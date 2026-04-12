БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ / ПРОБЛЕМИ НА ПАВЛИНИСТИКАТА / МИСИОНЕРСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПАВЕЛ

Превод: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН / ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ / ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ / ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ: ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ / ЕВАНГЕЛИЯ ЗА ДЕТСТВОТО / СТРАСТИ ХРИСТОВИ / ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ / ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИСУС / ИСУС – ПРОРОК НА АПОКАЛИПСИСА
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ - ВАЖНА ФИГУРА В ИСТОРИЯТА НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
/ ПРОБЛЕМ НА КНИГАТА „ДЕЯНИЯ“
/ КРАТКА БИОГРАФИЯ НА ПАВЕЛ
/ КАКВО ПОТВЪРДИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
/ КАКВО ПРОМЕНИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ИСУС
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЗАКОНА
/ ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ЮДЕИТЕ И ЕЗИЧНИЦИТЕ
„БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ
ПРОБЛЕМИ НА ПАВЛИНИСТИКАТА
Мисионерската дейност на Павел
Посланията на Павел дават твърде оскъдна информация за това, което е правил след приемането на новата вяра. Със сигурност знаем само това, че се посветил изцяло на проповядването на християнското Евангелие. Единственото пряко споменаване от Павел за живота му след приемането на новата вяра се намира в първите две глави на Посланието до галатяните. Тук Павел поставя акцент върху това, че веднага след приемането на Христос не отишъл в Ерусалим, за да се посъветва с апостолите на Исус, които се намирали там. Както ще видим по-нататък, разглеждайки посланието до галатяните, Павел иска да подчертае, че неговото благовестие не идва от друг човек и дори не от учениците на Исус. То е дадено от самия Исус. Затова, твърди Павел, никой не трябва да мисли, че той е получил своята проповед от други хора или е променил първоначалното учение на другите апостоли. Той дори не е говорил с никого от тях. Главната мисъл на Павел е, че езичниците могат да се спасят чрез вяра в Христос, без да спазват изискванията на юдейския закон. И той научил това от Исус, когато Той му се е явил.
Павел казва, че ставайки последовател на Исус, заминал за Арабия. Той не съобщава защо. След това съобщава, че се върнал в Дамаск (това може да означава, че е живял там или, вероятно, е израснал там). Там стоял три години и след това – едва след това – отива за две седмици в Ерусалим, за да се види с Петър и Яков, брата Господен, който бил тогава един от ръководителите на йерусалимската църква. Павел не казва за какво са се съветвали. Някои читатели предполагат, че Павел е искал да научи повече за живота на Исус от двама души, които биха могли да му разкажат: най-близкия ученик на Исус и неговия брат. Но ако това е наистина така, твърде странно е, че в своите послания Павел не дава да се разбере, че му е известно много за прижизнените речи и дела на Исус. Има вероятност Павел да не е знаел повече, отколкото е написал. Възможно е през двете седмици в Йерусалим да е обсъждал с Петър и Яков нещо друго. Вероятно са говорили не за миналото (живота на Исус), а за бъдещето (как трябва да се води проповедта).
Така или иначе, оттам Павел заминал за Сирия и Киликия, където прекарал предполагаемо 14 години, проповядвайки Евангелието. Негова задача била покръстването на езичниците. Той смятал себе си за „апостол на езичниците“, докато останалите, и по-специално Петър, били „апостоли на юдеите“. Главният въпрос, който си задавали първите последователи на Исус, както вече казах, не бил въпросът дали езичниците могат да станат християни. Всички били съгласни, че могат. Въпросът бил дали езичниците могат да станат християни, без да стават едновременно с това юдеи. Много ранни християни, вероятно мнозинството, смятали, че последователят на Исус трябва да бъде задължително юдей – по рождение или чрез промяна на вярата. За тях Исус бил юдейски Месия, пратен от юдейския Бог на юдейския народ, за да се изпълни Юдейския закон. Затова всеки, който искал да бъде Негов последовател, трябвало, естествено, да стане първо юдей. Това значело, че трябва да остави служенето на езическите богове. Но това значело също да приеме обрязването (за мъжете), за да се присъедини към Завета, да спазва Шабата, юдейските празници, предписанията за кашерната храна, както и другите заповеди на Мойсеевия закон. Павел, както видяхме, казвал обратното.
