НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1997 г. / МИР / ДЖОДИ УИЛЯМС

Джоди Уилямс (Jody Williams)
9 октомври 1950 г.
Мир (заедно с Международна кампания за забрана на противопехотните мини)
(За работата ѝ за забрана и премахване на противопехотните мини)
Джоди Уилямс е американска активистка за човешки права, чиято най-голяма заслуга е организирането на безпрецедентно глобално движение, което довежда до международната забрана на противопехотните мини. През 1997 г. печели Нобеловата награда за мир, която споделя с ръководената от нея организация – Международната кампания за забрана на противопехотните мини (ICBL - International Campaign to Ban Landmines).
Уилямс е родена на 9 октомври 1950 г. във Върмонт, САЩ. През 80-те години прекарва повече от десетилетие, работейки по хуманитарни проекти и кампании за защита на човешките права в Централна Америка – основно в Ел Салвадор и Никарагуа. Този опит я сблъсква пряко с ужасяващите последствия от войните върху цивилното население, включително осакатяванията, причинени от изоставени мини дълго след края на активните бойни действия.
През 1992 г. Уилямс става учредителен координатор на ICBL. Тя започва кампанията само с подкрепата на няколко неправителствени организации и един факс апарат. Благодарение на нейния талант като организатор и стратег, кампанията бързо прераства в глобална мрежа от над 1000 организации в повече от 60 държави. Тя работи в тясно сътрудничество с правителства, агенции на ООН и Червения кръст.
Усилията ѝ се увенчават с огромен успех през септември 1997 г., когато е приет Договорът от Отава. Този исторически документ забранява напълно използването, производството, складирането и трансфера на противопехотни мини. Само няколко месеца по-късно Уилямс и организацията ѝ получават Нобеловата награда за мир.
След получаването на наградата Уилямс продължава да бъде активен глас на международната сцена. През 2006 г. съосновава Нобеловата инициатива на жените (Nobel Women's Initiative) заедно с няколко други жени, носителки на Нобелова награда за мир. Целта на инициативата е да подкрепя и усилва гласовете на жени по света, които работят за мир, справедливост и равенство.
В последните години Джоди Уилямс е един от водещите активисти в Кампанията за спиране на роботите убийци (Campaign to Stop Killer Robots). Тя се бори за превантивна международна забрана на разработването и използването на напълно автономни оръжейни системи – оръжия, които могат да избират и поразяват цели без човешка намеса.
Джоди Уилямс е известна със своя директен и прагматичен стил. Тя често подчертава, че мирът не е просто „липса на война" или пасивно състояние, а изисква упорита ежедневна работа, смелост и активни действия от страна на обикновените хора.
Съставил: Gemini 3.1 Pro
Редактор: Павел Николов
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.