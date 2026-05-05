МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО / РАЗКАЗИ / „БЯС“

ПРЕВОД: Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК ОТ МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО:
1923 г. – „ИЗПОВЕД“ / „БЕДА“ / „НА ЖИВА СТРЪВ“ / „БОГАТ ЖИВОТ“ / „ЖЕРТВА НА РЕВОЛЮЦИЯТА“ / „АРИСТОКРАТКА“ / „ЧАШАТА“ / „МАТРЬОНИЩЕ“ / „КУЧЕШКИ НЮХ“ / „БРАК ПО СМЕТКА“
1924 г. – „ЛЮБОВ“ / „ЖЕНИХ“ / „ЩАСТИЕ“ / „НЕ ТИ ТРЯБВАТ РОДНИНИ“ / „СЕЛСКИ САМОРОДЕН ТАЛАНТ“ / „ЧЕСТЕН ГРАЖДАНИН“ / „ИГРА НА ПРИРОДАТА“ / „ПАЦИЕНТКА“ / „БАНЯ“ / „НЕРВНИ ХОРА“
1925 г. – „АКТЬОР“ / „КРИЗА“ / „БЕДНОСТ“ / „АДМИНИСТРАТИВЕН ВЪЗТОРГ“ / „МАЙМУНСКИ ЕЗИК“ / „ЛИМОНАДА“ / „ДИКТОФОН“ / „ЧЕТИРИ ДЕНА“
1926 г. – „ИМЕН ДЕН“ / „ТАТКО“ / „ДЪРВА“ / „КРАДЦИ“ / „ПЪТНИК“ / „СЪПРУГ“ / „РАБОТЕН КОСТЮМ“ / СПИРАЧКА „ВЕСТИНГАУЗ“ / “МЕДИК“ / “ПЕЧАЛЕН СЛУЧАЙ“ / “КИНОДРАМА“ / “РЕЖИМ НА ИКОНОМИИ“ / “БЪЧВА“ / “ВЕЛИКДЕНСКА СЛУЧКА“ / “СИЛНО СРЕДСТВО“
1927 г. – „БЮРОКРАТИЗЪМ“
МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
„БЯС“
Вчера се наплашихме до смърт. Тъй де, преживяхме истинска уплаха.
Може би членът на управителния съвет Лапушкин и досега седи в жилището си и трепери. А той напразно няма да тръгне да трепери. Познавам го.
А най-важното е, че през всичките тези дни беше, сами знаете, много горещо. Не само някое едро животно, ами даже и дървеница може да побеснее в такава жега, ако я подържиш, разбира се, на пек.
А пък и във вестниците съобщават: по двадесет и шест животни дневно побесняват.
Тук наистина ще се сепнеш от страх.
А ние, например, стояхме до входа. Говорехме си.
Стоим до входа, разговаряме за бяса и изведнъж гледаме — от нашата страна на улицата, вирнало опашка, тича едно куче.
Разбира се, тича доста спокойно. По външния му вид няма да кажеш, че е бясно. Опашката му стърчи, а слюнка все още не се вижда. Само дето устата му е подозрително затворена и очите му са отворени.
В такъв вид тича.
Дотърча до члена на управителния съвет. Членът на управителния съвет го прасна, разбира се, с бастуна.
Прасна го по кратуната с бастуна. Гледаме — кучето е чисто и просто бясно. Опашката му след удара омекна, увисна надолу. И изобщо, започна да ни напада. Макар че слюнка все още не се показва.
Започна то да ни напада, но портиерът Володин не се стъписа, въоръжи се с един камък и го цапардаса по главата.
Цапардаса го по главата. Гледаме — всички признаци са налице. Устата — зинала. Пуска слюнка. Опашката извита като наденица. И изобщо, налита.
Членът на управителния съвет вика: — Спасявайте се, момчета! Бясно е...
Хукнахме ние кой накъдето види. А портиерът Володин започна да надува свирката.
Тогава наоколо по улицата се вдигна голям рев. Викове. Суматоха.
Гледаме — тича постовият. Вади револвера.
— Къде е тук — вика, — момчета, бясното куче? Сега ще му светим маслото!
Настана една стрелба. Членът на управителния съвет командва от прозорците на жилището си накъде да се стреля и накъде да бягат минувачите.
Скоро, разбира се, застреляха кучето. Тъкмо го застреляха, и ето че тича стопанинът му. Седял в мазето, криел се от изстрелите.
— Ама вие какво — вика, — да ви вземат дяволите, нормални кучета ли убивате? Съвсем — вика — нормално куче ми очистихте.
— Остави това — казваме, — братко! Как ще е нормално, щом налита.
А той вика: — Три нормални кучета ми гътнахте за няма и време. Това — вика — е направо немислимо! Нямате ли — вика — в такъв случай някое свободно жилище във вашия блок? — Нямаме — казваме, — чичо.
А той взе своята Жучка на рамо и си тръгна. Какъв чудак!
1926 г.
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.