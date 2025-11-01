АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД / 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД
25 октомври — с. Тари-Верде, с. Сатискьой
Скица № 15
След случката в с. Тари-Верди нощта минава спокойно.
Движението към запад започва в 6 ч. пр. пл. Дивизията настъпва в 3 колони: главните сили на конницата (Л. Гв. 1., 3., 4., 6. к. п.) 1. и 2. к. батареи през к. 145. к. 158. (Кашкалак-Баир), к. 195. (Буюк Кожелак-Тепе), с. Токсов, в авангард 2. к. бригада, полковник Мархолев; дясна колона (флангард) 5. конна бригада, полковник Мачев (2. и 9. к. полкове) с 3. конна батарея през с. Тари-Верде, к. 117., к. 131., к. 171; лява колона пехотните части от с. Шеремет, през с. Киришлик, к. 214. (Хаджи-Байрам-Тепе).
Движението е осветлявано от разузнавателни ескадрони; в посока на долината на р. Касимча 4/4. ескадрон (ротмистър Пенев); по посока на гребена Кашкалак Баир, Буюк Кожелак-Тепе, с. Кючюк Кьой 4/3 ескадрон (ротмистър Захариев); от дясната колона един ескадрон (2/2) по пътя на следването на флангарда, к. 171 към к. 204. и други — през к. 117., к. 131., с. Инам Чешме.
Още с започването на движението, противникът, който се е окопал на к. 117., открива артилерийски огън по частите от дивизията. Също и селото Кожелак е заето. Конните батареи 1. и 2. откриват огън по с. Кожелак, откъдето излизат няколко ескадрона и се оттеглят към к. 132; 3. конна батарея открива огън по противника на к. 117.
Понеже целта на движението е да се прекъсне пътят на отстъплението на противника при Черна вода, дивизията трябва да продължи движението си безспирно към запад, заради това на командира на 5. конна бригада се праща заповед: „да остане на хребета Кашкалак-Баир, за да прикрива фланга и тила на дивизията. № 611. от 9 ч. 45 м.“.
Дивизията продължава движението.
Към това време в щаба на конната дивизия се получават следните донесения:
Командира на бригадата.
По донесение от началника на челния разезд един конен полк се намира на 6 км. северно от с. Кожелак. Един конен взвод маневрира около полка. Веригата, която беше зад хребета на 3 км. с. Кожелак, около 50 души пехота, отстъпи. № 8., 25.Х.916 г. 8 ч. 25 м. пр. пл. Получено в бригадата същия ден, 8 ч. 45 м. пр. пл.
(п) Поручик Попов
Началника 1. конна дивизия
Противника заема гребена в страни от к. 117 с около 2 роти и артилерия. Заех гребена при к. 133 и почнах да го обстрелвам. По движението от двете страни на шосето, изглежда, че там е неприятелската конница. Чакам указания да задържам ли до пристигането на нашите пехотни части, или да продължавам в дадената ми посока настъплението. № 242., южно 2 км. от с. Тари-Верди. 25.Х.916 г. 8 ч. 20 м. пр. пл. Получено в щаба на дивизията в 9 ч. 10 м. пр. пл. същия ден.
Командир на 5. конна бригада.
(п.) Полковник Мачев.
Началника 1. конна дивизия.
Разездите ми донасят за присъствието на една приятелска конна бригада, която се е събирала в лъхчината ю-з. от с. Инам-Чешме. Обози в това направление не се забелязват. С два изстрела неприятелската артилерия стреля по посока на с. Кожелак. № 5., с.-з. от с. Кожелак, 25.Х.916 г. 9 ч. пр. пл. Получена в Щ. на Д. същия ден 9 ч. 30 м. пр. пл.
Командир IV. ескадрон от 3. конен полк
(п) Ротмистър Захариев.
Командира на бригадата.
По донесение на началника на десния № 2. разезд около 3 конни полка се намирали на височината, 4 ½ км. с. и. от с. Юначези), които завили с дясното рамо напред. № 9, от к. 204, 24.Х.916 г. Получено в бригадата същия ден, 10 ч. 20 м. пр. пл.
(п) Поручик Попов.
Началника 1. конна дивизия.
Заловени двама ромънски пленници (немци) от 9. катарашки полк казват: вчера срещу дивизията са действували 9. и 10. ромънски конни полка, 4 ескадрона от 3. руски конен полк с пехотни полкове. Днес ромънските два полка са на изток от к. 117. Западно от същата били съсредоточени близо 4 руски полка. Офицерите им ги предупреждавали да бъдат готови, че ще предприемат атака срещу конната дивизия. Встрани от шосето к. 117. е настанена на позиция една 4 оръдейна конна батарея. В атаката на 23. при Карамурат 9. дивизия се пръснала. Началника на дивизията избягал. № 243., южно 2 км. от с. Тариерди, 25.Х.916. г. Получено в Щ. на Д. същия ден, 10 ч. 5 м. пр. пл.
