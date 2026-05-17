ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: Gemini 3
РЕДАКТИРАЛ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК:
БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ / БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ – 1 / БЕЛИТЕ АМАЗОНКИ – 2 / И ТОВА СЕРИОЗНО ДЕЛО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОВЕРИ НИКОМУ / СКАЗАНИЕ ЗА СИВИЯ ВЪЛК (ЖЕВОДАНСКОТО ЧУДОВИЩЕ) / НАИСТИНА УМНА ЖЕНА / ИСТИНСКА ПИСАТЕЛКА / ИСТИНСКА ПРИНЦЕСА / ДИВЕРСАНТ № 2 / ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ НА КРИМИНАЛИСТИКАТА / ИСТИНСКИЯТ ДЖЕКИЛ ХАЙД / БРАТЯТА И РАЗБОЙНИЦИТЕ / У, ПРОТИВНАТА / ЕДИН ПЕРЕЛМАН ОТ МИНАЛИ ВРЕМЕНА / ДА ПОМНИМ ГЕРОИТЕ / ОЧАРОВАНИЕТО НА ИСЛЯМА / ДА СЕ УДАВИШ В ПУСТИНЯТА / РАЗГАДАВАМЕ ЗАГАДКИТЕ / ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПИТКАТА / КАКВИ ПИСАТЕЛИ ИМАЛО НЯКОГА! / ГЕРОЯТ ПРЕДПОЧЕЛ МАЛКИЯ СВЯТ ПРЕД ГОЛЕМИЯ, НО НЕ НАМЕРИЛ ЩАСТИЕ В НЕГО / ПРЕКРАСНИЯТ МАРКИЗ / ЗАЩО МУ Е НА ЧОВЕКА НЕЩАСТИЕТО / ФАТАЛНА ЖЕНА: РУСИЯ, ДВАДЕСЕТИ ВЕК / С БОТАНИК ОКОЛО СВЕТА / РОМАНОВИ, ПАДНАЛИ В БИТКА / ЗА ГАДНАТА ПРИРОДА НА КАРМАТА / МЛАДИ ГЕНЕРАЛИ / СЪВСЕМ МЛАДИ ГЕНЕРАЛИ / ГЛАВНИ ВОЕННИ ГЕРОИ / ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА БАБА ШАПОКЛЯК / ПИЛЕНЦЕТО И ЛОКОМОТИВЪТ (ЗА ШВАРЦ) / НЕ ОБИЧАМ БОНАПАРТ / ЗАГАДКАТА НА ЧУДОВИЩЕТО / ПЪРВАТА ДЕВИЦА КАВАЛЕРИСТ / ГРАФ НОГИ ЧЕТЕ ВЕСТНИК / НЕСКРОМНОТО ОБАЯНИЕ НА АРИСТОКРАЦИЯТА / ДАМАТА С КУЧЕНЦЕТО ИЛИ МОМИЧЕ С ХАРАКТЕР / ИЗЧЕЗВАНЕ ЗА ДВАМА / ОБРАЗЪТ НА ЕНЕРГИЧНИЯ ГЛУПАК В РУСКАТА ИСТОРИЯ / ЛЮБОВНИКЪТ НА РЕВОЛЮЦИЯТА / ОТГОВОР НА ЕДИН ЧЕСТО ЗАДАВАН ВЪПРОС, ИЛИ ХУБАВО Е ДА СИ БЕЛЕТРИСТ / САТУРН ЕДВА СЕ ВИЖДА / ЯПОНСКИЯТ БОГ / НЕПРИЯТЕН ФАКТ / ЖИВОТЪТ И СМЪРТТА НА ВЕСЕЛИЯ ЧОВЕК / АКО БЯХ ШÒГУН / МЕЧТА ЗА УКРАЙНА / КАК СЕ РАЖДА ИДЕЯТА
В БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ - БОРИС АКУНИН / „ЖИВОТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХОРА И ЖИВОТНИ. КРАТКИ ИСТОРИИ ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕЩА“
ПОЕТЪТ ЦАР
Темата „Поет и цар“ ни е добре позната, всички нейни варианти и разновидности са проучени до основи: Пушкин – Николай, Пастернак – Сталин, Волтер – Екатерина, Огледалцето – Царицата.
От историята познаваме и сюжета „Цар поет“ (това е, когато негово величество се забавлява със съчинителство, като Фелица, или с актьорска игра, като Нерон, или с музика, като Иван Грозний). Веднъж един монарх (Марк Аврелий) се оказал дори философ на съвсем нелюбителско равнище. Владетел, дрънкащ на лира, е нещо интересно. Но в много по-малка степен от поет, пъхнал лирата под мишница и взел скиптъра.
Флагът на поетическата република
На мене ми е известен само един подобен случай: Габриеле Д’Анунцио – пълновластен диктатор на „Република Фиуме“.
В продължение на 15 месеца Поетът получил неограничена власт над голям брой хора, вземал политически решения, установявал закони, провъзгласявал манифести, награждавал едни и наказвал други. Античният идеал за Поет Владетел се осъществил в неромантичния двадесети век.
