АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 / 24 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ / 16 ДЕКЕМВРИ / 17 ДЕКЕМВРИ / 18 ДЕКЕМВРИ / 19 ДЕКЕМВРИ / 20 ДЕКЕМВРИ / 21 ДЕКЕМВРИ / 22 ДЕКЕМВРИ
БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 - / 23 ДЕКЕМВРИ
Боят при село Грачи, кота 90
24 декември
Проектираната атака на к. 161. и к. 456. се отменява по нареждане от армията, като 48. пех. полк остава в дивизията си. (№ 3374. от 23.XII.916. г., 11 ч. 55 м, сл. пл).
Оперативната заповед по армията № 66. от 23. XII. 11 ч. 55. м. сл. пл. определя задачата на армията за следния ден:
„1) От днешните оживени боеве се установява, какво неприятеля заема позиция на линията: к. 90., к. 161., к. 456. северно от гребена Тейлор, северно от к. 242., Мон. Саун.
2) Частите от армията са достигнали линията: с. Каркалиу, с. Гречи, к. 427., к. 304. (Д. Тейлор), Мон. Кокош, южно от с. Николицел, к. 132., с. Паракеш.
3) Армията утре, 24. того, да заеме изходното си положение за атака на непр. тет-де-пон — Мачин, Исакча с нанасяне главния удар в посока на Мачин.
Заповядвам:
а) Усилената конна дивизия да се затвърди на заетата позиция и вземе мерки за охрана на левия си фланг от към с. Иглица.
В състава на дивизията се придава една дружина и 1 картечна рота от 9. германски резервен полк.
б) 4. пехотна дивизия да се изнесе на линията к. 456., Мон. Таица . . . Двете дружини от 48. пех. полк влизат в състава на дивизията и се съсредоточават около к. 456.
Да насочи тежките батареи по шосето с. Черна, Мачин, на които да изучи и подготви позиции по склона източно от с. Гречи. . . и пр.“
През деня действията по фронта на конната дивизия се изразяват само с артилерийски огън. Противника също вкарва в действие 2 тежки батареи.
Тежката артилерия на 4. пех. дивизия, по липса на място, се разполага в участъка на конната дивизия.
Частите занощуват при старото положение. Само конното ядро, както и предшествуващите вечери, се оттегля за нощуване в с. Туркоя.
В 8 ч. 45 м. пр. пл. дивизиона от 4. конен полк, придаден към Сборната дивизия, заема гр. Исакча, като залавя около 110 пленника.
