ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: Gemini 3
РЕДАКТИРАЛ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
В БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ - БОРИС АКУНИН / „ЖИВОТ НА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ХОРА И ЖИВОТНИ. КРАТКИ ИСТОРИИ ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ НЕЩА“
МЕЧТА ЗА УКРАЙНА
Моля за извинение украинските читатели на блога, за които името на Васил Вишиваний, предполагам, е добре известно. Но аз научих подробностите за неговата тъжна съдба наскоро и тя ме развълнува (това е най-точната дума).
Имаме съвсем отделна и много интересна тема: когато член на монархически дом възприема високото си рождение не като подарък на съдбата, а като бреме от отговорности и в новата, изключително неромантична реалност, се опитва да съответства на романтичния образ на приказен принц.
Нямам предвид шоумените с пищно родословие, които обожават да се снимат с ордени и ленти.
Такава им е работата – да търпят, за да ги зяпат
Думата тук е за хора, които се стремели действително да изиграят важна роля в историята на своята страна или на човечеството, без да имат за това никакви други легитимации освен своя знатен произход. На някои това в една или друга степен дори им се е удавало: на испанския Хуан Карлос, на камбоджанския Нородом Сианук, на българския Симеон Сакскобургготски, на шведския Фолке Бернадот. Но мнозинството от прекрасните принцове на 20-и век така и не успели да извършат никакви епохални дела, но платили скъпо за „високия стремеж на мисълта си“.
Ето една от тези истории.
Гросадмиралът от австрийския флот Карл-Стефан Австрийски (1860–1933) възприемал своето ерцхерцогство така, както самурай възприема своята карма, и решил да възпита синовете си като полезни служители на многонационалната империя. В началото на двадесети век се предполагало, че тромавият хабсбургски конгломерат трябва да се преобразува във федерация от монархии, всяка от които да бъде оглавена от принц с императорска кръв. Гросадмиралът виждал най-големия си син като бъдещ полски крал. Младият Карл-Албрехт бил възпитан в любов към полската история, култура и език. Любовта не била по сметка, а искрена, което принцът доказал впоследствие на дело: станал офицер от полската армия, а след поражението през 1939 година отказал да подпише „фолкслист“ (тоест да се признае за ариец). Заради това бил арестуван от Гестапо и подложен на изтезания, в резултат от които останал наполовина парализиран и ослепял с едното си око, но така и не се отказал от своето доброволно „полско самосъзнание“.
Васил Вишиваний, също така Вилхелм фон Хабсбург-Лотринген
Но герой на моя разказ не е забележителният „поляк“ Карл-Албрехт, а другият син на гросадмирала — Вилхелм, който станал украинец и обикнал своята паднала му се по разпределение родина със същата интензивна немска обстоятелственост.
Вилхелм е роден през 1895 година, така че към момента на разпадането на империята бил още съвсем млад. За разлика от повечето Хабсбурги, Вилхелм не емигрирал на някое тихо място, а се втурнал в гъстотата на кървавите събития.
Пан полковник Хабсбурженко в украинска униформа
За него говорели като за бъдещия „украински крал“ и Вилхелм си съперничел сериозно с хетмана Скоропадски. Принцът участвал в създаването на Западноукраинската република, след това бил полковник на стрелците от Сечта, но в края на краищата напуснал Украйна, след като се скарал с правителството на Петлюра.
Вилхелм бил обсебен до такава степен от украинските интереси, че станал непримирим враг на Полша и поляците, заради което дори скъсал отношенията си със своя по-голям брат.
Принцът се обличал с вишиванки (везани ризи – бел. ред.). Издавал стихове на украински език под псевдонима Васил Вишиваний: „О, облаци, които към родната страна отивате“ („О хмари, що в сторони рідні йдете“), при което под „родна страна“ съвсем нямал предвид Австрия.
Прекрасен рицар, който лежи поразен, сред тръстиките и камъша... (Всъщност това е „La Belle Dame sans Merci“ от Ф. Каупър)
В емиграция този истински Хабсбург се опитвал да участва в дейността на украинските политически организации, но не играел вече съществена роля в движението. Очаквала го тъжната участ на неудачника, смазан от бремето на „големите надежди“: местене от страна в страна, напразни напъни да се завърне в политиката, бохемски живот, шумни скандали...
Финалът на този неосъществен живот е трагичен.
През 1947 година отломъкът от империята, живеещ тихо в съветския сектор на окупираната Виена, бил арестуван неизвестно защо от Държавна сигурност. Чекистите не знаели какво да правят с несъстоялия се „украински крал“, но, разбира се, не го изпуснали от своите лапи. Измислили някаква мътна шпионска история, лепнали му 25 години и го вкарали в киевски затвор, където изнеженият поет ерцхерцог починал много бързо.
Приятно е обаче, че след четиридесет години прокуратурата на Киевския военен окръг реабилитира гражданина В. Хабсбург поради липсващ състав на престъпление.
(Следва)
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.