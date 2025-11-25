МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО / РАЗКАЗИ / „БЕДНОСТ“

ПРЕВОД: Gemini 2.5 Pro Think
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК ОТ МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО:
1923 г. – „ИЗПОВЕД“ / „БЕДА“ / „НА ЖИВА СТРЪВ“ / „БОГАТ ЖИВОТ“ / „ЖЕРТВА НА РЕВОЛЮЦИЯТА“ / „АРИСТОКРАТКА“ / „ЧАШАТА“ / „МАТРЬОНИЩЕ“ / „КУЧЕШКИ НЮХ“ / „БРАК ПО СМЕТКА“
1924 г. – „ЛЮБОВ“ / „ЖЕНИХ“ / „ЩАСТИЕ“ / „НЕ ТИ ТРЯБВАТ РОДНИНИ“ / „СЕЛСКИ САМОРОДЕН ТАЛАНТ“ / „ЧЕСТЕН ГРАЖДАНИН“ / „ИГРА НА ПРИРОДАТА“ / „ПАЦИЕНТКА“ / „БАНЯ“ / „НЕРВНИ ХОРА“ / „АКТЬОР“ / „КРИЗА“
1926 г. – „КРАДЦИ“
1927 г. – „БЮРОКРАТИЗЪМ“
МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
БЕДНОСТ
Коя е днес, братя, най-модерната дума, а? Най-модерната дума днес е, разбира се, електрификация.
Работата е, не споря, от огромна важност — да се освети със светлина Съветска Русия. Но и това си има засега своите лоши страни. Аз не казвам, другари, че се плаща скъпо. Плаща се евтино. Но не говоря за това. А ето за какво.
Живеех аз, другари, в една огромна къща. Цялата къща караше на газ. У някого газениче, у друг — малка газена лампа, а у трети няма нищо — свети си с попска свещ. Направо беда! И взеха да си прекарват ток.
Първи си прекара пълномощникът. Е, прекара си и толкоз. Тих човек е, видът му не показва нищо. Но ходи все пак някак странно и през цялото време си секне замислено носа.
Видът му обаче не показва все още нищо.
А тук скъпата наша хазяйка Елисавета Игнатевна Прохорова идва веднъж и предлага да прекараме осветление в квартирата.
— Всички — казва — си прекарват. И пълномощникът — казва — си прекара.
Какво пък! Започнахме да си прекарваме и ние.
Прекарахме, светнахме — майчице мила! Наоколо гнило и гнусно.
То, едно време, отидеш сутринта на работа, вечерта се върнеш, пийнеш чай и лягаш да спиш. И нищо такова на газената лампа не се вижда. А сега запалихме, гледаме – тук някоя скъсана обувка се търкаля, там тапетите одрани и стърчат на парцали, тук препуска в тръс дървеница — спасява се от светлината, там някакъв неизвестен парцал, тук храчка, там фас, тук бълха подскача...
Майчице мила! Направо да викаш за помощ. Тъжно е да се гледа такова зрелище.
Канапе едно такова стоеше например в нашата стая. Аз си мислех, бива си го канапето — хубаво канапе. Често седях на него вечер. А сега запалих електричеството — майчице мила! Какво виждам! Що за канапе! Всичко стърчи, всичко виси, всичко изскочило отвътре. Не мога да седна на такова канапе — душата протестира.
Е, мисля си, не живея богато. Противно е да гледам всичко това. Ръцете ми увисват.
Виждам, че и хазяйката Елисавета Игнатевна ходи тъжна, шумоли из кухнята си, подрежда.
— Защо — питам — се въртите насам-натам, хазяйке?
А тя маха с ръка.
— Аз — казва, — мили човече, и не съм си мислела, че живея толкова бедно.
Погледнах вехториите на хазяйката — наистина, мисля си, не са цвете: гнило и гнусно, и парцали разни. И всичко това го залива ярка светлина и се набива в очите.
Започнах да се прибирам у дома някак си унил.
Прибера се, светна лампата, полюбувам ѝ се и се тръшна на кревата.
След това размислих, взех заплатата, купих креда, разбърках я и започнах работа. Одрах тапетите, избих дървениците, изметох паяжините, махнах канапето, боядисах, разкрасих – душата пее и се радва.
Но макар че стана хубаво, не беше съвсем добре. Напразно и на вятъра профуках парите, братя – хазяйката отряза жиците.
– Много – вика – бедничко изглежда на светло. Защо – вика – да осветяваме тази беднотия, че да ни се смеят дървениците.
Аз и се молих, и доводи привеждах – не става и не става.
– Изнасяй се – вика – от квартирата. Не желая – вика – да живея на светло. Нямам аз пари ремонти да ремонтирам.
А лесно ли е да се изнеса, другари, след като съм пръснал сума ти пари за ремонт? Така и се примирих.
Ех, брята, и светлото е хубаво, ама и със светлото е лошо.
1925 г.
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.