(п) Полковник Мачев.
На командира на 5. конна бригада се праща нова заповед – да се държи по-близо до дивизията, като следва към Кашла Захария и държи връзка в ляво с дивизията. № 90 в 10 ч. 25 м.
При това положение, когато 2. конна бригада (авангарда на средната колона) достига к. 195. (Буюк-Кожелак-Тете) се забелязват 3 пехотни колони да се изтеглят от с. Гоксов за с. Кулели.
По колоните веднага е открит артилерийски огън от 1. и 2. конни батареи. Противника продължава отстъплението си, като бързо се пръска в разредени строеве.
Колкото и да е примамлива плячката (спомена за успешната атака при с. Карамурат е от два дни само), но пред вид присъствието на фланга и в тила на дивизията големи конни части и без по-точни сведения за местонахождението на нашата пехотна колона, началника на дивизията заглушава в себе си порива за една нова атака, като запазва конното ядро готово за да действува срещу руската конница, с която 5. конна бригада води артилерийски бой.
Противника е преследван с артилерийски огън до пределен изстрел, като оставя по полето убити, ранени, пленници.
При това положение пристига на к. 195., към 11 ч. гр. пл., Мекленбургския херцог Адолф Фридрих и предава заповед от маршал Макензен: „Черна вода е паднал. Конната дивизия да преследва противника в посока на Хърсово".
Решението на началника на дивизията е да продължи движението към запад и да пресече шосето за Хърсово при с. Еркесер, по-близо към Хърсово, отколкото към Черна вода.
Към това време в щаба на дивизията са получени следните донесения:
Началнику 1. конна дивизия.
Донасям ви, г-н генерал, че колоната в 10 ч. и 30 м. пристигна и зае с. Киришли.
По сведения от българското население нощес е нощувала около 1 ½ дружина в селото и тази заран рано е отстъпила по посока на Хърсово, изобщо противника се е интересувал за крайдунавски местности, където има мостове. 118., от с. Киршили, 25. Х. 916. г., 10 ч. 30 м. пр. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден 12 ч. 5 м. сл. пл.
Старши адютант на дивизията,
(п) Майор Соларов.
Началника 1. конна дивизия.
Неприятелската полубатарея с 2 ескадрона и 8 к. обоз отстъпва бързо по пътя за с. Инам-Чешме от чифлика Кашла Захария.
От с. Токсов през чифлика Кашла Захария отстъпиха около 4 неприятелски ескадрона (с щандарти) и неприятелски пехотни части около 1 полк по посока на с. Куле и к. 160. № 6. ю и. от чифлика Кашла-Захария. 25. Х. 916. г. Получено от Щ. на Д. същия ден, 12 ч. пр. пл.
Командир 4. ескадрон от 3. конен полк
(п) Ротмистр Захариев.
Началника 1. конна дивизия.
Село Кулели свободно от противника.
Неприятелска колона около 2 пехотни полка с картечници бързо отстъпва по хребета, западно от реката Казимча (к. 131.-158.) на север.
Показаните два ескадрона с полубатарея в донесение № 6. от 25. того отстъпват по шосето за Саръ-Гьол.
Неприятелски 4 ескадрона и 1 пех. полк, показани в донесение № 6. от 25. того, отстъпиха по посока с. Кючук-кьой и на север.
Узнах от пленници, че всички отстъпват към Хартово и Мачин, гдето имало построени мостове на Дунав на понтони. № 6., южно от с. Кулели, 25. Х. 916. г., 12 ч. на пладне, Получено в Щ. на Д. същия ден, 12 ч. 45 м. след пладне.
Командир на 4. ескадрон от 3. конен полк.
(п) Ротмистр Захариев.
Главните сили на дивизията са насочени през с. Токсов, с. Чатал-Осман за с. Еркесек; 5. конна бригада през с. Терзикьой за с. Еркесек; пехотните части на дивизията към к. 171. (6 км източно от с. Сатискьой).
На фелдмаршал Макензен е изпратено следното донесение.
Чрез началника на Източната група за
щаба на фелдмаршал Макензен.
При настъплението си дивизията в 8 ч. 20 м. пр. пл. срещна на линията к. 117. — с. Инам Чешме 4 руски конни полка, два румънски и 4 оръдия, с които се завърза артилерийска стрелба, полковете се насочиха западно от Инам Чешме, като оставиха румънските конни полкове на к. 117.
В 9 ч. 20 м. пр. пл., при настъплението на дивизията към Токсов, забеляза се на едно разстояние от около 8 км. струпването на три колони: един ариегард от един пехотен полк, две дружини и две батареи, посока на хребетите с. з. от Токсов; по на запад отрядът на втората колона в същия състав; по на изток авангардът на трета колона около две дружини. Ариегардите, силно обстрелвани от нашата артилерия, отстъпиха, като измениха посоката си вместо на север — на северо-запад.
