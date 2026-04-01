АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / 16 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ / 4 и 5 НОЕМВРИ / 6 НОЕМВРИ / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ / 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА - 11 НОЕМВРИ / ПРЕМИНАВАНЕТО НА ДУНАВА ПРИ ЧЕРНА-ВОДА — ст. ФИТЕЩИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН - 15 ДЕКЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
16 декември
Рано сутринта се получава оперативна заповед на армията № 58. от 15. XII 1916. г., според която за преследване на противника, отстъпил северно от линията: с. Инам-Чешме, Сарай, Дойчещи, III. армия продължава преследването към север.
„Конната дивизия, усилена с 1 пехотна дружина и 1. п. с. с. батарея от 4. дивизия, да настъпи на 16., в 7 ч. р. пл., от с. Муслу-бей в зоната между Дунава и линията: Муслу, с. Сарай, Кашла-ла-Терка, 118. (ю. з. от Кара-Тепе), с. Айгар-Амет и завладее гребена между Дунава и к. 97. (Д. Роши) включително (ю. и. от с. Остров).
Да вземе мерки за обезпечаване фланга си от огъня на неприятелските монитори.
В случай, че срещне слаба съпротива, да преследва противника, — като прекъсне съобщенията му с Мачин.
Да обезпечава в дясно левия фланг на 4. дивизия“.
Началника на дивизията изпраща, в изпълнение на тази заповед, до командира на бригадата, следната заповед:
„Нашите пехотни части са достигнали снощи линията 3–4 клм. северно от с. Муслу-бей и с. Сириу. На конната дивизия е заповядано да настъпи през с. Сарай и да достигне к. 197. (Д. Роши), ю. и. от с. Остров.
1. Авангард, подполковник Венедиков, с 2 ескадрона от 4. конен полк и картечния ескадрон на същия полк, да настъпи от с. Муслу, с. Сарай, Остров и да разузнава в участъка между Дунава от запад и к. 168., с. Рахман, с. Фагарашу-Ноу, с. Канат — Калфа от изток начало на движението 7 ч. пр. пл.
2. Главни сили: полковник Кметов, 2 ескадрона от 1. конен полк, конната батарея, другите 2 ескадрона от 1 конен полк, Лейб-Гвардейския конен полк.
3. Коларския боен обоз и радиотелеграфното отделение да следват зад колоната на 4–5 клм., а продоволствените кола на 8–10 клм.
4. Ариергард — един взвод от Лейб-Гвардейския конен полк.
5. Летяща поща между телефонната станция, в с. Муслу-бей и колоната 1/2 взвод от Лейб Гвардейския конен полк. След построяване на телефон от дивизията, 1/2 взвод да се прибере при полка си“. № 937., 16. XII. 1916. г. пол. 1 ч. 30 м. пр. пл.
Началник на 1. конна дивизия,
(под.) Генерал-майор Колев.
На дружината (4/31.), майор Наследников, с п. с. с. батарея (6/15.) на поручик Михов, се заповядва да следва близо след колоната.
До обед движението продължава безспирно, русите са настигнати и е възстановено съприкосновението с тях. Те заемат с предните си части к. 193. (Кара-Тепе), к. 117., к. 188. (Араклар) и по назад гребена 197., 196. Забелязана (12 ч. 30 м.) е пехотна колона (3–4 дружини) да отстъпва от с. Рахман за с. Тополог. В 2 ч. 25 м. сл. пл. е забелязана конна колона (6–8 еск.) да отстъпва от с. Фагарашу-Ноу към север. Малко по-късно (към 3 часа 10 м.) се забелязва друга колона, дълга около 2 клм., да се изтегля от с. Фагарашу-Ноу. В 4 ч. други две колони — едната около полк пехота, другата пехота с обоз (около 1 клм. дължина) се изтеглят от селото.
Под охраната на авангарда батареите на конната дивизия излизат на позиция и откриват огън.
Дружината на конната дивизия е насочена през к. 145 към к. 196. Гиолджик-Тепе, конните части следват по-на запад към Дунава; на изток левофланговите части на 4. пех. дивизия в гъсти вериги мощно напират върху противника и го изтласкват от предните му позиции.
Падналата към 6 ½ часа мъгла пречи на по-нататъшните действия. Пехотните и спешени части от 4. конен полк достигат к. 117. и кръстопътя южно от к. 196. Конницата с щаба на дивизията занощуват в с. Докузачи. В близка охрана е Лейб Гвардейския конен полк.
Загуби — ранени: 3 войника и 4 коня.
(Следва)
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.