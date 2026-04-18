БЕАТРИКС ПОТЪР: ПИСАТЕЛКА И БУНТАРКА

ИЗТОЧНИК: ДИЛЕТАНТ
ПРЕВОД: : GEMINI 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Заекът Питър е създаден от жена, която предпочела кариерата, свободата и независимостта пред скучните чаени седенки и викторианските условности.
Детството и юношеството на Беатрикс
Светът познава Беатрикс Потър от историите за милите зайчета, мишлета, патета и котки, както и по не по-малко очарователните илюстрации на техния приказен живот, който като цяло не се отличава много от този на обикновените хора. Страстта на Беатрис в детството и юношеството е рисуването. Това увлечение насърчава баща ѝ Рупърт, който води дъщеря си по изложби и музеи. Подобно занимание се считало за напълно подходящо за момиче от добро, заможно семейство. Беатрикс започва да рисува своите домашни любимци, а по-късно се насочва и към други предмети, например градински инструменти или небрежно захвърлен чифт обувки. Скоро обаче се появява и паралелно влечение, което изцяло поглъща девойката: микологията. Потър рисува гъби , особено отровни, като обсебена. Общият брой на скиците ѝ достига около 400. Тя изучава гъбите с помощта на микроскопа на брат си, защото се интересува много от начина, по който се размножават. С времето се научава да отглежда сама гъби от спори и дори оформя своите занимания в научна разработка, но пътят ѝ към академичната общност е препречен от... нейния пол. Учените мъже не проявяват нужния интерес към изследванията на Потър. Дали поради тази причина, или просто заради загуба на интерес, скоро след това тя изоставя микологията.
Малката Беатрикс със спаниела Спот
Родителите били крайно недоволни от заниманията на дъщеря си, майката очаквала, че Беатрис ще я придружава в обществото, където може да се намери приличен жених. Но сичките тези приеми с благочестиво пиене на чай и безсмислени разговори не интересували девойката. Вместо това Беатрикс се занимавала с изкуство и наука. За това да се препитава с труд и дума не можело да става: нейните консервативни родители виждали само два приемливи сценария за развитие на събитията ѝ — женитба или участта на стара мома, чиято участ с времето би станала грижа за майката и бащата. Беатрикс не че не искала да се омъжи, просто не бързала никак и не се влюбвала истински в никого.
Първият успех на писателката
Своето истинско призвание тя открила малко по-късно. Последната от гувернантките на момичето, Ени, поддържала връзка с нея, след като напуснала дома на семейство Потър. Тя се омъжила и родила две деца: момче и момиче. Беатрис пишела писма както до Ени, така и до нейните деца. И веднъж разказала за едно зайче пакостник на име Питър. После написала още няколко подобни послания, в които герои били мили градински животинки. Ени дала на Беатрикс идеята да издаде кратките писма като сборник с разкази. Добавяйки още няколко истории, Потър събрала достатъчно материал за цяла книга.
Беатрикс като млада
Намирането на издател от начинаещата писателка не се получило веднага — отговорили ѝ с отказ в шест различни кантори и затова тя решила да издаде книгата в малък тираж от 250 екземпляра със свои средства. Успехът дошъл веднага, сборникът бил разграбен мигновено и тогава Беатрикс се обърнала отново към едно от издателствата, които вече ѝ били отказали — „Фредерик Уорн & Co“. С Потър работил един от братята Уорн, Норман. Тази среща станала повратна не само за кариерата на всеки от тях, но и съдбоносна в романтичен смисъл. Съгласили се да издадат книгата заедно с илюстрациите на писателката, които тя преработила в цвят (нейното първо издание излязло в черно-бял вариант). Английската четяща публика се запознала със зайчето Питър през 1902-ра година. Книгата станала толкова бързо популярна, че още до края на годината били продадени 20 хиляди екземпляра. Поради голямото търсене „Фредерик Уорн & Co“ я преиздали шест пъти.