През 14-те години, докато Павел основавал църкви от бивши езичници в Сирия и Киликия, този въпрос станал централен и за неговото окончателно решение в Йерусалим бил свикан събор. Съвещание е основна тема в книгата „Деяния“ (гл. 15). На него е отделено и немалко място в посланието на Павел до галатяните (гл. 2). Двата разказа се различават значително. От версията на Павел става очевидно, че той успял да убеди апостолите в Ерусалим, че проповедта сред езичниците е истинска и е вдъхновена свише. Това решило въпроса. То дало на Павел възможност да продължи проповедта си. Сега, както изглежда, той напреднал по-далече на запад, в градовете на Мала Азия, Македония и Ахая.
Павел не казва как точно е покръствал езичниците и е основавал църкви. От посланията е сравнително ясно, че се е концентрирал върху големите градове (Ефес, Солун, Филипи, Коринт и т.н.). Това имало смисъл, защото населението на градовете било твърде гъсто и Павел можел да достигне едновременно до много хора. Но как го правел? Остава само да предполагаме, че Павел предприемал големи проповеднически пътувания, каквито прави в наше време Били Греъм. Но това изисквало големи ресурси и съдействие от местните чиновници. Павел нямал нито едното, нито другото. Може да се предположи, че Павел просто влизал в града и започвал да проповядва. Но самият Павел не казва нищо за това.
Книгата „Деяния“ твърди, че Павел основавал църкви, като първо влизал в синагогата на всеки град, в който пристигал, завързвал запознанства и се опитвал да покръсти юдеите. Но в „Деяния“ Павел среща навсякъде съпротива сред юдеите и след това преминава към проповед сред езичниците. Този поглед върху проповедта на Павел се различава обаче от неговите думи. Павел подчертава, че проповядва не на юдеите, а на езичниците. Когато четете послания като първото до коринтяните или първото до солуняните, става очевидно, че църквите на Павел се състояли от покръстени езичници, а не от юдеи.
Намеци за това как Павел постъпвал могат да се намерят на няколко места в неговите послания. В първото послание до солуняните Павел напомня на своите ученици как той и неговите другари работили сред тях „нощем и денем, за да не отегчим никого от вас, докато ви проповядвахме Божието благовестие“ (2:9). Последните изследвания приемат тези думи на Павел сериозно. Смята се, че той е дийствал буквално сред своите потенциални последователи. Защото Павел умеел да работи с ръцете си. Според „Деяния“-та работел с кожи (18:3). Традиционно този стих се смята за указание, че Павел правел шатри. Думата обаче, употребена в текста на „Деяния“-та, би могла да се отнася за всякаква работа с животински кожи.
Във всеки случай мисията на Павел изглежда започвала така. Павел и неговите спътници (например в Солун той бил с Тимотей и Силуан) пристигали в града и отваряли там малък бизнес, нещо като християнско магазинче за кожи. Хората влизали там и Павел се опитвал да ги въвлече в разговор. Работните места в Древния свят били твърде подходящи за това. Тогава нещата се движели по-бавно и малко хора си гледали часовника (всъщност никой). Повечето клиенти на Павел са били сигурно езичници. И Павел се опитвал да започне с тях сериозен разговор, за да ги накара да се отрекат от езическата религия и да приемат неговата – вярата в Бога на Израил и в Исус, Неговия Син, Който умрял заради другите и възкръснал от мъртвите.
