НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1996 г. / ФИЗИОЛОГИЯ ИЛИ МЕДИЦИНА / РОЛФ ЦИНКЕРНАГЕЛ

Ролф Цинкернагел (Rolf Zinkernagel)
6 януари 1944 г.
Физиология или медицина (заедно с Питър Дохърти)
(За откритията, отнасящи се до спецификата на клетъчно медиираната имунна защита)
Ролф М. Цинкернагел е швейцарски имунолог и носител на Нобелова награда за физиология или медицина за 1996 г., която споделя с австралийския учен Питър Дохърти. Двамата получават отличието за своето фундаментално откритие относно начина, по който T-лимфоцитите разпознават клетките, заразени с вируси, — процес, който е в основата на клетъчно медиираната имунна защита.
Биографични данни: Ролф Мартин Цинкернагел е роден на 6 януари 1944 г. в Люцерн, Швейцария. Завършва медицина в Университета в Базел през 1968 г., след което се насочва към научна кариера и специализира имунология. Придобива докторска степен в Университета в Цюрих и по-късно продължава изследвания в няколко международни института.
Научна кариера: През 1970-те години Цинкернагел работи в Австралийския национален университет, в „John Curtin School of Medical Research“, където заедно с Питър Дохърти извършва решаващи експерименти с мишки, заразени с вирус на лимфоцитен хориоменингит. Те откриват, че цитотоксичните T-клетки разпознават заразените клетки само когато вирусният антиген е представен в съчетание със собствени белтъци на организма – т.нар. молекули на основния комплекс на тъканната съвместимост (MHC).
Това откритие въвежда понятието “MHC-рестрикция”, което описва как имунните клетки различават „своите“ от „чуждите“ елементи. То поставя основите на съвременното разбиране за клетъчния имунен отговор и разкрива механизма на взаимодействие между вирусни антигени и имунна система.
Значение на откритието: Работата на Цинкернагел и Дохърти променя коренно имунологията. Техните открития обясняват как организмът разпознава и унищожава вирусно заразени клетки, развиват разбирането за трансплантационния имунитет и насочват бъдещи изследвания към ваксините, имунотерапияте и автоимунните заболявания.
По-нататъшна кариера: След завръщането си в Швейцария Цинкернагел става професор по експериментална имунология в Университета в Цюрих. Той оглавява множество проекти, изследва имунните механизми при хронични вирусни инфекции и продължава да бъде активен в научната общност. Член е на Швейцарската академия на науките, както и на Националната академия на науките на САЩ.
Интересни факти: Цинкернагел често подчертава, че големите научни открития изискват любопитство, свободна мисъл и известна доза случайност. Работата му е пример за успешното сътрудничество между учени от различни страни и култури — швейцарска прецизност, обединена с австралийски експериментален дух.
