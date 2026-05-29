НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1998 г. / МИР / ДЖОН ХЮМ

Джон Хюм (John Hume)
18 януари 1937 г. - 3 август 2020 г.
Мир (заедно с Дейвид Тримбъл)
(За усилията му за намиране на мирно решение на конфликта в Северна Ирландия)
Джон Хюм (John Hume) е една от най-значимите и уважавани фигури в съвременната политическа история на Ирландия и Обединеното кралство. Той е смятан за главния архитект на мирния процес в Северна Ирландия, довел до прекратяване на десетилетията на кърваво насилие, известно като „Смутните времена“ (The Troubles). Той получава Нобеловата награда за мир през 1998 година заедно с лидера на улстърските юнионисти Дейвид Тримбъл.
Джон Хюм е роден на 18 януари 1937 г. в Лондондери (Дери), Северна Ирландия, в католическо семейство. Първоначално учи за свещеник, но по-късно се отказва и завършва френски език и история, след което става учител в родния си град. Още в младежките си години осъзнава, че икономическото сътрудничество и самопомощта са ключови за справяне с бедността и социалното неравенство, засягащо предимно католическото малцинство. През 1960 г. става съосновател на Кредитната кооперация в Дери (Derry Credit Union), която помага на стотици семейства да получат финансова независимост.
В края на 60-те години на XX век Хюм се включва активно в Движението за граждански права в Северна Ирландия. Той е твърд поддръжник на мирния, ненасилствен протест по модела на Мартин Лутър Кинг. Неговата цел е да се сложи край на дискриминацията срещу католиците при разпределението на жилища, работни места и избирателни права, без да се прибягва до оръжие. През 1970 г. става един от основателите на Социалдемократическата и лейбъристка партия (SDLP) – умерена националистическа партия, която ръководи като лидер от 1979 до 2001 г.
Основната политическа философия на Джон Хюм се крепи на три стълба: конфликтът в Северна Ирландия не е просто териториален, а е конфликт между хора и разделени общности; всяко трайно решение изисква сътрудничество на три равнища (вътре в самата Северна Ирландия, между Северна Ирландия и Република Ирландия, и между правителствата в Лондон и Дъблин); разликите трябва да се уважават, а не да се заличават. Негов известен цитат е: „Пътят към мира е чрез споразумение, а не чрез победа.“
През 80-те и 90-те години Хюм предприема огромен политически риск, като започва тайни, а по-късно и открити разговори с Гери Адамс – лидера на „Шин Фейн“ (политическото крило на Ирландската републиканска армия - ИРА). Макар да е остро критикуван от юнионистите и британските медии, че преговаря с хора, свързани с тероризма, Хюм успява да убеди ИРА да обяви прекратяване на огъня и да я вкара в легитимния политически процес.
Усилията му се увенчават с успех през пролетта на 1998 г. с подписването на Споразумението от Разпети петък (Good Friday Agreement). То установява споделено управление между католици и протестанти и слага край на военния конфликт. През есента на същата година Норвежкият нобелов комитет присъжда Нобеловата награда за мир на Джон Хюм и Дейвид Тримбъл за техните усилия за намиране на мирно решение на конфликта в Северна Ирландия.
Джон Хюм е единственият човек в историята, който е удостоен едновременно с трите най-големи отличия за мир в света: Нобеловата награда за мир, Наградата за мир „Мартин Лутър Кинг“ (1999 г.) и Междунароната награда за мир „Ганди“ (2001 г.). В анкета на националната ирландска телевизия RTÉ през 2010 г. той е избран от обществеността за „Най-великия ирландец“ в историята. Хюм прекарва последните години от живота си в борба с болестта на Алцхаймер и умира на 3 август 2020 г. на 83-годишна възраст в родния си град Дери, оставяйки след себе в наследство мир, което преобрази живота на поколения на ирландския остров.
Съставил: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.