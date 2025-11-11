МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО / РАЗКАЗИ / „АКТЬОР“

ПРЕВОД: Gemini 2.5 Pro Think
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
АКТЬОР
Този разказ е истинско произшествие. И се случило в Астрахан. Разказа ми го един актьор любител. Ето какво разказа.
Питате ме, значи, граждани, дали съм бил актьор? Е, бил съм. Играл съм в театър. Докосвал съм се до това изкуство. Ама то само глупости. Няма нищо кой знае какво в него. Разбира се, ако се замисли човек по-дълбоко, в това изкуство има много хубави неща.
Да речем, излизаш на сцената, а публиката гледа. А сред публиката – познати, роднини от страна на жена ти, граждани от кооперацията. Гледаш – намигат ти от партера, демек, не се плаши, Вася, давай смело. А ти, значи, им правиш знаци, демек, спокойно, граждани, няма за какво да се безпокоите. Знаем си работата. И ние не сме вчерашни.
Но ако се замисли човек по-дълбоко, в тази професия няма нищо хубаво. Повече ядове ще си докараш.
Ето веднъж поставяхме пиесата „Кой е виновен?“. От предишния живот. Много силна пиеса. Там, значи, в едно от действията разбойници ограбват търговец пред очите на публиката. Получава се много натурално. Търговецът, значи, крещи, рита с крака. А те го ограбват. Ужасна пиеса.
И тъй, поставиха пиесата.
А точно преди спектакъла самодеецът, който играеше търговеца, се беше натряскал. И в жегата дотолкова се беше размекнал, горкият, че, гледаме, не може да играе ролята на търговеца. И като излезе на рампата, взе да мачка нарочно с крак електрическите крушки.
Режисьорът Иван Палич ми казва:
– Няма как – вика – да го пуснем във второто действие. Ще изпомачка, кучият му син, всичките крушки. Можеш ли – вика – да играеш вместо него? Публиката е проста – няма да разбере.
Казвам:
– Аз, граждани, не мога – казвам – да изляза на сцената. Не ме молете. Аз – казвам – току-що изядох две дини. Не съобразявам много.
А той вика:
– Помогни, братле. Поне за едно действие. Може пък артистът да се освести после. Не проваляй – вика – просветната дейност.
Убедиха ме все пак. Излязох на сцената. И излязох, както си бях, с моето сако и с моите панталони. Само дето си залепих една чужда брадичка. Та излязох. А публиката, макар и проста, веднага ме позна.
– А – викат, – Вася излезе! Не бой се, давай напред.
Казвам:
— Няма какво да се плашите, граждани — първо — казвам, — моментът е критичен. Артистът — казвам, — е яко къркан и не може да излезе на сцената. Повръща.
Започнахме действието.
Аз в пиесата играя търговеца. Крещя, значи, ритам с крака обирджиите. И усещам как някой от любителите ми бърка наистина в джоба.
Закопчах си сакото. Дръпнах се настрани от артистите.
Отбивам им атаките. Бия ги направо в мутрите. Ей богу! — Не се приближавайте — казвам, — гадове, с добро ви моля.
А те, според пиесата, нали, налитат ли, налитат. Измъкнаха ми портфейла (осемнадесет червонеца) и към часовника посягат.
Крещя не със свой глас:
— Помощ, значи, граждани, наистина ме обират.
А от това се получава пълен ефект. Глупавата публика пляска възхитено с ръце. Крещи:
— Давай, Вася, давай! Защитавай се, драги! Намачкай им на тези негодници кратуните.
Викам аз:
— Не помага, братлета!
И ги бия право в главите. Гледам — един от любителите се облива в кръв, а другите, подлеците му с подлеци, набират скорост и налитат.
— Братлета — крещя, — какво е това? За какво са тези мъки?
Режисьорът се подава от кулисите.
— Браво — казва, — Вася. Чудесно — вика, — си играеш ролята. Давай нататък.
Виждам — виковете не помагат. Защото, каквото и да извикаш — всичко пасва точно на пиесата. Застанах на колене.
— Братлета — казвам. — Режисьоре — казвам, — Иван Палич. Не мога повече! Пускайте завесата. Сериозно ми задигат последните — казвам, — спестявания!
Тогава много театрални специалисти — виждат, че думите ми не са по пиесата, и излизат от кулисите. Суфльорът, слава богу, се подава от своята будка.
— Май наистина — казва, — граждани, са свили портфейла на търговеца.
Пуснаха завесата. Донесоха ми вода в каничка. Дадоха ми да пия.
— Братчета — казвам. — Режисьоре — казвам, — Иван Палич. Ама какво е това — казвам. — По време на — казвам, — пиесата някой ми измъкна портфейла.
Е, претърсиха любителите. Ама пари така и не намериха. А празният портфейл някой беше хвърлил зад кулисите.
Парите изчезнаха. Сякаш изгоряха.
А вие казвате — изкуство? Знаем го! Играли сме.
1925 г.
