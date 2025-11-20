АЛИС КУПЪР И НЕГОВОТО ЧУДОВИЩНО СЕМЕЙСТВО КРАЙ БАСЕЙНА В ДОМА МУ В ЛОС АНДЖЕЛИС, 1975 г.

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: Gemini 2.5 Pro
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Американската рок звезда Алис Купър в дома си със своята приятелка, която носи маска, напомняща за „Създанието от Черната лагуна“ – нискобюджетен американски филм на ужасите. Снимките са направени от Тери О'Нийл през август 1975 г. По-късно същия месец, докато Алис Купър е в Ню Йорк, къщата изгаря.
Приятелката на Алис, която виждаме на снимките, е Синди Ланг. Тя и Алис се разделят малко по-късно, когато той започва връзка с танцьорката Шерил Годар. Синди няма деца. Детето в сцените е Ейми, дъщерята на Мики Доленц, която оставят понякога на Алис да я наглежда.
