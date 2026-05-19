МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО / РАЗКАЗИ / „ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА“

ПРЕВОД: Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК ОТ МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО:
1923 г. – „ИЗПОВЕД“ / „БЕДА“ / „НА ЖИВА СТРЪВ“ / „БОГАТ ЖИВОТ“ / „ЖЕРТВА НА РЕВОЛЮЦИЯТА“ / „АРИСТОКРАТКА“ / „ЧАШАТА“ / „МАТРЬОНИЩЕ“ / „КУЧЕШКИ НЮХ“ / „БРАК ПО СМЕТКА“
1924 г. – „ЛЮБОВ“ / „ЖЕНИХ“ / „ЩАСТИЕ“ / „НЕ ТИ ТРЯБВАТ РОДНИНИ“ / „СЕЛСКИ САМОРОДЕН ТАЛАНТ“ / „ЧЕСТЕН ГРАЖДАНИН“ / „ИГРА НА ПРИРОДАТА“ / „ПАЦИЕНТКА“ / „БАНЯ“ / „НЕРВНИ ХОРА“
1925 г. – „АКТЬОР“ / „КРИЗА“ / „БЕДНОСТ“ / „АДМИНИСТРАТИВЕН ВЪЗТОРГ“ / „МАЙМУНСКИ ЕЗИК“ / „ЛИМОНАДА“ / „ДИКТОФОН“ / „ЧЕТИРИ ДЕНА“
1926 г. – „ИМЕН ДЕН“ / „ТАТКО“ / „ДЪРВА“ / „КРАДЦИ“ / „ПЪТНИК“ / „СЪПРУГ“ / „РАБОТЕН КОСТЮМ“ / СПИРАЧКА „ВЕСТИНГАУЗ“ / “МЕДИК“ / “ПЕЧАЛЕН СЛУЧАЙ“ / “КИНОДРАМА“ / “РЕЖИМ НА ИКОНОМИИ“ / “БЪЧВА“ / “ВЕЛИКДЕНСКА СЛУЧКА“ / “СИЛНО СРЕДСТВО“ / “БЯС“ / “ДАМСКА МЪКА“
1927 г. – „БЮРОКРАТИЗЪМ“
МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
„ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА“
Хората трябва да почиват задължително. Все пак човекът не е кокошка. Кокошката може наистина да не се нуждае от отпуск. Но за човека без отпуск е немислимо.
Аз например не съм почивал четиридесет години. Както я подкарах от двегодишна възраст, все работа без почивка и без край.
А що се отнася до неделите или празниците, каква почивка е това? Сами разбирате: я ще пийнеш малко, я гости ще ти се изсипят, я крака на дивана ще трябва да залепиш. Малко ли работа има на този свят средностатистическият човек! Жената и тя по някога вземе, че почне да предявява претенции. Каква ти почивка? А това лято страшно ми се прииска да си почина. Главната причина — всички наоколо почиват. Ванюшка Егоров отиде например в Крим. Върна се черен като дявол. И на тегло е наддал доста... Петруха Яичкин пък почивà на Кавказ. Миша Бочков отскочи до своето село. Две седмици изкара отлично. Даже го набили там за нещо си. Върна се — не можеш да го познаеш. Физиономията му се надула ей толкова от дясната страна.
Изобщо всички, както виждам, почиват и всички укрепват, само аз не почивам.
И ето че това лято отидох. „Не съм кокошка — мисля си. — В Крим — мисля си — не ми се ходи. За всякакви — мисля си — гащета ще се разориш. Ще отида някъде по-близо.“
И заминах. На почивна станция.
Всичко се оказа съвсем отлично и симпатично. И отношението внимателно. И храната обилна.
И веднага, както пристигнах, ме претеглиха на кантар. По новата метрична система. И гърдите ми мериха. И ръста.
— Поправяй се — казват.
— Ами да — викам, — малко на тегло ми се ще да наддам. Ръста — викам, — кучета го яли. Нека си остане предишният ръст. Но някой-друг килограм няма да е излишен. Не съм кокошка — викам, — гражданино фелдшер.
Фелдшерът вика: - Теглото може. На нас тегло не ни свиди. Карайте смело!
Започнах да почивам. И веднага, знаете ли, се появи една извънредно голяма скука. Няма какво да правиш – направо беда! И храната обилна, и грижите внимателни, и на кантар те теглят, а скуката междувременно – страшна.
Сутринта, например, станеш, плиснеш си на физиономията, похапнеш и лежиш на една страна. Ако не ти се лежи – седиш. Ако те ти се седи – ходиш. А защо, кажете ми, да ходя безцелно? Не ми се ходи безцелно. За четиридесет години не съм си изработил такъв навик.
Един ден походих и щях да се връщам обратно. Но, слава Богу, видях в градината едни момчета, дето също почиват там.
Седят на ливадата и пляскат карти.
— На белот ли, какво? – питам.
— Точно така — викат, — на белот. Но — викат — може и на трупа да минем. Със залози. Сядайте, уважаеми другарю! От сутринта ги раздаваме...
Седнах, разбира се. Играхме до вечерята. После малко след вечерята. После сутринта по-раничко. И като започнахме - всеки ден... Гледаш и не се виждат как минават дните. Не само че не ти е скучно, ами, дето се вика, няма кога физиономията си да измиеш или едно кафе да изпиеш.
Две седмици минаха като сладък сън. Отпочинах си, може да се каже, за всичките четиридесет години — и духом, и телом.
А това, че малко поотслабнах, не е важно. Тегло и в производството може да се натрупа. А ръстът, слава Богу, си остана същият. Само съвсем малко е намалял. Фелдшерът вика — от седящия живот.
1926 г.
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.