БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ / ПЪРВО ПОСЛАНИЕ ДО СОЛУНЯНИТЕ

Превод: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
ДО ТУК ОТ БАРТ ЪРМАН
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“: „ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА“
ДО ТУК
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН / ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ / ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ / ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ: ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ / ЕВАНГЕЛИЯ ЗА ДЕТСТВОТО / СТРАСТИ ХРИСТОВИ / ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ / ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИСУС / ИСУС – ПРОРОК НА АПОКАЛИПСИСА
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ - ВАЖНА ФИГУРА В ИСТОРИЯТА НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
/ ПРОБЛЕМ НА КНИГАТА „ДЕЯНИЯ“
/ КРАТКА БИОГРАФИЯ НА ПАВЕЛ
/ КАКВО ПОТВЪРДИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
/ КАКВО ПРОМЕНИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ИСУС
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЗАКОНА
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЮДЕИТЕ И ЕЗИЧНИЦИТЕ
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЮДЕИТЕ И ЕЗИЧНИЦИТЕ
/ МИСИОНЕРСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАВЕЛ
„БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ
ПЪРВО ПОСЛАНИЕ ДО СОЛУНЯНИТЕ
Първото послание до солуняните се датира обикновено около 49 г. сл. Хр. Това е приблизително 16 или 17 години след приемането на вярата в Христос от Павел и около 20 години след смъртта на Исус. Християнството е изминало вече дълъг път от апокалиптичните призиви на Исус от Галилея – дълъг географски и религиозен път .
Солун бил голям пристанищен град, столица на римската провинция Македония и една от основните цели на мисията на Павел в този регион. В посланието Павел посочва, че след основаването на църквата там, той и неговият спътник Тимотей се отправили към Атина, вероятно за да основат църква и там. Скоро след това той се обезпокоил за състоянието на нещата в Солун и изпратил Тимотей да провери какво е положението. Тимотей се върнал с доклад (1 Сол. 3:1–6) и въпросното посланието отговор на Павел.
Новините, донесени от Тимотей, били основно добри. Църквата в Солун растяла и все още била благодарна на Павел, че се е потрудил за тяхно добро. Но имало два проблема: един външен и един вътрешен. Външният проблем: общината била подложена на гонения. Вътрешният проблем: някои членове на общината били объркани и започнали да се съмняват в учението на Павел за края на света. Първото послание до солуняните е посветено на тези въпроси.
Това е едно от най-дружелюбните и радостни послания на Павел. То е много лично; всяка страница, особено в първите три глави, изобилства от изрази на искрена признателност и любов. Павел е благодарен на хората от общината за тяхната нарастваща любов и благочестие.
По повод на проблемите Павел казва, че ги предупреждавал по-рано за предстоящи страдания. Ние не знаем защо точно била преследвана общината. Възможно е другите членове на градското общество да са били разочаровани от това, че християните не участват в езическите празници и не почитат езическите богове, защото общността се състояла от бивши езичници (1: 9–10). Както видяхме вече, боговете се сърдят, ако не получават жертви. От езическа гледна точка всяко бедствие е резултат от това, че не всички членове на общността участват в култа. Павел увещава солуняните да бодърстват и да помнят, че Исус също страдал; че по същия начин страдали първите църкви в Юдея (2: 14–16). Пред лицето на гоненията християните трябва да водят все така честен, морален живот, особено избягвайки грехове от сексуален характер (4: 1–4). Те трябва да се обичат един друг и да се стараят да спечелят уважението на нехристияните (4: 9–12).
Въпреки това възникнал сериозен въпрос, свързан с апокалиптичното учение на Павел. Той им казал, че краят на света е близо, че Исус ще слезе скоро от небесата в Своето Царство. Но това не се случило. А някои от членовете на общината починали. Останалите членове на общината се съмняват дали техните починали събратя ще могат да наследят бъдещото Царство. Посланието на Павел в по-голямата си част отговаря именно на този въпрос.
Ключовите места са 4: 13–18 и 5: 1–11. Най-напред Павел уверява читателите: починалите не са загубили своята вечна награда. Той обяснява това, като представя свой сценарий какво ще се случи в края на времената, тоест съвсем скоро. Исус ще слезе от небето. Онези от Неговите последователи, които са починали, ще възкръснат и ще Го посрещнат на облаците, за да живеят вечно с Него. Павел изглежда вярва, че ще бъде все още жив по това време.
Този сценарий предполага трислойна картина на Вселената. Бог и Исус са над нас, в небесата. Ние сме тук, на земята. Мъртвите са под нас – долу. Исус се възкачил на небето и ще се върне. Мъртвите ще възкръснат. След това ще се възнесем и ние. Трудно е да си представим как Павел би обяснил тези вселенски събития за тази Вселена, която познаваме от съвременните данни на астрономията и в която няма никакво „горе“ и „долу“.
Той продължава, казвайки, че краят ще дойде внезапно, когато най-малко го очакват, като крадец през нощта. Затова солуняните трябва да бъдат готови, защото краят може да настъпи по всяко време. Посланието завършва с поредица от увещания и поздрави.
|
ОТСТЪПЛЕНИЕ
Християните като опасни престъпници
Няма никакви свидетелства, че срещу християнската община в Солун са били повдигани по времето на Павел обвинения в злодеяния и че това е довело до гонения. Но ние знаем, че на други тайни общества често се гледало с подозрение и те бивали клеветени. Логиката на клеветата била разбираема: ако някакви хора се срещат тайно заедно, особено под прикритието на нощта, те имат какво да крият.
Възможно е Павел да е знаел за подобни обвинения и да е искал християните от Солун да ги избегнат. Тази грижа придава смисъл на неговите увещания да спазват сексуална чистота и да имат добра репутация пред външните.
Може да ви изненадат обвиненията, отправяни по-късно към християните: че са канибали и развратници, които убиват деца и ги ядат. Ето, например, думите на Фронтон, наставник на император Марк Аврелий и един от най-уважаваните учени в средата на II в.: „Тези хора се разпознават по особени тайни знаци и изпитват един към друг любов, без дори да се познават; навсякъде между тях се образува някаква любовна връзка, те се наричат един друг безразборно братя и сестри, за да може обикновеното блудство да се превърне в кръвосмешение с посредничеството на свещеното име… Други казват, че тези хора почитат половите органи на своя предстоятел и свещеник и благоговеят пред него като пред свой истински родител… Това, което казват за обреда при приемане на нови членове в тяхното общество, е известно на всички и е не по-малко ужасно. Казват, че на посвещавания в тяхното общество дават младенец, който, за да заблуди непредпазливите, е покрит с брашно: и онзи, подведен от вида на брашното, по покана да нанесе уж невинни удари, нанася дълбоки рани, които умъртвяват младенеца, и тогава – о, нечестие! – присъстващите пият жадно кръвта му и разделят помежду си неговите телесни части. Ето с каква жертва се скрепява техният съюз и съзнанието за това злодеяние ги задължава към взаимно мълчание. Такива свещенодействия са по-ужасни от всякакви поругавания на светините… В определен ден те се събират за обща вечеря с всички деца, сестри, майки, без разлика на пол и възраст. Когато след различни ястия пирът се разгорещи и виното разпали у тях огъня на сладострастието, на едно куче, вързано за свещник, подхвърлят парче месо на разстояние по-голямо, отколкото е дължината на въжето, с което е вързано: кучето, втурвайки се и скачайки, събаря и угася свещника… По този начин всички те, ако не на дело, то в съвестта си, извършват кръвосмешение, защото всички участват по свое желание в това, което може да се случи в действието на единия или другия“.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.