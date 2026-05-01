АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / 21 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ
/ 16 ДЕКЕМВРИ
/ 17 ДЕКЕМВРИ
/ 18 ДЕКЕМВРИ
/ 19 ДЕКЕМВРИ
/ 20 ДЕКЕМВРИ
21 декември
Нощта минава спокойно. Тъй като действието на дивизията е поставено във връзка с това на 4. дивизия и пристигането на тежката батарея, частите са предупредени да се укрепят и задържат противника с огън.
След разсъмване и след дигане на мъглата, противника открива твърде оживена артилерийска стрелба, особено към „зелената“ височина и к. 163., зад които са прислонени предниците на батареите и конното ядро и които почват да търпят загуби. Вън от това, по Дунава се приближава един монитьор, спира западно от с. Сатул-Ноу и със своя огън обстрелва целия тил на дивизията, особено източно от това село.
За по-голяма сигурност на левия фланг е изпратен ескадрона на ротмистър Пенев от 4. конен полк в с. Печензга.
Под закрилата на силния артилерийски огън гъсти неприятелски вериги наново се спускат по доловете и склоновете на к. 336. и се групират по северните склонове на зелената височина, въпреки огъня на картечния ескадрон и пехотинците.
От тук, на 200 — 300 кр. от нашите окопи, те се хвърлят в атака и отбиват нашите стрелци, но контраатакувани — от ротния командир с поддръжката, след удар на нож гърди в гърди, са прогонени в доловете при подножието на височината.
Нашите батареи следят движението на противника, но въпреки загубите, които му причиняват, той се спира и продължава да засилва частите си срещу зелената височина. Към пладне огъня на двете артилерии е насочен главно тук. Русите, които са групирани около дружина, обхождайки височината откъм запад, гдето прогонват лявофланговия патрул на ротата и, гдето двете картечници на конния взвод, спират стрелбата си вследствие на повреждания, успяват наново да я овладеят, като удрят във фланг и картечниците от нашия десен фланг. Контраатаката на поддръжката (2 взвода) не успява, ротния командир и помощника му са ранени, хората повръщат назад.
Командира на 1. конна бригада, който от к. 163. следи хода на боя, схваща положението и праща останалия ескадрон от 4. конен полк с картечния ескадрон на полка в контраатака.
Ескадронния командир, ротмистър Стоянов Ив., използва доколкото може подстъпите на местност и от 600 — 700 метра изпъква срещу русите, които атакува в разсипан строй смело, неудържимо. Русите са изненадани и потресени, прекратяват стрелбата дигат ръце, предават се, бягат назад.
Ескадрона сече и гони до телените мрежи, като нанася чувствителни загуби; височината е наново в наши ръце и взетите от противника картечници наново овладяни.
За да се затвърди положението на височината, тук е изпратена и друга рота (4. 1/19. дружина), под командата на дружинния командир.
Поради засилената дейност на противника по фронта на дивизията, началника на конната дивизия изисква от армията подкрепа още 1–2 дружини и един по-старши пехотен началник, който да обедини командването на дружините, които са от разни полкове и пристигат без картечници и с малко патрони.
След пладне, към 2 часа и 50 м., пристига още една дружина (1/11. п. маршеви полк) под командата на майора от г-ния щаб — Филипов Иван.
Тъй като в дясно от 4. дивизия 9. германски резервен пехотен полк не предприема сериозни действия за овладяване на к. 402., то и конната дивизия се задоволява с отбранителни действия. Тежката батарея не успява да открие огън.
Загубите през деня са чувствителни: ескадрона от 4. конен полк има: убити — подпоручик Георгиев, конници 6, коне 27; ранени — ротмистър Бочаров, ротмистър Сирманов, подпоручик Спиридонов, офицерски кандидат Гиргицов, конници 19, коне 30. Ескадроните от 1. конен полк — убити и ранени 10 войници.
Пехотните части: убити — войници 40, ранени: ротния командир на 6. рота от 48. пех. полк, поручик Йорданов М. Стоянов, офицерския кандидат от същия полк Коларов Ст. Атанасов, ротния командир на 13. рота от 19. пехотен полк, поручик Сапунджиев Васил и офицерския кандидат от същия полк Спиров Спиро Атанасов; ранени и изчезнали войници 84 — но повечето от изчезналите се прибират по-късно при частите си.
Командующия армията, сравнявайки резултатите от действията на българи и руси — конници и пехотници, през вчерашния и днешния ден, с телеграма № 9333. изказва своето задоволство на началника на дивизията и неговите подчинени и им благодари за техните действия.
(Следва)
