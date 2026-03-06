НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1997 г. / МИР / МЕЖДУНАРОДНА КАМПАНИЯ ЗА ЗАБРАНА НА ПРОТИВОПЕХОТНИТЕ МИНИ

Международна кампания за забрана на противопехотните мини (International Campaign to Ban Landmines)
Създадена през 1992 г.
Мир (заедно с Джоди Уилямс)
(За работата за забрана и премахване на противопехотните мини)
Международната кампания за забрана на противопехотните мини (International Campaign to Ban Landmines – ICBL) e глобална коалиция от неправителствени организации, обединени около идеята за пълна забрана на противопехотните мини. Кампанията е създадена през 1992 г. и се превръща бързо в един от най-успешните примери за международно гражданско движение, което успява да промени международното право и да постави хуманитарните последици от войните в центъра на световното внимание.
ICBL работи за прекратяване на използването, производството, складирането и трансфера на противопехотни мини, както и за унищожаването на съществуващите запаси. Кампанията настоява за разминиране на засегнатите територии и за предоставяне на медицинска, социална и икономическа подкрепа на жертвите на мини. Тя обединява стотици организации по света, които действат чрез дипломатически инициативи, публични кампании, изследвания и партньорства с правителства и международни институции.
Противопехотните мини са едно от най-тежките хуманитарни наследства на въоръжените конфликти. Те остават активни десетилетия след края на военните действия, като ежегодно причиняват хиляди жертви, предимно сред цивилното население. Според международни оценки милиони мини продължават да бъдат заровени в десетки държави, което прави цели региони необитаеми и блокира икономическото развитие.
Най-значимото постижение на кампанията е Договорът от Отава, подписан през 1997 г., който забранява използването, производството, складирането и трансфера на противопехотни мини. Този договор е пряк резултат от усилията на ICBL и е исторически пробив в международното хуманитарно право. Той задължава държавите да унищожат запасите си от мини, да разминират засегнатите територии и да оказват помощ на пострадалите.
През 1997 г. Международната кампания за забрана на противопехотните мини и нейната координаторка Джоди Уилямс получават Нобеловата награда за мир. Нобеловият комитет подчертава изключителната роля на кампанията за постигането на бърз и ефективен международен договор, както и за значението на гражданското общество в процеса на глобалното разоръжаване. Наградата е признание за усилията, които спасяват хиляди човешки животи и предотвратяват бъдещи трагедии.
След 1997 г. ICBL продължава активно да следи изпълнението на Договора от Отава, да публикува ежегодния доклад „Landmine Monitor“ и да работи срещу използването на мини в държави, които все още не са се присъединили към договора. Кампанията остава ключов фактор в борбата за свят без противопехотни мини и за защита на цивилното население в конфликтните зони.
