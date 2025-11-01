АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с GPT-5 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ДО ТУК:
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ
/ АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ
/ ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА
Заеманието на с. Мулчова, с. Текиргьол
21 октомври
Нощта минава доста спокойно. Към 2 ч. 30 м. се получава телеграма № 131 от командуващия Източната група, с която се иска: „Две дружини от 11. пех. маршев полк да се изпратят и в 6-30 м. пр. пл. застанат в резерв при к. 90 (Ташла-юг). Тези дружини ще бъдат в пряко разпореждане на маршала“.
Веднага е наредено до началника на участъка, полковник Иванов, да изтегли две от дружините на 11. п. маршеви и ги замени с други в бойния ред.
На разсъмване, при смяната на дружините, противникът, предполагайки, че с новите части ще се произведе атака, открива преграден огън. Същото впечатление добиват и нашите части от 1. линия и при приближаване на новите две дружини преминават в настъпление. Началникът на артилерията, предполагайки, че се извършва атака, открива огън с всички готови батареи. Боят изведнъж се оживява твърде много.
Батареите на конната дивизия са всички смъкнати през нощта в дола с. Муритано, Карликьой и от новите си позиции подкрепят частите.
Изтеглянето на дружините от 11. п. маршев полк става невъзможно.
В 7 ч. пр. пл. в щаба на дивизията се получава оперативна заповед № 5 по Източната група. Според тази заповед „противникът заема главната си позиция пред фронта на Сборната и 217. дивизии и бригадата Боде, конната дивизия е успяла да пробие и заеме съответната част от тази позиция. За днешния ден се иска: Сборната дивизия да атакува противника пред себе си; 217. дивизия да продължи атаката си на Топрахисар, ако разчита на сигурен успех, в противен случай да се утвърди здраво на заетото място; с десния си фланг (бригадата Боде), подпомогнат от конната дивизия, да атакува и овладее главната позиция; конната дивизия в 7 ч. пр. пл. да настъпи с по-голямата си част към север и овладее височините северно от пътя: с. Текир-Гьол, к. 91. (Еки Тепе), с. Абдулах; с по-малката си част да съдействува на атаката на 217. дивизия (бригадата Боде); да разузнава от Урлукьой посоките: с. Ажижа, с. Хаджидюлюк, с. Омурджа, с. Османфака, с. Ебекьой.
Тъй както се развиват действията, те съвпадат с искането на командуващия Източната група.
За да се използва постигнатият вече частичен успех, заповядано е (9 ч. 45 м.) на началника на артилерията да поддържа настъплението на пехотата.
За да се разузнае и осигури десният фланг към с. Текир-Гьол, е насочена, с началника на щаба на дивизията, отначало 2. конна бригада, която е нощувала източно от Урлукьой, а след това и 5. конна бригада; 1. конна бригада е оставена западно от Урлукьой в подкрепа на пехотните части.
След заемането на с. Текир-Гьол, в 10 ч. 30 м. пр. пл., на командира на 4. конна бригада е заповядано да настъпи с ротите и батареята през Тузленския провлак на север към с. Текир-Гьол (заповед № 571).
Към 10 часа противникът, който не издържа напора на нашите части, е в пълно отстъпление, източно от с. Мулчова. Обаче, южно от с. Мулчова частите на конната дивизия са на 1 км от селото. Неприятелят се групира източно от к. 91. (Еки-Тепе).
След заемането на Текир-Гьол от 2. конна бригада, началникът на щаба на дивизията е изпратен при деснофланговите дружини да ги насочи за овладяването на кръстопътя 2 км северно от к. 82.
Към 12 ч. по пладне вериги от нашите роти, настъпили в тази посока, се прикриват зад големи купчини слама. В момента, когато началникът на щаба на дивизията предупреждава ротните командири да се отстранят от сламите, противникът, вкарал нови сили пехота и артилерия, открива бърз огън с няколко батареи по сламите, които скоро се запалват; нашите пехотници са принудени да излязат на открито и търпят чувствителни загуби. Тук е ранен под яздача си и почива от раната си до вечерта конят на началника на щаба.
Докато действията на десния фланг се развиват сравнително леко и бързо, срещу левия фланг при Мулчова те се затягат. Противникът вкарва нови части и се опитва да контраатакува от двете страни на селото. Селото известно време стои напуснато от румънците и незаето от нас.
За подкрепа на атаката е насочено напред полското с. с. отделение на подполковник Данев. Към 12 ч. и 30 м. след пладне селото е заето от нашите.
С заемането вододела (кръстопътя) от частите на десния фланг, на с. Мулчова — от левия фланг, и подаването напред на бригадата Боде, противникът напуска Топрахисар и се оттегля към Еки-тепе (к. 91.).
