АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / БОЯТ ПРИ СЕЛО ГРАЧИ, КОТА 90 / 23 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ
/ 16 ДЕКЕМВРИ
/ 17 ДЕКЕМВРИ
/ 18 ДЕКЕМВРИ
/ 19 ДЕКЕМВРИ
/ 20 ДЕКЕМВРИ
/ 21 ДЕКЕМВРИ
/ 22 ДЕКЕМВРИ
Боят при село Грачи, кота 90
23 декември
Нощта минава спокойно. Началника на дивизията намерява, след като батареите се установят на позиция и със съдействието на 4. дивизия, да потърси решението, като обходи неприятелската позиция от към к. 161., действие, което може да се завърши с успех само при съвместното усилие с 4. пехотна дивизия, която има да действува в дясно, през планината.
Указанията от комондующия III. армия съвпадат с намеренията на началника на дивизията.
Първоначалните сведения сутринта дават повод да се мисли, че противника е отстъпил, заради това нарежда се до командира на Сборния полк да изпрати разузнавателна част от един ескадрон към Мачин, да провери дали противника се е оттеглил.
Скоро донесенията от началника на разузнавателната част, майор Стоянов Ал., от 1. конен полк, дават да се разбере, че противника е при вчерашното положение. (донесения № 148. и 149. от 9 ч. 45 м.).
Батареите (2. п. с. с. и една тежка) са вече на позиция, както и пех. части, които са се окопали. Конното ядро се групира наново при южните склонове на скалистата височина, източно от с. Иглица.
Началника на дивизията решава да атакува неприятеля и разкрие истинското положение.
За целта е насочена 2/48. пех. дружина да овладее с. Гречи, к. 161. Десния фланг на дружината е охраняван с 2 конни и 1 картечен ескадрон от 1. конен полк, под командата на подполковник Станимиров.
Подкрепяни с артилерийски огън, ротите от дружината успяват да заемат първата височинка от к. 161., но тук неприятелската артилерия съсредоточава своя огън по тях и те неможейки да се окопаят на скалистия гребен, се прикриват на с. и. склон. Нашите батареи попречват на противника да контр-атакува. В 10 ч. 40 м. пр. пл. към тежката батарея се присъединява още една 15 см. гаубична германска батарея. Привечер батареите взимат превес над неприятелските батареи и пехотните части се опитват наново да заемат к. 161., която противника заема с пехота и картечници.
Тяхното настъпление към запад е трудно, понеже противника заема к. 456. и се явява в тил и фланг на нашите части. (Донесение на командира на Сборния полк подполковник Георгиев № 4. и № 5., от 23./XII. 1919 г. 2 ч. и 4 ч. сл. пл.).
Началника на конната дивизия заповядва да се изпрати една рота от 31. пех. полк източно от с. Гречи, да установи свръзка между частите на двете дивизии да се охранява фланга на дружината, която настъпва към к. 161. Командващия армията е държан в течение на действията
Към 4 ч. сл. пл. се получава заповед от командущия III. армия според която: „състава на конната дивизия се усилва с още 2 дружини и картечната рота от 48. пех. полк. Една от тези дружини и картечната рота утре, 24. того, да настъпи по билото през к. 303., к. 427., к. 456. и съдействува на атаката на противника, който заема к. 161., като се яви във фланг на противника. Дружината да дава сигнали с бели ракети, за означение пункта догде е достигнала. Другата дружина утре, в 7 ч. пр. пл., при южния край на с Гречи, да се яви на началника на дивизията“. (№ 1. 23. XII. 4 ч. сл. пл.).
С друга заповед (№ 2., същото време) в разпореждане на началника на конната дивизия се дава и една германска дружина, с картечна рота, която утре, 24. того, в 4 ч. пр. пл., да бъде при германската батарея.
Началника на дивизията заповядва на командира на 48. пех. полк „да задържи в посока на к. 304. (хребета Тейлорс) една от дружините си, а с другите две и картечната рота да се присъедини към конната дивизия. Една от дружините с 1 картечен взвод да насочи по хребета к. 427., к. 456., к. 364. със задача да обходи фланга на неприятелската позиция, която се простира от к. 90., к. 161., к. 456. и да се стреми да прекъсне съобщенията на противника с Исакча; другата дружина, с другия картечен взвод, да се разположи в долината между к. 427. и к. 256., гдето остава в разпореждане на началника на конната дивизия“ (№ 986, 23.XII. 916., 4 ч. 15 м. сл. пл.)
Самостоятелният разезд (поручик Генев от Гвардейския конен полк), изпратен в посока на с. Лункавица достигнал до хребета на гребена Тейлорс, донася, какво „противника с пехота, окопан с телени мрежи, държи този гребен, който е покрит с мъчнопроходима гора“.
(Следва)
