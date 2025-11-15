ПЪРВИЯТ НАДУВАЕМ ПОВДИГАЩ СУТИЕН ВЪВ ФРАНЦИЯ, 1952 г.

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
Ноември 1952 г. Надуваемият сутиен се появява за първи път във Франция. На снимките френската телевизионна знаменитост Жак Анжелвен демонстрира правилния метод за надуването му. По-късно, през 1962 г., Анжелвен е арестуван за трафик на наркотици.
Някои жени от онова време, в стремежа си да подражават на бюста на Мерилин Монро, прибягвали до надуване на сутиените си, подобно на начина, по който бихте надули дюшек за басейн. Сутиените от време на време изпускали въздух, а това било недопустимо, затова можело да бъдат надувани и в движение с помощта на приспособление със сламка.
Жените просто пъхали сламката във винтила на сутиена и надували. Щом достигнели желаната пищност, я изваждали и затваряли отвора. Ако смятате, че думите „винтил“ и „сутиен“ не си подхождат в едно изречение, ще се радвате да научите, че 60-те години настъпили съвсем скоро след това.
