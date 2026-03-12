БАРТ ЪРМАН / БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ / ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ / ПРОБЛЕМИ НА ПАВЛИНИСТИКАТА / ПРОБЛЕМ НА КНИГАТА „ДЕЯНИЯ“

Превод: Gemini 2.5 Pro Think
Редактор: Павел Николов
ДО ТУК ОТ БАРТ ЪРМАН
В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“: „ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА“
ДО ТУК
ГЛАВА 1. КАКВО Е БИБЛИЯТА? ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ? - 1; 2; 3
ГЛАВА 2. “БИТИЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5
ГЛАВА 3. ОТ ЕГИПЕТ В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ: ОТ „ИЗХОД“ ДО „ВТОРОЗАКОНИЕ“ - 1; 2; 3; 4;
ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИ КНИГИ. ОТ „ИСУС НАВИН“ ДО ЧЕТВЪРТА КНИГА „ЦАРЕ“ - 1; 2; 3; 4; 5;
ГЛАВА 5. РАННИТЕ ПРОРОЦИ НА ИЗРАИЛ - 1; 2; 3; ЕРЕМИЯ; ОСИЯ, МИХЕЙ; НАУМ, СОФОНИЯ, АВАКУМ;
ГЛАВА 6. ИСТОРИЦИ И ПРОРОЦИ ОТ ВРЕМЕТО НА ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН И СЛЕД НЕГО - ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 1 / ЕЗДРА И НЕЕМИЯ – 2 / ЕЗЕКИИЛ / ИСАЯ ВТОРИ / ЙОИЛ, АВДИЙ, АГЕЙ / ЗАХАРИЯ, ИСАЯ ТРЕТИ, МАЛАХИЯ; ПО-НАТАТЪШНАТА ИСТОРИЯ НА ЮДЕЯ;
ГЛАВА 7. ПОЕТИ И РАЗКАЗВАЧИ НА ДРЕВНИЯ ИЗРАЕЛ - ПРИРОДА НА ЕВРЕЙСКАТА ПОЕЗИЯ / ПСАЛМИ / ПЛАЧ ЕРЕМИЕВ / ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ / РУТ / ЕСТИР / ЙОНА / КНИГА НА ДАНИИЛ / ЛЕТОПИСИ;
ГЛАВА 8. ПОУЧИТЕЛНИ КНИГИ И АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА - ПРИТЧИ / ЙОВ / ЕКЛЕСИАСТ / АПОКАЛИПТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ГЛАВА 9. ПЕРИОДЪТ НА ИСУС И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ - ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3 / ЧАСТ 4 / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ / ДРУГА ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА: ВТОРОКАНОНИЧНИ КНИГИ, ИЛИ АПОКРИФИ - 2 / ПОЯВА НА НОВИЯ ЗАВЕТ И РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
ГЛАВА 10. СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ: МАТЕЙ, МАРК И ЛУКА - СЮЖЕТНА ЛИНИЯ НА СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ; СИНОПТИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ; ЕВАНГЕЛИЯТА КАТО БИОГРАФИИ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРК / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЙ / ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА / СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ГЛАВА 11. СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, КЪСНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ТЪРСЕНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ИСУС - ПРОЛОГЪТ НА ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН / ЙОАН И СИНОПТИЧНИТЕ ЕВАНГЕЛИЯ / ИЗТОЧНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО ЕВАНГЕЛИЕ. ЙОАН ИЗМЕСТВА АКЦЕНТИТЕ / ДРУГИ ЕВАНГЕЛИЯ: ЕВАНГЕЛИЕ С ИЗРЕЧЕНИЯ / ЕВАНГЕЛИЯ ЗА ДЕТСТВОТО / СТРАСТИ ХРИСТОВИ / ГНОСТИЧНИ ЕВАНГЕЛИЯ / ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИСУС / ИСУС – ПРОРОК НА АПОКАЛИПСИСА
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ - ВАЖНА ФИГУРА В ИСТОРИЯТА НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО
„БИБЛИЯТА: ИСТОРИЧЕСКО И ЛИТЕРАТУРНО ВЪВЕДЕНИЕ“ В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
ГЛАВА 12. ЖИВОТЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА ПАВЕЛ
ПРОБЛЕМИ НА ПАВЛИНИСТИКАТА
Проблем на книгата „Деяния“
Както вече отбелязах, книгата „Деяния“ – втората на автора на евангелието от Лука – разказва основно за Павел, неговото покръстване, мисионерската му дейност, лишаването му от свобода, съдебните процеси и оправдаването му. Обикновено, ако някой иска да научи за живота на Павел, той чете „Деяния“-та, където за него са разказани много истории. Изследователите обаче виждат в това проблем. Видяхме, че евангелието от Лука е написано вероятно около 80–85 г. „Деяния“-та са написани най-вероятно по-късно. Но се смята, че Павел е загинал по време на Нероновите гонения срещу християните през 64 г. Това означава, че „Деяния“-та са написани най-малко 20 години след смъртта на Павел и 50 години след повечето от описаните в тях събития (защото Павел приема новата вяра около 32 или 33 г.).
Има причини да се смята, че авторът на „Деяния“-та е чул историите за Павел от устната традиция, точно както от друга устна традиция е чул историите за Исус. Често се твърди, че авторът на „Деяния“-та – нека го наричаме просто Лука – е бил един от спътниците на апостол Павел в неговите мисионерски пътешествия. Това мнение произтича от факта, че в книгата „Деяния“ авторът започва четири пъти да говори от първо лице за това, което „ние“ (вместо „те“) сме правили. За първи път това става в глава 16. По този начин авторът включва себе си в числото на спътниците на Павел. Съвременните изследвания обаче поставят това твърдение под въпрос. Защото могат да се открият немалко разлики между онова, което Павел казва за себе си в тези послания, които несъмнено му принадлежат, и казаното в „Деяния“-та за него, неговото учение, неговите проповеди и за това къде, кога и с кого е пътувал. Често това са малки детайли, но често са и твърде значителни. Някои от тях ще обсъдим в следващата глава. Сега е достатъчно да кажем, че ако искате да опознаете действителния живот и учението на Павел, трябва да използвате „Деяния“-та много предпазливо, с критичен подход, като по възможност сравнявате текста на „Деяния“-та с казаното от Павел.
Защо тогава авторът на „Деяния“-та използва местоимението „ние“, макар че не е бил спътник на Павел? По същата причина, поради която други автори са приемали името на Павел, макар че не са били Павел (например авторът на Посланието до ефесяните и на Първото послание до Тимотей). Това помагало на автора на „Деяния“-та да представи своята информация за автентична, като идваща от устата на човек, близък до Павел.
По-нататък ще обърнем внимание на това, което може да се каже за живота на Павел: кой е бил, какво е правил и през какво е преминал. След това, във втората част на главата, ще разгледаме всяко от седемте послания, които несъмнено му принадлежат.
(Следва)
