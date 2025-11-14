НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ИКОНОМИКА / ДЖЕЙМС МИРЛИЙС

Джеймс Мирлийс (James Mirrlees)
5 юли 1936 г. - 29 август 2018 г.
Икономика (заедно с Уилям Викри)
(За фундаменталните приноси към икономическата теория на стимулите при асиметрична информация)
Сър Джеймс Александър Мирлийс (James Alexander Mirrlees) е един от най-влиятелните икономисти на XX век. Роден е на 5 юли 1936 г. в шотландското градче Минґави и умира на 29 август 2018 г. Мирлийс е известен със своята работа в областта на икономическата теория на стимулите и данъчното облагане.
През 1996 г. Мирлийс получава Нобелова награда за икономика заедно с Уилям Викри. Двамата са отличени „за техните фундаментални приноси към икономическата теория на стимулите при асиметрична информация“. Тази теория изследва икономически ситуации, при които една от страните в сделка има повече информация от другата, като например работодател и работник или застраховател и клиент.
Мирлийс става известен с разработването на модели за оптимално данъчно облагане. В класическата си статия от 1971 г. „An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation“ той предлага математическа рамка, в която показва как правителството може да определя справедливи и ефективни данъци, въпреки че не знае реалната производителност на всеки човек. Това съотношение между справедливост и ефективност стои в основата на съвременната икономическа политика.
Важен аспект от неговата работа е анализът на договори с частна информация и начините, по които стимулите могат да бъдат проектирани така, че да насърчават желания резултат. Тези приноси оказват влияние върху държавното регулиране, застрахователните системи, икономическите механизми и пазарите с монополна структура.
Освен чистата теория, Мирлийс изследва и приложни въпроси като икономическия растеж, данъчното облагане в развиващите се страни и фискалната политика при ограничена информация. Той посвещава кариерата си на Кеймбриджкия университет, където става професор през 1968 г., а по-късно преподава и в университета "Цинхуа" в Пекин.
Мирлийс е известен със своята интелектуална скромност и аналитична строгост. Влиянието му върху поколения икономисти като Ерик Маскин, Жан Тирол и Джоузеф Стиглиц е изключително силно. Неговите идеи за справедливо и ефективно данъчно облагане продължават да формират държавни политики по света.
Днес „моделът на Мирлийс“ е основна част от съвременната публична икономика и служи за изследване на баланса между икономическата ефективност и социалната справедливост.
„Данъчната политика не трябва да наказва успеха, но и не трябва да оставя неравенството да расте без граници.“ — перифраза на идеите на Мирлийс от 70-те години.
