АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / 17 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
17 декември
Скица № 18.
През нощта, за да се поддържа съприкосновение с противника, е наредено да се изпращат патрули към неговите окопи. По донесенията на майор Наследников и подполковник Венедиков се установява, че противника продължава да заеме позицията си.
Като предвижда, че ще се продължи движението, началника на дивизията заповядва до командира на бригадата да смени, към 7 ч. пр. пл., 2-та ескадрона и картечници на 4. конен полк със същото число ескадрони от Лейбгвардейски конен полк. Конните части от бригадата да се групират източно от селото. (№ 940 от 17. XII. 1916 г., 3 ч. 30 м. пр. пл.).
Обаче, рано сутринта (3 ч. 50 м.) се получава от армията радиотелеграма, според която, поради закъсняването на другите дивизии, движението днес се преустановява и частите да се окопаят.
По-късно се получава в щаба на дивизията оперативна заповед на армията № 59, от 16. XII. 1916 г., 11 ч. сл. пл., която нарежда: „Сборната дивизия, 6. турски корпус и 4 пех. дивизия да продължат движението на 17. и заемат обектите си, определени им със зап. № 58., а конната дивизия да продължава да действува върху съобщенията на противника към Мачин и да разузнава за противника между Дунава и левия фланг на противника.
В духа на тази заповед е предупреден: командира на дружината — да поддържа съприкосновение с противника и в случай, че противникът отстъпва — да настъпи и заеме гребена 197., гдето да спре и се окопае. (№ 943., 17. XII. 1916 г., 9. пр. пл.).
До командира на бригадата е изпратена следната заповед:
„Противника продължава да заема окопите си. Заповядано е армията да достигне обектите си. Разпоредете командира на конното отделение да обедини командването на батериите и да заеме позиция по начин да може да поддържа настъплението на частите“. (№ 944., 45 м. пр. пл.).
Към 9 ч. 45 м. бригадния командир, полковник Кметов, донася в щаба на дивизията:
„Началника на заставата при к. 117. донася, че при смяната противника обстрелял патрулите на 4. конен полк. Установил връзка с пехотата в дясно. Когато патрулите отивали да установят свързката, те са били обстреляни от противник оценяван около 1 ½ роти. Изпратих разезди по посока на противника да се осветля върху положението. Телефонна връзка е установена от бригадата до заставата. Летяща поща има до дружинния командир“. (№ 9., моста ю. и. от с. Докузачи, 17.XII.1916 г., 9. ч. 20 м. пр. пл.).
От получените по-късно в щаба на дивизията донесения от бригадния командир се вижда, че в 10 ч. изпратените от заставата разезди предизвикват непр. артилерия да стреля и, че противника в 10 ч. 40 м. държи още гребена 197.
Според донесение на същия, от 11 ч. 50 м. — „не се забелязва движение по к. 197. и к. 196. В с. Остров са запалени купи слама“.
При това положение заповядва се: „дружината да заеме гребена на к. 197. и се окопае с цел да даде по-добра охрана на фланга на 4. дивизия, а на авангардните ескадрони (заставата) да се подадат напред и разузнаят по посока с. Печеняга, к. 216.“
Според донесението на бригадния командир от 1 ч. 15 м., „разездите заемат к. 197. и 196., заставата продължава движението си от к. 117. към гребена.
“На началника на заставата, командира на Л. Гв. конен п., полковник Кисьов, е предадена заповед, чрез старшия адютант, майор Николаев, при достигане на гребена, „да продължи движението си като авангард и достигне по възможност с. Сатул-Ноу, но без лишни жертви“.
Според донесението на началника на авангарда от 3 ч. 15 м. „противника отстъпващ от к. к. 197. и 196. към гребена к. 138, к. 216. се оценява на 2 дружини. В 2 ч. 30 м. сл. пл. са прехвърлили седловината между к. к. 138. и 216., като са оставили около 2 роти на хребета ю. з. от к. 216., гдето се окопават“ № 240, к. 1. клм. южно от к. 61, 17. XII. 1916 г.
От дивизията се донася за положението в армията и се дават нареждания за нощуване: „дружината да се окопае на гребена 197. и влезе във връзка в дясно с 4. пех. Дивизия“ (№ 946.);
„Бригадата, заедно с конната батарея, да се разположи за нощуване в с. Остров. Изпратените напред ескадрони от Лейбгвардейския конен полк да останат на мястото си, а другите да се приберат в с. Остров.“
В 4 ч. 45 м. сл. пл. се получава ново донесение от началника на авангарда от к. 216: „Нашите разезди преминаха през к. 216. Заловени пленници 4 от 241. пех. полк — 61. дивизия, полка отстъпва днес към с. Сатул-Ноу; 2 от 37. пех. полк от 4. Сибирски корпус и един от 39. пех. полк от 10. дивизия, същия корпус; казват, че техните полкове отстъпили преди два дни“ (№ 241).
По-късно се разбира от донесенията на бригадния командир (№ 16. и 17. от 9 ч. 5 м. и 9 ч. и 30 м. сл. пл.), че авангарда е преследвал противника до късно вечер и се е установил за нощуване в с. Сатул-Ноу.
(Следва)
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.