БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ / ВТОРО ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЯНИТЕ

Превод: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
ДО ТУК ОТ БАРТ ЪРМАН
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“: „ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА“
ДО ТУК
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН / ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ / ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ / ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ: ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ / ЕВАНГЕЛИЯ ЗА ДЕТСТВОТО / СТРАСТИ ХРИСТОВИ / ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ / ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИСУС / ИСУС – ПРОРОК НА АПОКАЛИПСИСА
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ - ВАЖНА ФИГУРА В ИСТОРИЯТА НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
/ ПРОБЛЕМ НА КНИГАТА „ДЕЯНИЯ“
/ КРАТКА БИОГРАФИЯ НА ПАВЕЛ
/ КАКВО ПОТВЪРДИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
/ КАКВО ПРОМЕНИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ИСУС
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЗАКОНА
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЮДЕИТЕ И ЕЗИЧНИЦИТЕ
/ МИСИОНЕРСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАВЕЛ
/ ПЪРВО ПОСЛАНИЕ ДО СОЛУНЯНИТЕ
/ ПЪРВО ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЯНИТЕ
„БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ
ВТОРО ПОСЛАНИЕ ДО КОРИНТЯНИТЕ
Второто послание на Павел до коринтяните смущавало дълго време умовете на изследователите на Новия завет. В първите девет глави Павел е изпълнен с радост за общината. Обаче загатва, че отношенията им били за известно време обтегнати. Отишъл при тях повторно (вероятно след написването на първото послание), някой го обидил публично и Павел напуснал града унизен (2:1–11, 7:5–12). След това написал друго, много остро послание, което било занесено от Тит. Тит обаче се върнал с добри новини: неговото присъствие и текстът на посланието помогнали. Коринтяните застанали отново на страната на Павел. Павел изразява своето удовлетворение и кипи от радост за възстановените отношения. Той е щастлив, че може да отложи следващото (трето) посещение в Коринт, защото от него няма вече нужда.
Но след това, внезапно, в глава 10 се променя всичко. Последните четири глави (10–13) не са изобщо радостни. Напротив, Павел скърби и се възмущава от това, че коринтяните се съмняват в неговия авторитет и злословят за него (10:2, 10–11). Той заплашва да дойде при тях за трети път и да не бъде толкова мек, колкото преди. Предупреждава общината за нови проповедници, проникнали в тяхната среда. Павел ги нарича саркастично „върховни апостоли“ (11:5). Те очевидно провъзгласявали своето превъзходство над Павел по красноречие и чудотворна сила.
Опирайки се на ярката разлика между двете части на текста, изследователите дълго време смятали, че разполагаме с две различни послания, съединени заедно на по-късен етап. Като втората част на посланието е всъщност по-ранната от двете. Тогава последователността на събитията може да се подреди така:
1. Павел извършил първото си пътуване до Коринт, където покръстил някои хора.
2. Научил за проблемите на общината и написал Първото послание до коринтяните.
3. След това отишъл там повторно, бил публично унижен и напуснал града.
4. След заминаването му в Коринт дошли „върховните апостоли“, които злословили по адрес на Павел и неговата проповед.
5. Павел написал остро писмо до коринтската църква. Част от това писмо се съдържа в глави 10–13. В него той заплашва да отиде при тях отново.
6. Тит занесъл писмото на коринтяните, те осъзнали своите заблуди и отново застанали на страната на Павел. Тит се върнал при Павел с добри новини.
7. Изпълнен с радост, Павел написал благодарствено послание. В него той казва, че отлага пътуването си, защото не е вече необходимо. По-голямата част от това послание се съдържа в глави 1–9.
8. По-късно някой (вероятно член на Коринтската община) съединил двете послания в едно, което станало впоследствие Второ послание до коринтяните.
По-голямата част от посланието, във вида, в който достигнало до нас, напомня на коринтяните за предишните им отношения с Павел и ги подтиква да водят живот, достоен за Евангелието. Апокалиптичните възгледи на Павел се виждат особено добре в неговите нападки срещу „върховните апостоли“ в глави 10–13. Тези проповедници явно били заблудени. Силите на злото не са победени през този зъл век. Те ще паднат едва в края му. А настоящият век е век на безсилие, болка, страдания и гонения. Затова Павел се оплаква от своята немощ и от своето безсилие (глава 12). Това е признак за апостолство. Исус бил разпънат и неговите последователи през този век също трябва да очакват страдания.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.