Робърт Лафлин (Robert Laughlin)
1 ноември 1950 г.
Физика (заедно с Хорст Щьормер и Даниъл Ци)
(За откриването на нова форма на квантова течност с фракционно заредени възбуждания)
Робърт Лафлин е една от най-колоритните и философски настроени фигури в съвременната физика. Той не само прави революционни открития в квантовата механика, но и предизвиква активно начина, по който учените гледат на фундаменталните закони на вселената. През 1998 г. той споделя Нобеловата награда по физика с Хорст Щьормер и Даниел Цуи за откриването на нова форма на квантов флуид с дробно заредени възбуждания.
Приносът на Лафлин е в теоретичното обяснение на дробния квантов ефект на Хол. Той доказва, че при екстремни условия електроните в двуизмерен слой се кондензират, образувайки нов вид квантова течност. Най-поразителното в неговата теория е появата на квазичастици, които притежават дробен електричен заряд, което променя представите ни за поведението на материята на квантово ниво.
Освен с научните си постижения, Лафлин е известен със своята силна опозиция срещу редукционизма. В своята философия той защитава концепцията за емерджентност, според която сложните системи проявяват свойства, които не могат да бъдат предвидени само чрез изучаване на техните съставни части. Той често дава примери с природата, твърдейки, че закони като гравитацията може би са резултат от колективното поведение на много частици, а не първични дадености.
Професионалният му път минава през елитни институции като МИТ и Станфорд, като Лафлин остава известен и със своя остър език и критично отношение към недоказуеми теории като теорията за струните. Работата му днес е фундаментална за развитието на физиката на кондензираната материя и за бъдещото изграждане на стабилни квантови компютри.
Съставил: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
Анонимни потребители не могат да коментират.