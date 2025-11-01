АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА
Атака и заемане на втората отбранителна линия и гр. Кюстенджа. Преследване край морето
22 октомври
Поройният дъжд, който започва вечерта на предния ден продължава цялата нощ, не дава възможност на хората да отдъхнат, затруднява преместването на артилерията на нова позиция.
През нощта в щаба на дивизията се получава оперативната заповед № 6. от командующия Източната група, според която „Конната дивизия да настъпи в 6 ч. пр. пл. в зоната: морето до линията включително с. Мулчова, 1 км. източно от к. 91. (Ески Тепе) крайната буква „а" на надписа „Хасанча".
От тази заповед се вижда целия фронт на двете армейски групи и ясно проличава успеха на конната дивизия. Този фронт минава от Дунава, к. 159., 147., с. Качамак, с. Кобадин, к. 123., 2 км. северно от с. Османча и от с. Узунлар, 2 км. южно от с. Абдулах, 1 км. южно от к. 91. (Еки Тепе), 4 км. южно от к. 68. (Пипилига-юг), 2 км. северно от Текир Гьол.
С оперативна заповед по конната дивизия № 30 от 22. Х. 1916. г., 5 ч. 30 м., се нарежда: 1) „пехотата на полквник Иванов да настъпи в зоната, ограничена от запад с линията 1 клм. източно от к. 91. (Еки-Тепе) и крайната буква „а" на надписа Хасанча; от изток - к. 68., източния край на с. Хаджи-Дюлюк с обща посока к. 71. (Тешли-юг) и държи свръзка в ляво с 217. германска дивизия. 2) Конницата, под началството на началника на дивизията, ще настъпи източно от пехотата, като полковник Мачев с 5. конна бригада и един взвод от 2. конна батарея спомогне на полковник Табаков за завладяването на к. 39. (Тузла юг), след което се присъедини към дивизията".
На полковник Табаков се праща заповед: след овладяването на к. 39. да настъпи с отряда си по посока на с. Лас махле, като заема последователно хребетите и се заздравява на тях.
Настъплението започва рано, след разсъмване, поддържано със силен артилерийски огън на полската и гаубичната артилерия, която скоро задаша огъня на неприятелските 3-4 батареи, разположени северно от Хаджи-Дюлюк. Нашата пехота настъпва в многочислени вериги почти безспирно и скоро достига слабите телени мрежи, южно от Хаджи-Дюлюк, прегазва ги лесно и към 10 ч. заема селото. Противника в състава 2-3 дружини и 1. конен полк отстъпва към север.
Наши 2 дългобойни батареи отговарят на 6 бойни парахода, които обстрелват дяснофланговите части и конницата и причиняват загуби, особено в конните части.
Градът Кюстенджа блести със своите постройки в северна посока. Скоро снаряд от конната батарея попада в един от петролните резервуари при града и го запалва — избухва висок чер стълб от пушек, примесен с огнени езици.
По ж. п. линия бързат последни тренове към запад.
Съдбата на града, перлата на Черно море, е решена.
От щаба на Макензен се получават сведения от въздушното разузнаване, че между Хаджи-Дюлюк и Кюстенджа имало втора отбранителна линия с телена мрежа. За подготовка на нейното овладяване се нарежда артилерията да промени позиция и да се изнесе по на север.
Тъй като движението на пехотата продължава безспирно и без съпротива от страна на противника, изпраща се от 2-ра конна бригада разузнавателен ескадрон в зоната к. 91. (Еки-Тепе), к. 85. от запад и морето от изток.
Но скоро става ясно, че противникът е напуснал третата си отбранителна линия и гр. Кюстенджа.
Фелдмаршал Макензен, който пристигна с началника на щаба си при командното място на началника на дивизията — кръстопътя 3 км северно от к. 82., заповядва преследването да продължи от конницата към к. 91. (Ислям Тепе), с. Канара, а в Кюстенджа изпраща една германска дружина с една тежка батарея.
