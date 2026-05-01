АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / 20 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ
/ 16 ДЕКЕМВРИ
/ 17 ДЕКЕМВРИ
/ 18 ДЕКЕМВРИ
/ 19 ДЕКЕМВРИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
20 декември
Нощта минава в постоянна стрелба между охранителните елементи на двете страни.
От армията се получава оперативна заповед № 64 от 19. XII. 916 год., 11 ч. 55 м. сл. пл., според която задачата на армията се определя: „Понеже не всички дивизии са достигнали определените им обективи, армията да продължи настъплението си и заеме линията; с. Туркоя, к. 402, (в. Приопча), к. 283. к. 346. (в. Давид), с. Хамчарка, к. 330., к. 265. к. 305. (з. от с. Тръстеник), к. 137. (с. Налбант) к. 117., с. Еникьой.
„Задачата на конната дивизия е: „усилена с 3 дружини и 2 п. с. с. батареи от 4. Преславска дивизия, да продължи да действува в посока на Мачин, като отхвърли противника от позицията му на линията с. Туркоя, к. 336., до шосето Мачин, включително“.
Тъй като конната дивизия има да действува с 2 дружини (3-та не е още пристигнала) и 3 батареи по един широк (около 6 клм.) и открит фронт, началника на дивизията решава до пристигането на 3-та дружина и до проявяването действието на 4. дивизия, която все още е назад (с. Черна е заето от противника), да усвои едно окончателно поведение, като се проучи по-добре неприятелската позиция, частите и батареите да се окопаят и подготвят за стрелба. Конната бригада с конната батарея е съсредоточена ю. от к. 163., като общ резерв.
Артилерийският и пушечен огън започва с разсъмването. Този огън се оживява още повече към 9 ½ часа, когато началника на дивизията заповядва на командира на ескадрона от 1. конен полк, ротмистър Златанов, да овладее височината (зелената) южно от к. 336., която, ако противника заеме, усигурява си една добра фланкираща позиция. Ескадрона се спешава и в 10 и ½ часа успява да заеме височината.
Към 11 часа и 30 м. пр. пл. пристига и третата дружина (4/19.) от 4. дивизия.
Към 2 часа сл. пл. наново настава оживление към левия фланг; противника, съзнавайки значението на височината южно от к. 336., насочва за овладяването ѝ 2 роти, които подкрепя с артилерийски огън. Ротите използват доловете по северните склонове на височината и в разредени строеве приближават височината и отблъскват нашия ескадрон.
За да се не даде време на противника да се организира, веднага се подготвя контраатака, като освен ескадрона на ротмистър Златанов (4/I.) се изпраща и друг ескадрон (3/1.) заедно с картечен взвод от 1. конен полк; праща се заповед и на командира на лявофланговата дружина 12/48 да изпрати в подкрепа на конната атака, каквато може част от дружината си. Батареите съсредоточават огъня си по височината.
Привечер ескадроните заемат височината, като изтласкват на север руските пехотинци.
За усигуряването на фланговете, на заетата височина е изпратена и 1 рота (13. от 4/19. пехотна дружина), а на десния фланг един конен картечен взвод от 1. конен полк.
През нощта от армията се получава радителеграма № 65., с която се нарежда: „утре армията да се закрепи солидно на достигнатата позиция, но не по-близо от 2 к. м. да прегрупира частите си и артилерията за атака на неприятелската укрепена позиция. На конната дивизия се дава една тежка батарея, намираща се в с. Акбунар“.
С друга заповед, № 9288. от 20. XII 1916. г., 11 часа и 55 м. сл. пл., се заповядва „Конната дивизия, като подготви атаката със силен артилерийски огън, да настъпи и завладее к. 336., във връзка с 4. пех. дивизия, след което да преследва противника към Мачин. Днес 4. пехотна дивизия е овладяла к. 283. и с. Хамчерка, утре ѝ е заповядано да атакува и овладее к. 402. и по този начин съдействува на конната дивизия“.
