Д’АРТАНЯН: РЕАЛНОСТТА И КНИГАТА

ИЗТОЧНИК: ДИЛЕТАНТ
ПРЕВОД: Gemini 3 Pro
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Главният герой на „Тримата мускетари“ е напълно реална личност. Д'Артанян бил наистина мускетар. Вярно е обаче и това, че не се отличавал с особена деликатност по въпросите на честта.
Александър Дюма, както е известно, се отнасял свободно към историческите факти, а и не се възпирал да плагиатства. Сюжета на „Тримата мускетари“ заимствал от тритомните „Мемоари на господин д'Артанян“ – твърде популярно произведение във Франция през XVIII-XIX век. Писателят дори го споменава в краткия предговор към своя велик роман. Тук обаче трябва да напарим една уговорка. „Мемоарите“ са спомени за минали дни, а не за близки. Те виждат бял свят през 1700 година - 27 години след смъртта на гасконеца, който, между другото, не се отличавал с грамотност, четял лошо, а вероятно изобщо не умеел да пише. Става въпрос за художествено произведение, създадено от писателя и журналиста Гасиен дьо Куртил дьо Сандра, който вероятно се познавал лично с д'Артанян. Вярно е, че той измислил по-голямата част от приключенията на своя книжен герой, а Дюма, роден 90 години след смъртта на Сандра, ги прехвърлил при себе си.
С други думи, Д’Артанян бил историческа личност. Както прототипите на Атос, Портос и Арамис – те служели в ротата на мускетарите и носели близки имена. Не е сигурно обаче, че са били приятели. Д’Артанян отива наистина в Париж на твърде млада възраст, но не през 1628 г., както е в книгата, а малко по-късно. Звездата му изгряла след смъртта на кардинал Ришельо. Гасконецът е приближен на Мазарини, на когото Д’Артанян е изключително предан по време на Фрондата, което се разминава малко със събитията в романа „Двадесет години по-късно“.
Така че кариерата на нашия герой при Мазарини и Луи XIV, както и гибелта му във войната с Нидерландия, са чиста истина. А интригите срещу Ришельо, тайната помощ за кралицата, сговорът с Бъкингам, пътуването за диамантените висулки, екзекуцията на Милейди и убийството на Рошфор са измислица. „Непознатият от Менг“ също съществувал в действителност и наистина бил доверено лице и таен агент на Ришельо. Той обаче не враждувал с д’Артанян и със сигурност не бил убит от него. Реалният Рошфор умира в Орлеан през 1687 г., надживявайки истинския д’Артанян с 14 години.
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.