От пленени български войници и немци установи се, че срещу конната дивизия действуват руски и сръбски войски. Според показанията на същите, дадени им са били указания, даже на отделните войници, румънците да се оттеглят в посока на Хърсово, Браила, а руските и сръбски части към гр. Тулча, обаче, вследствие силния натиск на конната дивизия посоката на общото отстъпление е насочена към Хърсово и Браила, а само кавалерията, усилена с пехотни части, прикрива пътя на отстъплението за Тулча.
Полковник Иванов настъпва от Естер в посока на к. 129. (Могила Биларлар).
Конната дивизия се насочва към к. 214. (Хаджи Байрам-Тепе). № 16. Е, от к. 195. (Буюк-Кожелак), 25. Х. 1916 г. 12 ч. на пладне.
Началник на 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев.
През време на движението към запад са получени и следните донесения:
Началника на 1. конна дивизия.
Колоните, за които донесох, отстъпват на север. Село Жос-Римнику свободно от противника; селяни от селото (българи) казват, че неприятелят (сърби и руси) отстъпва за с. Саръ-Гьол и оттам за Тулча. Неприятелски конен полк, който вече напусна с. Кютуклер, прикри отстъплението на пехотните им части. Неприятелят пали всички села, сега е подпалил и с. Казъмча.
Съгласно дадената заповед, ескадронът се прибира при дивизията в с. Токсов. № 9, от с. Кюлели, 25. Х. 1916 г.
1 ч. и 15 м. сл. пл. Получено в Щ. на Д. същия ден, 2 ч. сл. пл.
(п) Ротмистър Захариев.
Началника 1. конна дивизия.
Неприятелските конни полкове останаха зад северна а крайна на Инам Чешме.
От тях един дивизион заминава по пътя Инам Чешме, Сара-Гьол, а един друг ескадрон, в североизточна посока.
Изпратих донесение съгласно заповедта ви до началника на бригадата, г-н полковник Мачев. № 30, от к. 195. 25. Χ. 916 г. 1 ч. 20 м. сл. пл. Получено в Ш на Ц. същия ден, 2 ч. 35 м. сл. пл.
(п) Поручик Марков.
Пристигайки в зоната на к. 171., към 3 ч. сл. пл., по донесенията от разузнавателните части се разбира, че тук противника е вече отстъпил. Само в посока на Дунава се чуват артилерийски изстрели.
Това става причина да се вземе ново решение да е измени движението към север, в посока на Хърсово и да се търси там да се пресече пътя на отстъпящите неприятелски части край Дунава.
Пращат се нови разузнавателни части от Лейб Гвардейския конен полк 2. ескадрон (ротм. Филипов) край Дунава и 3 ескадрон (ротм. Богданов) в посока на шосето Ескесен, Хърсово.
И в новата посока на движение противника вече е отстъпил. Когато главните сили пристигат в Сатискьой 4 ч. 30 м., движението е преустановено. Частите занощуват в селото.
От разузнавателните части се получават сведения, какво и в пространството до Дунава, до с. Тикилещи с. Капужи няма неприятелски отстъпающи части.
За фелдмаршал Макензен се праща следното донесение:
Твърде бързо.
Чрез командующия Източната група,
за щаба на фелдмаршал фон Макензен.
Дивизията продължи движението си към запад с цел да се яви в тил на частите на противника, които отстъпват към Хърсово. В 4 ч. 30 мин. сл. пл. дивизита зае с. с. Турско и Ромънско Сатискьой, без да срещне съпротивление от противника.
Неприятелски конни части до 3 конни полка и дружини, северно от с. Кожелак, фронтираха конната дивизия до 1 ч. 45 м. сл. пл., след което се оттеглиха през Инам-Чешме за Саръ-Гьол. В същата посока отстъпи неприятелска колона, в състав около 1 пехотен полк, с един конен полк, която отстъпи от с. Киришлик и с. Токсов.
Тези части са изключително руси и сърби. В с. Кулели е взета от противника 1 картечница в пълен комплект с 15 сандъка патрони.
Заловени са повече от 30-40 пленници от 37., 38., 244., 40., 34. руски пехотни полкове, както и такива от 9. стрелкови, 74. и 7. стрелкови полкове - румънски, както и двама души от 9. каларашки полк. Също пленници сърби от 4. пех. сръбски полк, които сега броят не повече от 5 хиляди души. № 615, от с. Турско Сатискьой, 25 X 16. г., 4 ч. 45 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия,
(п.) Генерал-майор Колев.
През деня дивизията залавя около 250 души пленници, руси и сърби, между които един поручик и един офицерски кандидат (донесение № 616. от 25. Х. 916. г., 8 ч. 25 м. сл. пл.).
(Следва)
