АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / 17 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - / 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - / 15 ДЕКЕМВРИ
/ 16 ДЕКЕМВРИ
/ 17 ДЕКЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
18 декември
По фронта на дивизията нощта минава спокойно. Авангарда на дивизията от Лейб Гвардейския конен полк залавя в запаленото от отстъпващия противник с. Сатул Ноу 56 пленници, предимно от 61. пех. руска дивизия.
Според директивата от армията „днес пехотните дивизии се спират и затвърдяват на достигнатите линии, като изпращат разузнавателни отряди на линията с. Сатул Ноу, с. Армутли, за да осигурят на главните сили на дивизиите преминаване гористата местност, южно от Баба-Даг, с. Печеняга. Под прикритието на авангардите, артилерийските началници да изберат позиция за артилерията, подготвят заемането ѝ и зоните за стрелба. Конната дивизия да действа на съобщенията на противника по посока на с. Черна“ (№ 60., 17. XII., 11 ч. 45 м. сл. пл.)
За изпълнение на тази заповед от щаба на дивизията се нарежда: „дружината да се изнесе на к. 216 (Гхюн-Гхюрмез) и се окопае там. Бригадата да изпрати (№ 106) два ескадрона на Гвардейския конен полк, заедно с картечния ескадрон, към авангарда, който да разузнае в участъка: с. Орта-кьой, с. Балабанча, с. Черна, с. Иглица и, ако е възможно, да изпрати разезд до гр. Мачин. С главните сили бригадата да настъпи в 8 часа по пътя село Сатул Ноу, с. Черна (№ 950., 18. XII. 1916 г., 5 ч. 45 м. пр. Пладне).
Към 9 ч. 50 м. пр. пл. донесението на началника на авангарда обрисува положението: „Противника заема височините к. 163, к. 336, к. 402. и к. 283., селото Черна с пехотни части, които се окопават.“
Към 10 ½ ч. авангардните ескадрони 3. и 4 на Гвардейския конен полк са сменени с 1. и 2. еск. от същия полк под командата на майор Марков Ал.
От заловените пленници се узнава, какво 4. руски корпус се насочва към Браила, прикриван от 61. дивизия; 3. стрелкова дивизия е насочена към Тулча.
Главните сили на бригадата пристигат в с. Сатул-Ноу към 11 ч. пр. пл. Тук е извикана и дружината (№ 215. Б, 18. XII. 916 г., 1 ч. 30 м. сл. пл.). Авангарда заема к. 163.
Получава се оперативна заповед на армията № 708. от 18. XII. 1916 г., според която армията продължава настъплението си. На конната дивизия се възлага да заеме с. Сатул-Ноу и к. 306. (Дижгадел-Баир) и действува на съобщенията на противника към с. Черна.
Конната дивизия владее от предната вечер с. Сатул-Ноу; височината Дижгадел-Баир (306) е също назад в тила ѝ, тъй че в изпълнение на задачата остава да се продължи разузнаването, което и се върши от новия авангард.
Потвърдява се с положителност, какво противника заема и се окопава по южните склонове на к.к. 336. 283; заема с. Черна и височините северно и източно от селото. Противника обстрелва от сутринта с артилерийски огън авангардните ескадрони на височините 2 клм. южно и югозападно от Черна.
Началника на дивизията поиска да произведе усилено разузнаване в посока на шосето с. Сатул Ноу, Мачин и провери до колко здраво противника държи гребена 336. — 402. Командира на Гвардейския конен полк е изпратен към 4 ч. сл. пл. с 3. и 4. ескадрон в тази посока, подкрепян от конната батарея. В негова следа е изпратен командира на бригадата с 1. конен полк. Двата ескадрона на 4. конен полк са насочени южно от к. 163 за свързка между авангарда, разположен ю. з. от с. Черна и лявата колона (главните сили).
Втория дивизион на Гвардейския конен полк, под охраната на 4 разезда, челния взвод в верига и ескадроните в ешалони от ляво, в линия от колони по 2-ма, настъпват с обща посока към седловината, по която минава шосето. Неприятелска батарея, разположена зад тази седловина, дава няколко изстрели по ескадроните и замлъква.
Ескадроните на Гвардейския конен полк достигат линията на пътя с. Черна с. Туркоя. Разездите подстъпват към телените препятствия на противника, Командира на полка преустановява движението и следи разездите. Тук е застигнат от бригадния командир, следван от 1. конен полк. Движението продължава.
