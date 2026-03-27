НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1998 г. / ХИМИЯ / ВАЛТЕР КОН

Валтер Кон (Walter Kohn)
9 март 1923 г. - 19 април 2016 г.
Химия (заедно с Джон Поупъл)
(За развитието на теорията за функционала на плътността)
Историята на Валтер Кон е белязана от оцеляване и изключителен интелектуален принос. Роден е през 1923 г. във Виена в еврейско семейство. След анексирането на Австрия от нацистка Германия през 1939 г., родителите му успяват да го изпратят в Англия с един от последните спасителни влакове на операцията „Киндертранспорт“. За съжаление, неговите родители загиват в Аушвиц. В началото на войната Великобритания го интернира като „потенциално опасен германец“ и го изпраща в лагер в Канада, където прекарва времето си в усилено самообучение по математика.
След войната Кон завършва университета в Торонто и защитава докторат в Харвард. По-голямата част от кариерата му преминава в Калифорнийския университет в Санта Барбара. През 1998 г. получава Нобелова награда по химия, споделена с Джон Поупъл. Парадоксалното е, че Кон е физик по образование, но откритието му става фундаментално за химията. Неговата работа позволява изчисляването на електронната структура на сложни системи чрез плътността на електроните, вместо чрез тяхната вълнова функция.
Теорията за функционала на плътността (DFT), разработена от Кон, променя фундаментално начина, по който разбираме материята на атомно ниво. Преди него изчисляването на поведението на електроните в сложни молекули е почти невъзможно поради сложността на уравненията при наличие на много електрони. Кон предлага гениална промяна в перспективата – вместо да се проследява всеки отделен електрон, е достатъчно да се знае средната им плътност в пространството. Днес DFT е най-цитираният и използван метод в изчислителната химия и физиката на материалите.
Валтер Кон е и активен хуманист. Той се бори срещу разпространяването на ядрени оръжия и в по-късните си години се фокусира върху възобновяемата енергия, вярвайки, че науката трябва да реши енергийната криза на човечеството. Продуцира документалния филм „The Power of Sun“, за да популяризира фотоволтаичните технологии. Неговото наследство остава като пример за това как един учен може да съчетае теоретичен гений с дълбока етична отговорност към света.
Съставил: Gemini 3
Редактор: Павел Николов
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.