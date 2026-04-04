НЕВЕРОЯТНИ СНИМКИ НА ДЖИМ ХЕНСЪН, ПОЗИРАЩ СЪС СВОИТЕ МЪПЕТИ ПРЕЗ 70-ТЕ И 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : GEMINI 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Джим Хенсън (24 септември 1936 г. – 16 май 1990 г.), човекът зад мъпетите, започва да работи като кукловод в университета, създавайки герои като Жабока Кермит. Продуцент е на „Улица Сезам“ – популярно детско предаване, стартирало през 1969 г., и създава „Мъпет шоу“ през 1976 г. „Мъпет филм“, първият от многото филми с участието на известните герои на Хенсън, се появява през 1979 г. Хенсън получава редица отличия за работата си, включително награди „Еми“, „Грами“ и наградата „Пибоди“.
Джеймс (Джим) Хенсън започва да се занимава рано с кукли. Създава „Сам и приятели“ (1955–1961) – краткотрайна комедийна телевизионна програма, докато е първокурсник в Университета на Мериленд, Колидж Парк, в сътрудничество с Джейн Небел, която е студентка последна година. Няколко години по-късно двамата се женят. Той завършва Университета на Мериленд със степен по домашна икономика, след което с Джейн продуцират реклами за кафе и разработват експериментални филми. През 1958 г. основава „Muppets, Inc.“, която по-късно става „The Jim Henson Company“.
През 1969 г. Хенсън се присъединява към детската образователна телевизионна програма „Улица Сезам“ (1969–до днес), където помага за разработването на мъпет героите за поредицата. Той и неговият творчески екип се появяват и в първия сезон на скеч комедията „Saturday Night Live“ (1975–до днес). През този период Хенсън продуцира „Мъпет шоу“ (1976–1981). Печели слава със своите герои, особено с Жабока Кермит, Кучето Ролф и Ерни. През по-късните години от живота си основава фондацията „Джим Хенсън“ и работилница за създания на Джим Хенсън (Jim Henson’s Creature Shop).
На 16 май 1990 г. Хенсън умира в Ню Йорк на 53-годишна възраст от стрептококов токсичен шоков синдром, причинен от Streptococcus pyogenes. Посмъртно получава звезда на Холивудската алея на славата през 1991 г. и е обявен за „Легенда на Дисни“ през 2011 г.