Разездите достигат слабите телени мрежи пред окопите на противника и спешават да търсят прохода; ескадроните са на 1500-2000 крачки. Противника открива внезапно силен пушечен и картечен огън по ескадроните от цялата си позиция. Също и неприятелска батарея открива често огън.
Усиленото разузнаване постига целта си. За отблъскване на противника ще трябват по-други средства — пехота и артилерия.
Благодарение, че движението на бригадата се извършва при здрач, неприятелския огън е недействителен, загуби, убити: — Поручик Генов Никола от Лейб Гвардейския конен полк; ранени — 6 войника — по 3 от Лейб Гвардейския и 1. конен полк.
Заловени през деня нови пленници 30.
След падане на нощта, главните сили на бригадата са отдръпнати в с. Сатул-Ноу. Охранението северно от селото се заема от пристигналата дружина и колоездачната рота; авангарда (1. и 2. ескадрон от Лейб Гвар. к. п.) остава на хребета, южно от с. Черна (№ 953. 18. XII. 1916 г. 6 ч. 30 м. сл. пл.).
За добитите през деня сведения и за положението се изпращат следните донесения:
Командующий III. Армия.
От заловени пленици от 3. стрелкова, 9. и 10. Сибирска и 61. пехотна дивизия се установи следното:
1) 3. Стрелкова дивизия останала северно от Бабадаг към Тулча. При проверката на това сведение от местен жител — румънин, напуснал вчера Тулча, се указва, че там пристигнали само малки войскови части и ранени, които били натоварени на параходи, а големи войскови части той срещнал на шосето между Армутли и Ортакьой. При Тулча мост на Дунава нямало. Държавните учреждения и болниците от тоя град се товарили на параходи. Имало движение на войски от Тулча през Сомова към Исакча.
2) 10. Сибирска дивизия започнала отстъпление към Мачин на 14. декември. Тя била сменена от части на 61. дивизия и потеглила право към Мачин с всичките си части, като се движила безспирно към Мачин.
3) 9. Сибирска дивизия, след като взела участие в безуспешните атаки срещу нашата 4. дивизия и изгубила 2500 души ранени и убити, била веднага попълнена. Щаба на дивизията тръгнал от с. Тополог за с. Даене на 15. декември, вечерта, гдето стигнал на 16. преди пладне и останал до пладне, след това тръгнал за Канат-Калфа; същата вечер, към 11 часа сл. пл., се получила заповед дивизията да тръгне за Мачин, като заеме височините непосредствено пред Мачин, колкото да задържи неприятеля до изтеглянето на частите през моста.
4) 61. дивизия също отстъпила към Мачин. На 17. XII. след пладне един ариергард от една дружина и 2 оръдия от 61. артилерийска бригада е заемал позиция при кота 216., северно от Остров.
Части от 244. пехотен полк вчера заемали позиция по средата на фронта; пленниците не могат да определят точно мястото.
5) По сведение от българи, румънски войници, избягали от допълнящите части от Браила, между Браила и Мачин имало мост, по който се започнало прехвърлянето на войски на 16. сл. и безспирно продължавало. Тия българи на 17. того срещнали при с. Гречи голяма войскова колона. До като стигнат до с. Гречи колоната все се движела. По други път, успоредно на колоната, се движели обози. Държавните учреждения и болници се товарили на параходи, а всички румънски части били изпратени за Текуч в Молдова. В града имало разлепени обявления, в които се съобщавало населението да не бяга.
6) На Дунава имало мостове само при Браила и Исакча. № 216. Б., 18. XII. 1916 г., 7 часа пр. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
Командующия III. Армия,
копие н-ку 4. дивизия.
Противника заема южните склонове на височините около коти 336. и 402. с около една дружина и две оръдия. Други пехотни и конни части, по слаби, заемат входа на дефилето от с. Черна към Исакча.
Кота 163. е в наши ръце. От рекогносцировачния бой, който бригадата води, се указа, че въпросните склонове са били заблаговременно усилени с окопи от слаба телена мрежа. Загуби: 4 войника ранени и 1 убит. Офицери — един от Лейб Гвардейския полк, поручик Генов Никола;
Заловени 30 пленници, нови, от различни полкове, но главно са от 61. дивизия.
Дивизията нощува: щаба на дивизията, конните части и дружината с батареята, в с. Сатул-Ноу. № 956. 18./XII. 916. г., 8 ч. 15 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия,
(под.) Генерал-майор Колев.
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.