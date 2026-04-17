НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1998 г. / ФИЗИКА / ХОРСТ ЩЬОРМЕР

Хорст Щьормер (Horst Störmer)
6 април 1949 г.
Физика (заедно с Робърт Лафлин и Даниъл Ци)
(За откриването на нова форма на квантова течност с фракционно заредени възбуждания)
Хорст Лудвиг Щьормер е германо-американски физик, чието име остава трайно свързано с едно от най-значимите открития във физиката на кондензираната материя през XX век – фракционния квантов Хол ефект. Неговата работа, извършена съвместно с Даниъл Ци и теоретично обяснена от Робърт Лафлин, разкрива съществуването на ново квантово състояние на материята, в което възникват квазичастици с фракционен електричен заряд. Това откритие не само разширява разбирането за квантовите явления, но и поставя основите на съвременните изследвания в областта на топологичните материали и квантовите технологии.
Щьормер е роден на 6 април 1949 г. във Франкфурт на Майн, Германия. Израства в Шпрендлинген, където проявява ранен интерес към природните науки. Първоначално се насочва към математиката, но по-късно открива своята истинска страст – физиката. Следва в Университета във Франкфурт, а по-късно продължава обучението си в Университета в Щутгарт, където през 1977 г. защитава докторска дисертация. Част от изследователската му работа е проведена във френската Национална лаборатория за високи магнитни полета в Гренобъл – място, което играе важна роля в оформянето на научните му интереси.
През 1978 г. Щьормер постъпва в Bell Labs – институция, известна с изключителната си научна среда и многобройните си нобелови лауреати. Именно там, в сътрудничество с Даниъл Ци, той започва да изследва поведението на двумерни електронни газове, създадени в полупроводникови хетероструктури. Тези структури, базирани на галиев арсенид, позволяват електроните да се движат в почти идеално двумерна среда, което ги прави идеални за наблюдение на квантови ефекти.
През 1982 г. двамата учени наблюдават нещо необичайно: при изключително ниски температури и силни магнитни полета Хол съпротивлението се квантува не само на цели, но и на дробни стойности. Това явление, известно като фракционен квантов Хол ефект, е напълно неочаквано и не може да бъде обяснено с класическите модели на електронно поведение. Откритието им показва, че електроните образуват колективно квантово състояние – своеобразна квантова течност, в която възникват квазичастици с заряд, равен на дробна част от елементарния заряд.
Теоретичното обяснение на това явление е дадено от Робърт Лафлин през 1983 г., който предлага модел на квантова течност, описваща колективното поведение на електроните. Тази теория не само обяснява наблюдаваните фракционни стойности, но и предсказва съществуването на квазичастици с фракционен заряд – концепция, която днес е ключова за разбирането на топологичните квантови състояния.
Освен с работата си върху квантовия Хол ефект, Щьормер е известен и с разработването на техниката „модулационно допиране“. Тя позволява създаването на двумерни електронни газове с изключително висока подвижност, като отделя допиращите атоми от зоната, в която се движат електроните. Тази технология става основа за множество експерименти в областта на квантовата физика и полупроводниковите устройства.
След дългогодишната си работа в Bell Labs, Щьормер се присъединява към Columbia University, където преподава и провежда изследвания до пенсионирането си през 2011 г. През кариерата си получава множество престижни отличия, включително Oliver E. Buckley Prize (1984 г.) и Benjamin Franklin Medal (1998 г.). През 2006 г. е избран за член на American Philosophical Society.
Откритието на Щьормер и неговите колеги има дълбоко въздействие върху съвременната физика. То поставя началото на изследванията на топологичните фази на материята – област, която днес е в основата на разработването на топологични квантови компютри и нови квантови материали. Фракционният квантов Хол ефект остава едно от най-ярките доказателства за богатството и сложността на квантовия свят.
Съставил: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
Анонимни потребители не могат да коментират.