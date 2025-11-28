НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / МИР / КАРЛУШ ФИЛИПЕ ШИМЕНИШ БЕЛУ

Карлуш Филипе Шимениш Белу (Carlos Filipe Ximenes Belo)
3 февруари 1948 г.
Нобелова награда за мир (заедно с Жозе Рамуш-Орта)
(За усилията му за намиране на справедливо и мирно решение на конфликта в Източен Тимор)
Карлуш Филипе Шимениш Белу е католически епископ и един от най-известните лидери на борбата за независимост на Източен Тимор. Той е носител на Нобеловата награда за мир за 1996 г., заедно с Жозе Рамуш-Орта. Като духовен водач Белу става един от най-силните гласове срещу насилието и потисничеството по време на индонезийската окупация на Източен Тимор.
Роден е на 3 февруари 1948 г. в Бурема, близо до Баукау, в тогавашната португалска колония Източен Тимор. Произхожда от скромно семейство и още в младежките си години се насочва към духовно призвание. Постъпва в семинария и по-късно заминава да учи в Макао, Португалия и Рим, където се подготвя за свещеник. Принадлежи към Конгрегацията на салезианците на Дон Боско, която е особено активна в образованието и работата с младежи.
За да се разбере ролята на Белу, е важно да се има предвид историческият контекст на Източен Тимор. До 1975 г. територията е португалска колония. След Революцията на карамфилите в Португалия и последвалото изтегляне на метрополията, местното движение ФРЕТИЛИН провъзгласява независимостта на Източен Тимор. Само няколко дни по-късно, през декември 1975 г., Индонезия нахлува и анексира Източен Тимор като своя 27-ма провинция. Започват десетилетия на репресии, насилие и масови нарушения на човешките права, в резултат на които загиват десетки хиляди хора.
В този контекст ролята на Католическата църква постепенно се променя. Макар преди това католицизмът да не бил доминиращ, а много хора изповядват анимистични или смесени вярвания, Църквата се превръща в една от малкото институции, способни да защитава местното население. Тя започва да играе ключова роля в съхраняването на идентичността и в организирането на ненасилствена съпротива. В центъра на тази промяна застава именно Белу.
През 1983 г. Карлуш Белу е назначен за апостолически администратор на диоцеза Дили, столицата на Източен Тимор. На практика това го прави най-важната католическа фигура в страната. През 1988 г. е ръкоположен за епископ. Като глава на местната църква той проповядва последователно ненасилие, помирение и защита на човешките права, което постепенно го превръща в морален авторитет не само за католиците, но и за голяма част от обществото.
Белу използва своята позиция, за да осъжда ясно и категорично извънсъдебните екзекуции, изчезванията на опозиционери, изтезанията и насилието над цивилни, както и ограниченията върху свободата на словото и вероизповеданието. Той не се ограничава само с проповеди, а търси активно подкрепа от международната общност, като подробно информира външния свят за случващото се в Източен Тимор.
Една от най-смелите му инициативи са писмените обръщения до международни институции и правителства. Още през 1989 г. Белу изпраща писмо до генералния секретар на Организацията на обединените нации, в което описва страданията на народа на Източен Тимор и настоява за провеждане на референдум за самоопределение. Подобни послания той адресира и до някои правителства в Европа, както и до международни правозащитни организации, въпреки че е под постоянно наблюдение от индонезийските власти и поема сериозен личен риск.
Особено драматичен момент в историята на конфликта е масовото клане в Дили, известно като клането в Санта Круз. На 12 ноември 1991 г. индонезийски войници откриват огън по мирно погребално шествие и демонстрация на гробището „Санта Круз“ в Дили. Загиват над двеста души, а кадри от събитието, заснети от журналисти, обикалят света и за първи път насочват в такъв мащаб международното внимание към положението в Източен Тимор.
След клането Белу осъжда открито насилието, утешава пострадалите и техните семейства и насърчава свидетелите да говорят пред международни мисии и правозащитни организации. Така неговият авторитет като защитник на народа се засилва още повече. Той се превръща в символ на моралната съпротива срещу окупацията и в истински „глас на безгласните“.
През 1996 г. Нобеловият комитет присъжда Нобеловата награда за мир на Карлуш Филипе Шимениш Белу и на Жозе Рамуш-Орта. В мотивите си Комитетът подчертава техните усилия за постигане на справедливо и мирно решение на конфликта в Източен Тимор. Наградата признава смелостта на Белу, който в продължение на години рискува живота си, за да защитава правата на своя народ и да настоява за ненасилствено разрешаване на спора.
Нобеловата награда има огромен ефект върху каузата на Източен Тимор, като увеличава значително международния интерес и дипломатическия натиск върху Индонезия. Образът на Белу като духовен водач и морален авторитет се утвърждава, а неговите послания за мир, справедливост и помирение достигат до широк кръг от хора по света.
След падането на режима на Сухарто в Индонезия в края на 90-те години се открива възможност за политическо решение. През 1999 г. под егидата на ООН в Източен Тимор се провежда референдум за самоопределение, на който огромно мнозинство от населението гласува за независимост. Въпреки последвалата вълна от насилие, предизвикана от проиндонезийски милиции, международните сили и натискът на световната общност позволяват в крайна сметка процесът към независимост да бъде доведен докрай.
В този период Белу отново играе важна роля като глас на помирението. Той призовава да не се търси отмъщение срещу колаборационисти и да не се насърчават нови разделения в обществото. Неговият подход е насочен към създаване на основи за мирно съжителство, както вътре в страната, така и в отношенията с Индонезия, с убеждението, че трайната независимост може да бъде изградена само върху справедливост и диалог.
В началото на 2000-те години Белу подава оставка като апостолически администратор на Дили, позовавайки се на здравословни причини и на изтощението след дълги години на напрежение и заплахи. Той се установява за известно време в Европа, включително в Португалия, където продължава своята духовна дейност и остава символ на борбата за човешки права и свобода.
Образът на Карлуш Филипе Шимениш Белу е свързан с няколко основни характеристики. На първо място той е морален лидер, който използва религиозната си позиция не за лична изгода, а за защита на бедните и преследваните. Вместо да призовава към въоръжена борба, той последователно настоява за мирни средства, диалог и ненасилие, без да отстъпва от искането за справедливост и уважение към човешките права.
На международната сцена Белу се превръща в един от най-важните гласове на Източен Тимор. Заедно с Жозе Рамуш-Орта той успява да извади на преден план един конфликт, който дълго време е оставал в периферията на световното внимание. Неговата дейност показва как духовните лидери могат да играят активна роля в защитата на човешките права и да влияят върху политически процеси, без да изоставят своето религиозно служене.
За народа на Източен Тимор Белу е нещо като духовен „баща на нацията“. Той говори, когато мнозина са принудени да мълчат, и поема рискове, които биха отказали по-предпазливите хора. Неговата последователност, скромност и отдаденост го превръщат в символ на надеждата за по-справедливо и мирно бъдеще.
