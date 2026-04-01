АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН / 19 ДЕКЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
/ 16 ДЕКЕМВРИ
/ 17 ДЕКЕМВРИ
/ 18 ДЕКЕМВРИ
ГЛАВА Х. НАСТЪПЛЕНИЕТО КЪМ ГРАД МАЧИН
19 декември
През нощта противника нападна поста на к. 163 със превъзходни сили и завладява височината.
Получава се от армията оперативна заповед № 62, според която на дивизията се възлага да остане зад фланга на 4. дивизия, на която да придаде дружината и полската си батарея.
По-късно се получава друга оперативна заповед — № 63, която, като урежда настъплението на дивизиите, възлага на конната дивизия, усилена с 2 пех. дружини и 1 с. с. батарея от 4. дивизия, да настъпи в посока на гр. Мачин и овладее града.
До пристигането на тези подкрепления, в подготовка движението към север, заповядано е от началника на конната дивизия на дружинния командир „да снеме стражевото охранение и постави наблюдателни постове и се изнесе с дружината на линията на к. 163, като осигури владението на тази височина“ (№ 958, 19. XII. 1916 г., 7 ч. пр. пл.).
Към 8 ч. пр. пл. от дружината се изпраща усилен патрул към к. 163. Той забелязва, че неприятелски разезди се насочват по изт. и западните склонове на к. 163, към охранението на дружината. Те се спешават и откриват огън по 3 от постовете на дружината. Зад тях следва един ескадрон, който спешава и заема к. 163. Зад него се задава кавалерийска колона. Ротния командир на 16. рота, поручик Спасовски, разгръща в верига, освен своята рота (която е в охранение) и 2 взвода от изпратената 15. рота към к. 163. Войниците почват да се окопават, кога върху тях в „лава“ налитат последователните вълни на цял конен полк от 6 ескадрона.
Полка се насочва по източните и южни склонове на к. 163 към дружината. Отначало той е обстрелван, през време на движението си, от картечниците на Лейб-Гвардейския конен полк, които са на позиция при авангардния дивизион, на височините югозападно от с. Черна, а при налитането върху ротите — от самите пехотинци, които, без да се колебаят, откриват чест огън, кой легнал, кой на колене, кой прав.
Един от неприятелските ескадрони минава през веригите на десния фланг на дружината. Войниците се обръщат и стрелят противника в гръб.
Честият огън и спокойствието на хората разколебават атаката. Казаците губят много убити и ранени, между които и командира на полка, разстройват се и повръщат назад, преследвани отначало с пушечен огън, а след това с огън от конната батарея, която успява да излезе на позиция и, впоследствие, с картечен огън от авангарда.
Въпреки почти лудата смелост, с която се извършва атаката, тя не успява, липсва изненадата, а и противника що тя атакува е здрав духом, не разколебан и началствуващите лица успяват на време да разпоредят необходимото и да подбодрят хората си.
Главните сили на бригадата, извикани напред, веднага с появяването на противника, почват да излизат от селото, но когато те пристигат северно от рекичката, към 9 ч. пр. пл., противника е отстъпил и изчезнал.
Дружината се урежда южно от к. 163, за овладяването на която се праща напред назначената за целта рота. Противника, обаче, я среща със силен огън и нейното настъпление по съвършено откритите склонове, въпреки артилерийската подкрепа, не напредва.
От заловените пленници при атаката се узнава, че е атакувал 30. казашки конен полк, под началството на командира на полка, полковник Богодаров, който пада убит. Полка заедно с 20., 22. и 32. казашки полкове и 2 конни батареи формира 3. казашка дивизия, която е пристигнала при Браила на 17. декември, за да прикрива отстъплението.
За да посрещне всеки опит на противника за нова атака, началника на дивизията усилва авангарда на дивизията и с останалите 2 ескадрона на Лейб-Гвард. конен полк, а 1. конен полк, с 2 ескадрона от 4. конен полк групира с. и. от с. Сатул-Ноу.
До пладне положението по фронта остава непроменено. Дружините и батареята от 4. пех. дивизия не са още пристигнали.
Около с. Черна положението, според донесението на командира на Лейб Гвардейски конен полк е следното: „противника заема плоската височина з. от к. 242 със спешени части, картечници и автоматически пушки; той заема също к. к. 330, 242, 249 и височините източно и южно от с. Яйла; обстрелва с две оръдия височините, гдето са спешени ескадроните на полка. Командира на полка изпраща един ескадрон към с. Ак-Пунар за да разясни положението в тази посока“. № 251, 5 к. с. и. от с. Сатул-Ноу, 19. XII. 916 г., 11 ч. 25 м. пр. пл.
Когато, към 1 ч. сл. пл., частите от 4. дивизия, спуснали се от линията к. к. 306, 285 — заемат с. Ак-Пунар и по на запад, противника напуска к. 242, както и височините южно от с. Черна. В 2 ч. 9. германски полк заема тези височини. Гвардейският полк получава заповед да се снеме от позиция и се присъединява към бригадата, северно от с. Сатул-Ноу.
В 1 ч. 30 м. в с. Сатул-Ноу пристига 2/48. дружина (капитан Попов) и 5/15. п. с. с. батарея (капитан Ранчев).
В 2 ч. сл. пл. 4/31. дружина и колоездачната рота се разгръщат източно от пътя Сатул-Ноу, Мачин, 2/48. дружина — западно от същия път, с обща посока за движение к. 163 и седловината източно от к. 336. Настъплението се подкрепя от огъня на 3 батареи, командването на които е обединено от началника на конно артилерийското отделение, майор Димитров.
Движението на пех. части продължава на север безспирно; к. 163 е заета без съпротива от противника. При смръкване частите достигат до 1 км. с. от пътя с. Туркоя с. Черна и са спрени тук, сравнително доста напред изнесени пред фронта на частите от 4. дивизия.
За охрана на левия фланг, край Дунава е изпратен ескадрон от 1. к. п., който да праща разезд и край брега на самата река. От същия полк е изпратен разезд за свръзка с 9. германски полк, който действува на левия фланг на 4. пех. дивизия.
За положението в армията се изпраща следното донесение:
Командующия III. армия
Настъплението на дивизията беше спирано от съпротивлението, което указаха спешените и конни части от 3. казашка дивизия. През целия ден се води рядка пушечна стрелба и умерено интензивен артилерийски огън. След пристигането на дружината от 48. полк, конната дивизия преминава в настъпление към 3 ч. сл. пл. Към същото време части от 4. дивизия се приближаваха към с. Черна. Вследствие на падналата мъгла бързо се смръкна и настъплението трая до 5 ч. сл. пл.
Към този час предните пехотни части достигаха на около 1/2 км от линията на к. к. 336—283. Северно от к. 163 дивизията е в свръзка с германски части. № 219. Б, от 19. декември, 916. г., 7 ч. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
Загубите на конните части през време на действията от 16. до 19. са:
Убити офицери 1, поручик Генов Стефан от Лейб-Гвардейския конен полк.
Ранени офицери: 1 офицерски кандидат Данев Ивайло от 1. конен полк, ранени войници 15, коне 15.
(Следва)
