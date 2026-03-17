МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО / РАЗКАЗИ / „ПЕЧАЛЕН СЛУЧАЙ“

ПРЕВОД: Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК ОТ МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО:
1923 г. – „ИЗПОВЕД“ / „БЕДА“ / „НА ЖИВА СТРЪВ“ / „БОГАТ ЖИВОТ“ / „ЖЕРТВА НА РЕВОЛЮЦИЯТА“ / „АРИСТОКРАТКА“ / „ЧАШАТА“ / „МАТРЬОНИЩЕ“ / „КУЧЕШКИ НЮХ“ / „БРАК ПО СМЕТКА“
1924 г. – „ЛЮБОВ“ / „ЖЕНИХ“ / „ЩАСТИЕ“ / „НЕ ТИ ТРЯБВАТ РОДНИНИ“ / „СЕЛСКИ САМОРОДЕН ТАЛАНТ“ / „ЧЕСТЕН ГРАЖДАНИН“ / „ИГРА НА ПРИРОДАТА“ / „ПАЦИЕНТКА“ / „БАНЯ“ / „НЕРВНИ ХОРА“
1925 г. – „АКТЬОР“ / „КРИЗА“ / „БЕДНОСТ“ / „АДМИНИСТРАТИВЕН ВЪЗТОРГ“ / „МАЙМУНСКИ ЕЗИК“ / „ЛИМОНАДА“ / „ДИКТОФОН“ / „ЧЕТИРИ ДЕНА“
1926 г. – „ИМЕН ДЕН“ / „ТАТКО“ / „ДЪРВА“ / „КРАДЦИ“ / „ПЪТНИК“ / „СЪПРУГ“ / „РАБОТЕН КОСТЮМ“ / СПИРАЧКА „ВЕСТИНГАУЗ“ / МЕДИК
1927 г. – „БЮРОКРАТИЗЪМ“
МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
„ПЕЧАЛЕН СЛУЧАЙ“
Каквото и да мислите, другари, аз съчувствам много на Николай Иванович. Този мил човек пострада заради шест гривни и не видя нищо забележително за тези пари.
Но се оказа, че характерът му е мек и отстъпчив. Друг човек на негово място щеше сигурно да разбишка цялото кино и да изхвърли публиката от залата. Защото шест гривни не се търкалят всеки ден на пода. Помислете си.
А в събота нашият мил човек, Николай Иванович, си пийна, разбира се, малко. Когато си взе заплатата.
А той е изключително съзнателен. Друг пийнал човек щеше да започне да буйства и да се разстройва, а Николай Иванович мина чинно и благородно по проспекта. По пътя си изпя нещо. И изведнъж гледа — пред него кино.
„Я дай — мисли си — да отида на кино. Аз съм човек — мисли си — културен, полуинтелигентен, защо да се шляя напусто пиян по тротоарите и да се заяждам с минувачите? Я дай — мисли си — да изгледам едно кино, както съм пил. Никога не съм виждал такова нещо.“
Купи си той билет с най-честни пари. И седна на първия ред. Седна на първия ред и гледа чинно и благородно.
Само че, след като изгледа може би един-единствен надпис, изведнъж взе, че повърна. Защото в салона е много топло, публиката диша, а тъмнината действа благоприятно на психиката.
Започна да повръща нашият Николай Иванович, при това всичко е чинно и благородно — никого не закача, екрана с ръце не пипа, крушки не развива, а си седи и тихичко повръща.
Изведнъж трезвата публика започна да изразява недоволство по повод на, значи, повръщането.
— Можехте — казват, — другарю, да отидете за тази цел до фоайето, че тъй само, — казват — отвличате тези, които гледат драмата, към други идеи.
Николай Иванович — човек културен, съзнателен — не започна, разбира се, да спори напусто и да се горещи. Ами стана и си тръгна тихичко.
„Защо ли — мисли си, — да се занимавам с трезвеници? С тях от скандали няма да се отървеш.“
Тръгна той към изхода. Отива на касата.
— Току-що — казва, — мадам, купих от вас билет, моля да ми върнете парите обратно. Защото няма как да гледам филма — в тъмното започва да ми се повръща.
Касиерката казва: — Ние пари назад не можем да даваме, щом ви се повръща — идете си тихо да се наспите.
Вдигна се врява и препирня. Друг на мястото на Николай Иванович би извлякъл за косите касиерката от касата и би си прибрал честните пари. А Николай Иванович е човек тих и културен, само дето, може би, сръга един път касиерката.
— Ти — казва, — разбери, чумо, че не съм гледал твоя филм. Дай ми, казвам ти, моите честни пари.
И всичко така чинно и благородно, без скандал — просто иска да му върнат неговите си пари. Тогава дотичва управителят.
— Ние, — казва, — пари назад не връщаме, щом сме ги, — казва, — взели, бъдете така любезен да си догледате филма.
Друг на мястото на Николай Иванович би заплюл управителя и би отишъл да си догледа филма за честните свои пари. Но на Николай Иванович му домъчня много за парите, заобяснява се горещо и пак повърна.
Тук, разбира се, сграбчиха Николай Иванович като куче и го повлякоха в милицията. Държаха го до сутринта. А на сутринта му прибраха три рубли глоба и го пуснаха.
Много ми е жал сега за Николай Иванович. Такъв един, знаете ли, печален случай: човекът, може да се каже, не гледал филма, само дето подържал билета, и, моля ви се, брой за това дребно удоволствие три рубли и шестдесет гривни. И за какво, пита се, три и шестдесет?
1926 г.
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.