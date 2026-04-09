БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ / ПРОБЛЕМИ НА ПАВЛИНИСТИКАТА / ВЪЗГЛЕДЪТ НА ПАВЕЛ ЗА ИСУС

Превод: Gemini 2.5 Pro Think
Редактор: Павел Николов
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН / ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ / ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ / ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ: ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ / ЕВАНГЕЛИЯ ЗА ДЕТСТВОТО / СТРАСТИ ХРИСТОВИ / ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ / ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИСУС / ИСУС – ПРОРОК НА АПОКАЛИПСИСА
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ - ВАЖНА ФИГУРА В ИСТОРИЯТА НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
/ ПРОБЛЕМ НА КНИГАТА „ДЕЯНИЯ“
/ КРАТКА БИОГРАФИЯ НА ПАВЕЛ
/ КАКВО ПОТВЪРДИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
/ КАКВО ПРОМЕНИЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ЗА ПАВЕЛ?
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ
ПРОБЛЕМИ НА ПАВЛИНИСТИКАТА
Възгледът на Павел за Исус
Най-очевидно е, че възгледът на Павел за Исус се променил значително. Преди да възприеме възкресението на Христос, Павел смятал за абсурдно и дори за богохулно да се нарича разпънат човек Месия, защото Бог е казал, че онзи, който виси на дърво, е прокълнат. Но ако Бог е възкресил Исус от мъртвите (никой друг не би могъл да го направи), това означава, че Исус не е бил прокълнат от Него, а благословен. Това променяло всичко.
Ако Исус имал върху себе си специално благословение, как би могъл да се обясни фактът на разпъването? От една страна това не е най-впечатляващият начин Бог да изяви Своето благословение, подлагайки някого на непоносимо болезнена и унизителна екзекуция. Освен това, стих от „Второзаконие“ казва, че е прокълнат всеки, който виси на дърво. Какъв извод може да се направи от всичко това?
Павел направил нещо, което би направил всеки образован и благочестив юдей. Той се вгледал в Писанията, опитвайки се да намери отговора там. Като много християни преди и след него Павел забелязал, че в Юдейските писания има множество текстове, които говорят за несправедливо страдащи праведници. И в някои текстове, като в песните за слугата у Исая, праведниците страдат заради другите. Нещо повече, Бог отмъщава за техните страдания. Точно това се случило и с Исус, решил Павел. Той страдал несправедливо, не за Своите грехове, а за греховете на другите. В известен смисъл Исус бил подобен на жертвено животно в Храма. Смъртта му била смърт за изкупление на другите. Смъртта на Исус била изкупителна жертва. Неговата смърт възстановила отношенията между Бога и човека.
Но какво да правим със стиха от „Второзаконие“ за това, че всеки, който виси на дърво, е прокълнат? Павел стига до мисълта, че Бог е прокълнал Исус не защото Той е направил нещо достойно за проклятие, а за да може Исус да вземе върху Себе си проклятието на другите. Христос трябвало да бъде разпънат, а не убит с камъни или удушен, защото е трябвало да понесе проклятието, което другите заслужили заради своите грехове.
Така че смъртта на Исус не му отнемала статута на Месия. Именно той бил Месията. Това се виждало от начина, по който умрял, и от това как Бог Го възкресил от мъртвите.
Но смъртта на Исус била още по-важна. Вярвайки в апокалипсиса, Павел вярвал също, че в света съществуват зли, демонични сили, носещи разрушение на земята. Две от тези сили (освен дявола) били грехът и смъртта. За Павел грехът не бил просто акт на непослушание, допусната от някого грешка, нарушаване на закона. Грехът е космическа сила, която се опитва да пороби хората и, успявайки в това, да ги принуди да постъпват против Божията воля. Смъртта за Павел не е просто нещо, което се случва, когато тялото престане да функционира. Тя е също космическа сила, най-великата от силите. Когато завладее някого, тя му носи пълно унищожение.
Павел повярвал, че Исус е победил силите на греха и смъртта. Той знаел, че Исус е преодолял смъртта, защото смъртта не могла да го завладее. Исус съкрушил смъртта, възкръсвайки от мъртвите. И побеждавайки смъртта със Своето възкресение, победил и греха със Своята смърт. Неговата смърт премахнала властта на греха. Христос бил Божият отговор на силите на злото в света. Чрез Неговата смърт и възкресение човекът можел да намери изкупление за греховете и да получи сили за победа над греха и смъртта.
За Павел това били нови, живи и силни мисли. Но те също създавали проблеми. Като добър, вещ в Писанията и благочестив юдей, следващ пътя на фарисеите, Павел гледал винаги на Закона като на най-великия дар от Бога за хората, за Неговия избран народ, център на послушанието към Бога и на принадлежността към Завета с Него. Ако Бог е дал на Своите хора спасение чрез смъртта и възкресението на Христос, какво тогава означава след всичко това Законът?
(Следва)
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.