Може да се предположи, че Павел не е преуспял с повечето посетители. Но преуспял с някои, а те вероятно покръствали своите семейства, някои от своите съседи и така започвало всичко. Може да се предположи, че в градовете имало малки групички християни (по няколко дузини). Те се срещали всяка неделя сутрин (в деня на Христовото възкресение), за да поговорят за вярата, да научат повече от Павел, да четат малко от Писанията (Стария завет, текстове от Новия завет в онези дни още не е имало), да чуят тълкуването им, да се помолят и да помислят как да привлекат повече хора в своята група.
Щом се уверял, че групата е достатъчно силна, за да оцелее без него, Павел затварял дюкяна и се отправял към следващия град, за да започне отначало. Неговият замисъл бил основаването на общини от християни във всички големи градове, за да се разпространява чрез тях новата религия. Павел бил сам, но му помагали многобройни поддръжници и последователи и християнството започнало своето разпространение.
Когато тръгвал на път, Павел запазвал връзките си с основаните по-рано църкви. Често получавал от тях писма, в които се говорело за настъпили проблеми: учения, различни от това, на което учел Павел; разпри между членовете на църквата, аморално поведение, доктринални или етични въпроси и т.н. Научавайки за проблемите, Павел изпращал на общините послания. Някои от тях са достигнали до нас: послания, написани от Павел до онези общности, които по-рано основал. С тяхна помощ той искал да разреши проблемите (изключение прави, както ще видим, посланието до римляните).
Павел е написал очевидно много повече послания от седемте, които са достигнали до нас в състава на Новия завет. В запазените писма той се позовава на други и човек може да си помисли, че са били десетки. Но по различни причини се запазили само седем. Но, така или иначе, седемте послания били дълго и грижливо пазени от християните и ни дават обилна информация за ранните християнски общини през 50-те години. Това са най-старите християнски Писания, създадени едно десетилетие преди първото Евангелие (от Марк) и вероятно 40 години преди последното канонично Евангелие (от Йоан). Посланията дават важни сведения за това какво се е случвало сред последователите на Исус след Неговата смърт, особено в мисията сред езичниците, основана от Павел. Посланията показват, че имаме феномен, дълбоко различен от този, който видяхме в живота и деянията на Исус. Тези послания са изящно свидетелство за това, че християнството на Павел и неговите последователи било по-скоро религия за Исус, възкръсналия Господ, отколкото религия на Исус, юдейския пророк на близкия апокалипсис.
Ако успеем да възстановим възможно най-добре повода, по който Павел е писал един или друг текст, ще можем да разберем по-добре всяко от тези послания. След това ще разгледаме как е отговарял на един или друг случай. Няма друг начин да разберем причината за посланията, освен да четем самите послания и да гледаме върху какво Павел насочва своето внимание. Ще се опитаме да поставим всяко послание в правдоподобен контекст. Твърде трудно е да се възстанови хронологичният ред на написване. Над това изследователите се блъскали много векове. Сега има съгласие, че първото послание до солуняните е най-вероятно първо. Това означава, че то е най-ранният християнски текст от достигналите до нас. А посланието до римляните е най-вероятно последно. И така, ще започнем с първото послание до солуняните, след това ще погледнем петте други послания (както следват в канона, защото е крайно трудно да се възстанови тяхното хронологично съотношение). Ще завършим с посланието, което се разглежда като най-важно – посланието до християните в Рим.
Всяко от посланията е структурирано като типично писмо от Римската епоха. Те започват с посочване на изпращача и адресата. След това следва молитва или благословение. После – формула за благодарност към Бога за общината. По-нататък следва основният текст на писмото, в който се засяга главният въпрос. Посланието завършва със заключително увещание и поздрав към хората от общината, с намеци за бъдещите планове на Павел, със заключително благословение и със сбогуване. Предлагам на читателите първо да прочетат внимателно всяко послание, после – моя кратък анализ, а след това – да ги прочетат отново, като помнят моя анализ. Това ще помогне да бъде разбран смисълът на всяко от посланията.
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.