БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ / ПРОБЛЕМИ НА ПАВЛИНИСТИКАТА / ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЗАКОНА

Превод: Gemini 2.5 Pro Think
Редактор: Павел Николов
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН / ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ / ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ / ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ: ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ / ЕВАНГЕЛИЯ ЗА ДЕТСТВОТО / СТРАСТИ ХРИСТОВИ / ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ / ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИСУС / ИСУС – ПРОРОК НА АПОКАЛИПСИСА
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ - ВАЖНА ФИГУРА В ИСТОРИЯТА НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
/ ПРОБЛЕМ НА КНИГАТА „ДЕЯНИЯ“
/ КРАТКА БИОГРАФИЯ НА ПАВЕЛ
/ КАКВО ПОТВЪРДИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
/ КАКВО ПРОМЕНИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ИСУС
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ
ПРОБЛЕМИ НА ПАВЛИНИСТИКАТА
Възгледът на Павел за Закона
Разбирането на Павел за Закона, в светлината на вярата му в Христос, е изключително сложно. Някои изследователи, имайки предвид всичко, което Павел казва за Закона в своите послания, се съмняват дали изобщо е имал цялостна и непротиворечива концепция. Във всеки случай е очевидно как Павел повярвал, че човек не може да се оправдае пред Бога, като спазва Закона, а единствено като вярва в Христос. Нещо повече, Павел твърди, че именно този възглед за Закона е това, което Законът предписва (Рим. 3:31). Както ще видим, Павел посвещава на тази тема по-голямата част от Посланието до римляните.
След приемането на новата вяра Павел започва очевидно да смята, че Законът, макар сам по себе си да е добър (пак там, 7:12), води до някои лоши последици. Проблемът за Павел не бил в Закона, а в хората, на които бил даден.
Според Павел тези, които получили благия Божий Закон, злоупотребили с него. Вместо да гледат на Закона като на правило за живот според завета им с Бога, те започнали да го спазват, за да придобият праведност пред Него, сякаш изпълнението на различните предписания може да спечели Неговото благоволение (напр. пак там, 4:4–5; 10:2–4). Не е ясно дали според Павел юдеите са използвали преднамерено Закона по този начин. Павел не поддържа тези възгледи за Закона преди приемането на новата вяра, а ги оформя впоследствие. Разбира се, неговите възгледи не се основават практически на никое от древните юдейски писания.
Както и да е, след приемането на новата вяра, Павел стига до мисълта, че неговите събратя юдеи са използвали Закона, за да станат праведни пред Бога. За него това било злоупотреба. Законът не прави хората праведни пред Бога, той показва, че всеки е отдалечен от Бога. Чрез Закона „се познава грехът“ (пак там, 3:20).
Значението на тази фраза на Павел е предмет на спорове сред изследователите. От една страна, той размишлява определено върху многобройните указания в Юдейските писания за това, че Божият народ се е отдалечил от праведните заповеди (пак там, 3:10–20). Освен това е мислил вероятно за системата от жертвоприношения, описана в Тората във връзка с човешките грехове (макар че Павел никога не говори за това директно). Защо Бог би искал жертви за грехове, ако хората нямат нужда от тях?
Местата, които се свързват с името на апостол Павел
Каквато и да била точната логика на Павел, очевидно е, че като християнин той стигнал до убеждението, че Законът е свързан с проблема за човешкия грях срещу Бога, но не може да преодолее греха. Грехът, както видяхме, е за Павел самостоятелна сила и Законът не може да направи нищо, за да освободи човека от неговата власт. Спазването на Закона във всичките му предписания няма да избави хората от това робство. Според Павел единствено Христос дава свобода, защото Христос е преодолял вече властта на греха.
(Следва)
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.