ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Джеймс Дийн излиза с 19-годишната швейцарска актриса Урсула Андрес, която през 1955 г. се откроява вече като истински секссимвол в киното. „Виждали са я да обикаля Холивуд, седнала на задната седалка на мотора на Джеймс“, пише биографът Дарвин Портър. Тя е засичана често с Дийн и в спортните му автомобили, като дори била с него в деня, в който купува колата, в която по-късно загива.
Долните ретро снимки са уловили прекрасни моменти на Джеймс Дийн и Урсула Андрес по време на бала „Thalian“ в нощния клуб „Ciro’s“ в Лос Анджелис през август 1955 г.