И ми стана любопитно как се е случило всичко това. И започнах да чета книги по въпроса. И научих много интересни неща.
В първата част ще ви запозная с това как са се развили събитията. За политтехнологичните методи на диктатора декадент ще разкажа в следващата глава, иначе ще стане твърде дълго.
Кой ли не се подигравал на Игор Северянин, който през 1915 г. възкликнал превзето:
|Друзья! Но если в день убийственный Падет последний исполин, Тогда, ваш нежный, ваш единственный, Я поведу вас на Берлин!
|Приятели! Но ако в ден убийствен падне и последният исполин, тогава аз, ваш нежен, ваш единствен, ще ви поведа към Берлин!
Ами наистина, голям смях. Ето го него, гения (с хризантема в бутониерата, с лилия в ръката), марширува с бели гамаши по посока на Берлин, а след него, спъвайки се и изпускайки кожени боа, цилиндри и ветрила, крачи тълпа от мечтателки, кокаинисти и други житейски прахосници. Страшният тевтонец захвърля в ужас „Голямата Берта“ и си плюе на петите.
Веднага се вижда, че е поет!
Но Д’Анунцио, не по-малко нежен от Северянин и още по-единствен, взел, че организирал точно такъв пърформанс в реалния живот.
Наистина, Д’Анунцио бил не само егоцентрик и позьор, но и легендарен храбрец, който се бил безброй пъти на дуел и извършил по време на войната множество ефектни подвизи. Това обаче не прави похода към Фиуме по-малко фантастичен.
Разбира се, по онова време цяла Европа била превъртяла и вече я учудвали малко неща. Континентът бил покрит с пресни гробища, руините димели, короните се сипели, навсякъде бушували революции. Троцкий и Ленин разпалвали световен пожар, милиони хора умирали от испанския грип. Жените, използвайки бъркотията, си подстригали косите и започнали да носят рокли над глезена. Содом и Гомора!
Мненията на властелините на мисълта се разделили наполовина: едната половина смятала, че се ражда нов свят, другата – че е настъпил апокалипсис.
Но дори на този живописен фон изцепката на великия и ужасен Габриеле разтърсила света. Д’Анунцио притежавал в най-висока степен таланта да държи публиката в напрежение и да изтръгва от европейците възторжено „ах!“.
През 1919 г. поетът имал на дневен ред два „проекта“: или да организира марш към Фиуме, или да извърши безпрецедентен за онова време самолетен полет до далечната Япония. Вестниците следели развълнувано колебанията на гения – какво ще избере?
На поета му обещали, че във Фиуме цялото население ще излезе да го посрещне с палмови и лаврови клонки – както Ерусалим посрещнал Спасителя. Можеше ли да се устои на това?
Какво е в сравнение с този триумф на обожание някакъв си полет до Япония? Съдбата на Икар изглежда красиво само в легендата, а на практика да паднеш във водата някъде в пуст участък на океана не е особено приятно.
А и пред очите на хората дори смъртта е красива. Накратко, Д’Анунцио избра Фиуме.
Няма да хабя вниманието на читателя, описвайки корените на иткалиано-югославския териториален конфликт. Накратко: градът, чието население се състояло в по-голямата си част от италианци, се оказал под югославски контрол и на италианските патриоти това не им харесало. А за нас е важен сега не историческият фон на пърформанса, а артистизмът на изпълнението.
Д’Анунцио осъществил римейк на епичната драма „Триумфалното завръщане на Наполеон от остров Елба“. Той оглавил колона от пламенни ентусиасти (така наречените arditi, „страстни“) и я повел на марш към Фиуме. По пътя войската се разраствала непрекъснато. Правителствените войски, които се опитвали да спрат нарушителите на реда, не успели да устоят пред красноречието на Д’Анунцио и или му правели път, или се присъединиха към марша. Разбира се, поетът изправял пред пушките покритите си с ордени гърди и призовавал да стрелят в тях. Разбира се, никой не стрелял, а всички ръкопляскали.
Фиуме посреща поета лауреат
И така, през септември 1919 г. Поетът влязъл без нито един изстрел в ръкопляскащия град начело на трихилядна войска и обявил Фиуме за италианска провинция. А когато Италия отказала ужасена този подарък (авантюрата на Д’Анунцио дискредитирала правителството пред цяла Европа), триумфаторът провъзгласил републиката за независима и си разигравал коня чак до декември 1920 г., докато накрая горският не се върнал и не изгонил цялата тази екзалтирана паплач от Фиуме.
Героят и масовката
Това не била, разбира се, кой знае колко голяма държава, но била все пак важно пристанище с принадлежаща територия. Със свое правителство, бюджет, армия и флот, закони – всичко както си му е редът.
Четиридесетхилядното население сякаш си изгубило ума и повече от година участвало доброволно в най-тоталния и най-продължителния хепънинг в новата история. Удсток ряпа да яде пред това.
(Следва)
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.