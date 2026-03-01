АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА / 10 НОЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ
/ 4 и 5 НОЕМВРИ
/ 6 НОЕМВРИ
/ 7, 8 и 9 НОЕМВРИ
КНИГАТА В "БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ"
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА
10 ноември
И днес, както и в предидущите дни, полето сутринта е покрито с мъгла, която се вдига едва към обяд. Противника използва мъглата и заема селата Капуджи, Картал, от гдето продължава към юг.
По фронта пехотните части са засилени с конните батареи, но близостта на противника при с. Капуджи е застрашителна, също така и движението на противника към с. Терзикьой, на фланга на авангарда, може да стане опасно, заради това, първоначалната заповед, 2. и 5. к. бригади да се оттеглят зад пехотата, а останат: за разузнаване и охрана при тази последната само Лейб Гвардейски и 1. конни полкове, е изменена по отношение на 5. конна бригада, която е задържана при к. 214., в междината к. 209. и к. 185., а 1. конен полк е натоварен с разузнаването пред тази междина.
Към 4 ч. 30 м. сл. пл. се получава от командующия III. армия заповед: „Конната дивизия да се оттегли още днес вечерта не само с конницата, но и с пехотния си авангард при с. Капуджи, като 8. пех. полк се съсредоточи при с. Таш-Бунар и влезе в подчинение на началника на 4. пех. дивизия, а полската батарея началника на Сборната дивизия; конницата, без 3. и 1. конни полкове и 1 ескадрон, оставен при 4. дивизия, към заставата при к. 171., източно от с. Сатискьой, да се оттегли в района с. Тортоман, с. Жабаку, с. Девчея; щаба на дивизията — в с. Тортоман. Конните полкове, които са в разузнаване, да се оттеглят след ядрото, като се съсредоточат при с. Кьорчешме, гдето утре да останат до втора заповед. (№ 7782., 10. XI. 916 г.)
Веднага се правят съответните нареждания:
Твърде бърза
Командирите 1., 2. и 5. конни бригади.
В изпълнение телеграмата № 7782. от командующия III. армия, дивизията ще се оттегли и разположи както следва: 1 конен полк остава в разпореждане на началника на 4. пех. дивизия, с авангарда на дивизията при к. 185. (Д. Тепе); 2. конна бригада, като остави в разпореждането на началника на 4. п. дивизия един ескадрон от 4. конен полк при пехотната застава от 4. пех. дивизия, при к. 171., източно от с. Сатискьой, ще се оттегли и групира тази нощ при с. Кьорчешме, гдето остава в разпореждането на командующия III. армия.
5 конна бригада, Лейб Гвардейски конен полк, конно артилерийското отделение, 2. конен картечен ескадрон на 1. конен полк, колоездачната рота, радиотелеграфното отделение и щаба на дивизията се оттеглят и групират в с. Доробанцу. 2., 3., 6. и 9. пеши картечни ескадрона остават в разпореждане началника на 4. пех. дивизия и се оттеглят заедно с пехотните части.
Лейб Гвардейския конен полк, конноjf артилерийско отделение, пешите картечни ескадрони се оттеглят с пехотните части, към които са придадени. № 760., с. Сатискьой, 10. XI. 916 г., 5 ч. 30 м.
Началник 1. конна дивизия
(п) Генерал-майор Колев
Предвижданото оттегляне на частите не става съвсем спокойно. В с. Сатискьой, гдето са събрани повече обози, става известна задръжка, която се усилва от преждевременното оттегляне на частите от позицията.
Полковник Габарев заповядва оттеглянето на частите още в 5 ½ часа сл. пл., вследствие на атаката на противника срещу десния фланг.
Изпращат се генерал-щабни офицери от щаба на дивизията, които да уредят движението на частите и изтеглянето им в колона при северния изход на с. Сатискьой и при телените мрежи.
В 10. ч. сл. пл. щаба на дивизията пристига в с. Доробанцу, след като частите минават телените мрежи.
По този начин дивизията завършва своята задача пред фронта на армията, гдето от 26. октомври има да преследва противника, а впоследствие да задържа неговото настъпление и даде време на пехотните дивизии да се окопаят.
От започването на нападателните действия, на 19. октомври, частите на дивизията са в непрекъснати движения и боеве, вследствие на които умората у хора и коне е твърде голяма.
Хората по постове и в бойна линия заспиват, въпреки постоянните проверки, тяхното събуждане иска усилие, но веднага след това падат отново от умора. Също е и с конете, има случаи гдето цели ескадрони остават по 3 дни непоени и само със зърното от саковете. Коне, изпратени със заповед и донесения, могат да отиват само ход и тръс. Съзнанието у офицера и войниците за важността и необходимостта на исканите усилия е голямо, но умората си е умора и тя прави рисковани всякакви разчети и предвиждания заради това грижите на началника на дивизията по отношение мерките за охрана и разузнаване са през този период твърде големи.
(Следва)
