БОЛНИЦИ ЗА КУКЛИ

Някога куклите били скъпи, така че ако можело да бъдат поправени, хората ги поправяли. Децата не притежавали много кукли и тяхната единствена кукла била за тях незаменима – имала си име и когато се окажела „наранена“, трябвало да отиде в „болница“, за да я оправят. А днес просто я изхвърлят и купуват нова.