Илюстрация със зайчето Питър
В същото време се развивала и връзката на Норман и Беатрис, имаща повече платоничен характер. Въпреки че по онова време Потър била вече на 35 години, на всяка среща с издателя била придружавана непременно от някой роднина. През юли 1905-а година Норман направил на Беатрис предложение, при това в писмен вид, защото практически нямали шанс да останат насаме. Писателката приела с радост предложението за ужас и разочарование на близките. Семейство Потър все още мечтаело, че Беатрис ще си намери партия и ще се омъжи за човек с благороден произход, но това не се случило. През август същата година цялото семейство заминало на ваканция в Северен Уелс и там Беатрикс била застигната от страшна вест: Норман починал скоропостижно от левкемия.
Зайчето Питър и всички-всички-всички
Беатрис била абсолютно съкрушена от скръб. Тя се върнала в Лондон и прекарала един месец в дома на семейството на Норман, с което поддържала приятелски отношения. Годежния пръстен, подарен от годеника ѝ, не свалила до самата си смърт. Скоро след това Потър решила да купи къщичката, за която двамата с Норман мечтаели след годежа. Старата фермерска вила в Езерния край на графство Къмбрия станала за Беатрис уютно и уединено гнезденце, предмет на отдавнашни блянове. Хонорарите от книгите и допълнителната продукция (тапети със зайчето Питър, настолната игра „Състезанието на Питър“) направили писателката финансово независима от нейните родители. Въпреки успеха и признанието, семейството ѝ така и не се примирило никога с избора на Беатрис да гради кариера.
Вилата Хил топ
И макар че отношенията с родителите ѝ били все така мъчителни, мис Потър прекарвала по-голямата част от времето си с тях в Лондон, като периодично навестявала своята вила Хил топ. Окончателното ѝ преместване станало през 1913-а година. За 8 години след смъртта на нейния първи възлюбен тя написала и илюстрирала около 20 нови приказки, това било най-плодотворното време в нейната кариера. Постепенно повествованията се попълнили с нови персонажи — котето Том, патицата Джемайма, плъха Самюъл Уискърс. Всички тези герои се родили именно там, в Къмбрия. Удивително красивият пейзаж, езерата и зелените хълмове станали за Беатрис нов източник на вдъхновение.
Семейно щастие и овчици
Веднага след преместването Потър започнала любовна връзка с адвоката, който оформил документите за покупката на нейния нов недвижим имот. Казвал се Уилям Хийлис и бил с 5 години по-млад от писателката. Удивително е как всички роднини на Хийлис смятали, че в този несъразмерен брак „пострадала“ страна е именно той: не само заради възрастта, но и заради ярката си, снажна външност (Беатрикс била ниска на ръст и като цяло не блестяла с красота). Въпреки това съпрузите изглеждали много щастливи. Потър се омъжила на 47 години.
Беатрикс и Уилям
Скоро съпрузите се преместили в нов дом, към който имало внушителен участък земя. И макар че Беатрикс написала още няколко разказа, неин главен интерес оттук нататък били фермата и фермерското стопанство. Съпрузите се заели с развъждане на овце. Битът на Беатрикс от този момент нататък се отличавал малко от бита на заможния селянин. Тя най-сетне можела да се наслади на тих семеен живот. При все това нейната писателска слава била в своя разгар: стотици почитатели се опитвали да се запознаят лично с Беатрикс и се появявали просто на прага без покана. Тя обаче предпочела уединението и не пускала вътре нито неканените гости, нито журналистите.
Беатрикс Потър създала не само цял свят от вълшебни персонажи, но и свой собствен. За жена от късната викторианска епоха това било не само нещо смело, но и практически неосъществимо. Тя се отнасяла с презрение към условностите на времето и положението в обществото и успяла да преодолее консервативната среда на своето семейство. Потър прилича по нещо на основния персонаж от своите книги — заека бунтар Питър, вечно нарушаващ правилата и нежелаещ да живее според установения ред. И на нея, точно както и на Питър, това ѝ се отдавало блестящо. Беатрикс живяла доста дълъг живот, 77 години, 30 от които прекарала в щастлив брак с Хийлис.
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.