ЛЕДЕН ВЕЛОСИПЕД ОТ 1930-ТЕ ГОДИНИ

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : GLM-5.1
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Велосипедната треска завладяла почитателите на зимните спортове, което довело до създаването на леден велосипед, за да се носи по замръзналите повърхности на езерца и реки. Това ледено превозно средство е конструирано от обикновен велосипед през 1934 г. Предното колело се махнато напълно, а вилката е удължена така, че почти да докосват леда, когато велосипедът стои изправен. Към удължената предна вилка е прикрепен стоманен плъзгач.
Два плъзгача са прикрепени по подобен начин от двете страни на задното колело. Велосипедът се кара както обикновено колело, като гумата осигурява сцепление с леда. Плъзгачите предотвратяват поднасянето, а равновесието може да се поддържа също толкова лесно, колкото и на обикновен велосипед.
