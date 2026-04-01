АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / 15 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ
/ ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
15 декември
Към 3 ч. сл. пл. в щаба на конната дивизия се получава следната твърде бърза заповед от армията:
Началнику 1. конна дивизия
Копие генерал Назлъмову и командира 2/4. маршева дружина — майор Рандев.
Съгласно заповедта от щаба на фелдмаршал Макензен № 10174, само 2. конен полк с дружината от 4. маршеви полк и конната батарея под началството на полковник Бананов да мине в Фитещи и там настъпи за с. Цъндарей и потърси свръзка с кавалерийската дивизия Голц по посока на Войчещи. Останалите: 1. и Лейб Гвардейски конни полкове, с 2 ескадрона от 4. конен полк, конната батарея и колоездачната рота да се съсредоточат на 15 декември в с. Ташбунар. В последното село да се открие телефонна връзка с щаба на армията в с. Доробанцу. № 9101, 15. XII. 1916 г., 1 ч. 50 м. сл. пладне.
На основание на тази заповед се дават съответни нареждания до командира на 5. конна бригада за предстоящото му движение в Ромъния, а на другите части на дивизията — да се съсредоточат в с. Ташбунар.
Тук, поради отстъплението на противника през нощта, се получава ново нареждане от армията, според което дивизията, след почивка, да продължи движението и вечерта се разположи за нощуване в с. Муслу-бей.
Отдадено е съответното нареждане до командира на 4. конна бригада, подполковник Кметов, който остава за бригаден командир при полковете в Добруджа. Урежда се и въпроса за подвоз на хляб, като се извиква до с. Еркесек съответен продоволствен ешелон.
Късно вечерта всички части пристигат и се разполагат в с. Муслу бей, след като някои от тях извършват 60 клм. преход.