Конницата е насочена към север, пратена е заповед на полковник Табаков: „Да заеме с 6 роти гр. Кюстенджа и въдвори ред. Да не допуска никакво грабене и да изпрати патрули за запазване на петролните извори. Да притегли в помощ германската дружина. Да се внимава да не се предизвикват никакви инциденти с германските войници и да се запазят всички складове. №12. Е. от 11 ч. 50 м.“
Конницата в обща взводна колона се понесе към север. Скоро минава край с. Хаджи Дюлюк, пресича ж. п. линията, Траяновия вал, минава край Ташлиюг, надминава пехотата и край Чаталюг — привечер, когато към 6 часа се разразява силна буря, достига к. 91. (Ислям Тепе) — крайната цел за днешния ден.
Заповед за преследване северно от ж. п. линията се получава и от командуващия Източната група.
Тя гласи:
Екстренна
Началнику 1-ва конна дивизия
Поверената ми група да достигне непременно днес линията к. 91. (Ислям Тепе) и село Киостел, където дивизиите здраво да се укрепят. Конната дивизия с необходимото число дружини и батареи да продължава най-енергично и бързо да преследва противника.
При достигане на поменатата линия, дивизиите да заемат следующите участъци: конната дивизия — десния участък от Черно море и к. 91. (3 клм. западно от могилата 91); 217. дивизия — среден участък от левия фланг на десния участък до 2 клм. западно от пътя с. Назарча — Чикрачи. Сборната дивизия да заеме левия участък от левия фланг на средния участък до Киостел (включително).
Дивизиите постоянно да поддържат сигурна връзка. Сборната дивизия да поддържа свръзка с десния фланг на западната група (4. дивизия). № 161. от к. 90., 22. Х. 1916 г.
Началник на Източната група,
(п) Генерал-майор Кантарджиев
Въз основа на получените заповеди се изпраща на началника на пехотата в конната дивизия, полковник Иванов, следната заповед.
Командующи 16. пехотен полк
С всички пехотни части от колоната, без 2/35. дружина и една дружина от 16. пех. полк, с всичката полска и тежка артилерия заемете позиция при к. 91. (Ислям Теге) източно от морето и западно 3 клм. от тази височина. На позицията се утвърдете здраво, за да можете да противодействате на противника в случай на контраатака. Ще се сношавате направо с командующия Източната група, като донасяте за положението в 5 ч. пр. пл., а в останалото време за всеки по-важни промени. В ляво от вас ще действа 217. дивизия, а в Кюстенджа остава полковник Табаков с 2/6. маршева дружина и 2 роти от 8. Приморски полк.
2/35. дружина и една дружина от 16. пех. полк, добре попълнени с патрони и с всичко необходимо им за самостоятелни действия, заедно с 5 пеши картечни ескадрона да бъдат готови за действие (утре 25. того), в 5 ч. пр. пл. при к. 91., където ще получат указания за по-нататъшни действия. Конната дивизия ще се сношавя с групата чрез вас, заради това поддържайте постоянно телефонна свръзка с групата.
1. конна дивизия, с конните батареи, с двете пехотни дружини и пешите картечни ескадрони (под началството на майор Савов) ще премине в самостоятелно преследване на противника утре 23. того. № 580., от с. Камара, 22. Х. 1916 г., 8 ч. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия,
(п) Генерал-майор Колев.
До командуващия Източната група се изпраща следното твърде бързо донесение:
Тв. бързо
Командуващия Източната група
Усилената конна дивизия преследва безспирно противника до 6 ч. сл. пл. и зае към това време к. 91. (Ислям юк), гдето се и утвърди с пехота и артилерия. Утре, 23 того, 1. конна дивизия, с 2/35. дружина, една дружина от 16. пех. полк и конно-артилерийското отделение ще продължи преследването на противника. Полковник Иванов с останалата пехота, полска и тежка артилерия ще остане на к. 91. в пряко подчинение вам. В Кюстенджа остана за комендант на града командирът на 4. конна бригада, полковник Табаков, с 2/6. маршева дружина, 3. и 4. роти от 8. пехотен Приморски полк. № 582. от с. Канара, 23. X. 1916 год.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