Към 2 ч. 20 м. в щаба на дивизията се получава телеграма № 143 от командващия Източната група, според която: „конната дивизия да продължи настъплението си до заемане на линията: с. Омурча, с. Хаджи-Дюлюк, като бъде поддържана в ляво от 217. дивизия. Преследването да се извърши безспирно, за да не се даде възможност на противника да се организира“.
През това време конницата и пехотата от десния фланг продължават да настъпват към север, изблъсквайки конните и пехотни части на противника. Конните батареи със своя флангов огън твърде много улесняват настъплението на пехотните части. Конницата достига до 4 км южно от с. Хаджи-Дюлюк, южно от което и на изток — до морето се забелязва добре очертана телена мрежа пред окопите на противника. През време на движението си към север тя е обстрелвана и от двете бойни единици от морето. Към 5 ч. след пладне и левият фланг заема вододела северно от с. Мулчова. Противникът се държи още на к. 91. (Еки-Тепе).
През този ден противникът изоставя в участъка на дивизията, южно от к. 82., две батареи с по 3 оръдия.
За боевете при Первели, Муритано и Мулчова на 19., 20. и 21. октомври (6., 7., 8. октомври ст. ст.) К. Кирицеску казва следното:
„На 6 октомври неприятелят съсредоточава действието си между Перели и Татладжаку, в сектора отбраняван от 19. бригада. Тук той успява да пробие фронта и да предизвика общо отстъпление на дивизията, която вечерта се настанява на линията Муритано — на юг от Урлукьой западния ъгъл на езерото Тузла. Боят продължава на 7 и 8 октомври с нарастваща сила. Неприятелят съсредоточава огъня на тежката си артилерия срещу Муратано, гдето частите от 40. бригада се държат с труд. Други две тежки батареи, разположени на височината при Тузла, от дясно на фара, при входа в провлака, който отделя езерото Тузла от морето, заето от русите, обстрелват над езерото склоновете на височината, на север от Урлукьой и изкарват от строя едно след друго оръдията на 3. полк, като заравят в земята и раклите и избиват прислугата и офицерите.
Пехотата е изморена и деморализирана; от три дни продоволствието не е възможно. Една маса от 20 неприятелски аероплани хвърля непрекъснато бомби върху службите зад фронта. Кладенците, изчерпани от вода, вследствие голямата нужда на войниците и за поене на конете, са пълни с кал. Съобщенията с командването са прекъснати.
Към 11 часа пехотата от 19 бригада начева да отстъпва в безредица; движението се придава вдясно, като обхваща и 40 бригада. Целият фронт на 9 дивизия, пехота и артилерия, е в отстъпление; отстъплението е ускорено от обхвата на левия фланг. През провлака между езерото Тузла и морето българската конница успява да настъпи и да заеме Текир-Гьол и Аджиджа, при всичко че там има много руски войски, а в морето се намира руската флота на адмирала Патон, образувана от броненосци, въоръжени с тежки оръдия. Руският адмирал обаче избягва да вземе действително участие в боя от страх от миноносците и от германските подводници, за които той знае или мисли, че се намират наблизо.
Отстъплението е общо по целия фронт на 9 дивизия на линията Махометча - Хаши-Дулук (Хаскорлюк). 20 бригада от дивизията (полковник Фриму), държана в резерв на групата Рашку, се намесва и успява да спре към вечерта неприятеля и да прикрие отстъпващите войски. В рововете на шосето, във вода и кал, войниците от 7 стрелкови полк приковават отстъплението на остатъците от другите две бригади от 9 дивизия през железопътната линия.
Позицията при Топрахисар, след отстъплението на 9 дивизия, е открита от изток. Макензен може да атакува както от фронта, така и от фланга, дупката на плъховете, която го спря цели два и половина дни.
Полковник Скаришоряно (началник на 19 дивизия в Топрахисар) праща всичките резерви, с които още разполага (две дружини от 11/51 и 39 пехотни полкове), да попълни празнината, която се е образувала вляво, и да продължи фланга на бригадата Поеташ.
Всичко е напразно. Дясното крило на отстъпващата съседна дивизия е много назад в Мусурат (Мулчова), и героичните защитници на Топрахисар почват да бъдат бити от огъня на тежката артилерия във фланг и тил. Лявото крило на позицията при Топрахисар е обхванато под прав ъгъл. Лишена от всякакъв резерв, обстрелвана постепенно с по-силен и по-силен огън в тила, дивизията напуска позицията и в 1 ч. 30 м. сл. пладне начева трудното отстъпление, през което, особено 40 полк, претърпява тежки загуби.“
(Следва)
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.