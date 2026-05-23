ВИКТОРИАНСКИ ДВОЙКИ В ТЕХНИЯ СВАТБЕН ДЕН

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
През по-голямата част от XIX век булките не носели бяло на сватбите си — този цвят бил твърде скъп и непрактичен без съвременните техники за избелване. Вместо това били популярни цветове като лилаво, тъмносиньо, кафяво, червено и златисто. Булките често обличали най-хубавите си неделни дрехи, защото притежаването на отделна рокля, която да се облече само веднъж, било изключително непрактично в свят без масовото производство на текстил, с което разполагаме днес. Към самия край на века белите рокли стават по-популярни благодарение на революцията в производствените техники, но въпреки това много от тези рокли били боядисвани в по-тъмни цветове от булките след сватбения ден и били носени отново. Младоженците обличали най-хубавите си дрехи.
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.