НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1998 г. / ХИМИЯ / ДЖОН ПОУПЪЛ

Джон Поупъл (John Pople)
31 октомври 1925 г. - 15 март 2004 г.
Химия (заедно с Валтер Кон)
(За разработване на изчислителни методи в квантовата химия)
Джон Антъни Поупъл е фигура с монументално значение за съвременната наука. Той не просто изучава химията; той я превръща в математическа дисциплина. Благодарение на неговата работа, днес химиците могат да "виждат" молекулите и да предсказват реакциите на екрана на компютъра, преди дори да са влезли в лабораторията.
Този бележит британски химик теоретик и математик печели Нобелова награда за химия през 1998 г., но интересното е, че винаги се смята повече за математик. Наградата споделя с Валтер Кон, като двамата полагат основите на това, което днес наричаме изчислителна химия.
Преди Поупъл квантовата механика е предимно територия на физиците. Уравненията, описващи поведението на електроните в молекулите, са толкова сложни, че решаването им за нещо по-голямо от водороден атом изглежда невъзможно. Поупъл създава математически модели и апроксимации, които позволяват на компютрите да решават уравненията на Шрьодингер за сложни молекули. Неговата цел е да създаде теоретичен модел на химията, който да е достъпен за всички учени.
Това е може би най-трайното му наследство. През 1970 г. той пуска първата версия на компютърната програма Gaussian. Този софтуер прави квантово-химичните изчисления лесни за изпълнение. Днес Gaussian е "златният стандарт" в индустрията и се използва от фармацевтични компании и изследователи на материалите по целия свят. Освен това ученият разработва специфични математически функции (като популярните 3-21G или 6-31G*), които описват орбиталите на електроните. Тези методи позволяват отличен баланс между прецизност и скорост на изчисленията.
Кралската шведска академия на науките присъжда наградата на Поупъл за неговото разработване на изчислителни методи в квантовата химия. Докато Валтер Кон разработва теорията за функционала на плътността (DFT), Поупъл създава инструментите, които правят тези и други теории приложими на практика. Неговата работа позволява на учените да изчисляват структурата на молекулите, енергийните бариери на химичните реакции и спектралните свойства на веществата.
Поупъл е известен в научния свят със своята изключителна прецизност и скромност. Когато научава за Нобеловата награда, реагира с типично британско спокойствие. През целия си живот се стреми към простота и вярва, че една теория е добра само ако може да бъде приложена систематично към широк спектър от проблеми. Завършва престижния Кеймбриджки университет, но прекарва голяма част от професионалния си път в САЩ. През 2003 г. е посветен в рицарство от кралица Елизабет II.
Без Джон Поупъл съвременното разработване на лекарства би било много по-бавно и по- скъпо. Днес можем да симулираме как един нов вирус взаимодейства с потенциално лекарство на суперкомпютър, спестявайки години на проби и грешки в лабораторията. Той буквално дава на химията нейния дигитален език.
