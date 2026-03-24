МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО / РАЗКАЗИ / “КИНОДРАМА“

ПРЕВОД: Gemini 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
ДО ТУК ОТ МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО:
1923 г. – „ИЗПОВЕД“ / „БЕДА“ / „НА ЖИВА СТРЪВ“ / „БОГАТ ЖИВОТ“ / „ЖЕРТВА НА РЕВОЛЮЦИЯТА“ / „АРИСТОКРАТКА“ / „ЧАШАТА“ / „МАТРЬОНИЩЕ“ / „КУЧЕШКИ НЮХ“ / „БРАК ПО СМЕТКА“
1924 г. – „ЛЮБОВ“ / „ЖЕНИХ“ / „ЩАСТИЕ“ / „НЕ ТИ ТРЯБВАТ РОДНИНИ“ / „СЕЛСКИ САМОРОДЕН ТАЛАНТ“ / „ЧЕСТЕН ГРАЖДАНИН“ / „ИГРА НА ПРИРОДАТА“ / „ПАЦИЕНТКА“ / „БАНЯ“ / „НЕРВНИ ХОРА“
1925 г. – „АКТЬОР“ / „КРИЗА“ / „БЕДНОСТ“ / „АДМИНИСТРАТИВЕН ВЪЗТОРГ“ / „МАЙМУНСКИ ЕЗИК“ / „ЛИМОНАДА“ / „ДИКТОФОН“ / „ЧЕТИРИ ДЕНА“
1926 г. – „ИМЕН ДЕН“ / „ТАТКО“ / „ДЪРВА“ / „КРАДЦИ“ / „ПЪТНИК“ / „СЪПРУГ“ / „РАБОТЕН КОСТЮМ“ / СПИРАЧКА „ВЕСТИНГАУЗ“ / МЕДИК / ПЕЧАЛЕН СЛУЧАЙ
1927 г. – „БЮРОКРАТИЗЪМ“
МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО В „БИБЛИОТЕКА НА ПАВЕЛ НИКОЛОВ“
„КИНОДРАМА“
Не хуля театъра. Но киното е все пак по-добро. По-изгодно е от театъра.
Да се събличаш, например, не се налага — гривенниците за това все си ги спестяваш. И да се бръснеш също не е задължително — в тъмното личността не се вижда.
В киното само влизането в залата е лошо. Трудно се влиза. Свободно могат да те смачкат до смърт.
А иначе всичко останало е много благородно. Леко се гледа.
На именния ден на съпругата ми се замъкнахме да видим някаква кинодрама. Купихме билети. Започнахме да чакаме. А народ се насъбрал доста. И всички гледат към вратата.
Изведнъж вратата се отваря и една госпожица вика: „Влизайте!“
В първата минута настана малка блъсканица. Защото на всеки му се ще да заеме по-интересно място.
Юрна се народът към вратата. А на вратата се образува задръстване.
Задните натискат, а предните няма накъде да мръднат.
И изведнъж ме приклещиха като сардела и ме завлякоха надясно.
„Майчице — мисля си, — дано не счупим вратата.“
— Граждани, — викам, — по-полека, за бога. Вратата, — викам, — можем да разцепим с някого.
А то се образувала една такава струя — напират без задръжка. А отзад един военен ме натиска най-некултурно. Направо ще ми строши гръбнака, кучият му син.
Аз тоя дявол, военния, го ритнах с крак.
— Оставете — викам, — гражданино, тези ваши априлски номера.
Изведнъж ме повдигнаха леко и - с мутрата във вратата.
Ей сега, мисля си, започнаха да трошат вратата с публиката.
Исках да се махна от вратата. Започнах да си пробивам път с глава. Не ме пускат. И тук, гледам, съм закачил панталоните си за дръжката на вратата. С джоба.
— Граждани, — викам, — по-полека, помогнете! Човек се закачи за дръжката!
Викат ми:
— Откачайте се, другарю! Задните също искат да влязат!
А как да се откачиш, като те влачат без спиране и изобщо ръката си не можеш да мръднеш.
— Ама стойте бе, — викам, — дявол да ви вземе! Спрете да ми дърпате панталоните. Позволете първо на човека да се откачи от дръжката. Направо се къса материалът.
Да не мислите, че чуват? Напират...
— Госпожице, — викам, — обърнете се поне вие, за бога. Направо ми събуват панталоните против моята воля.
А госпожицата стои посиняла и вече хрипти. И изобщо не се интересува да гледа.
Изведнъж, благодаря, пак ме повлякоха по-леко.
Или от дръжката съм се откачил, мисля си, или са ми събули панталоните. И ето че веднага се отвори по-широк проход.
Въздъхнах по-свободно. Огледах се. Панталоните, гледам, са тук. Но единият крачол, разпран от дръжката на две половини, се вее при ходене като платно.
Ето на, мисля си, как събличат зрителите.
Тръгнах в този вид да търся съпругата си. Гледам — наврели я чак в оркестъра. Седи там се страхува да излезе.
Тук, слава богу, угасиха лампите. Започнаха да прожектират киното.
А какво беше това кино — направо ми е трудно да кажа. През цялото време си прихващах панталоните с карфици.
Една карфица, слава богу, се намери у съпругата ми. А една добродушна дама свали четири карфици от бельото си. И едно въженце плюс това намерих на пода. Половин прожекция го търсих.
Завързах се, закичих се с карфиците и тогава, благодаря, драмата свърши. Тръгнахме си за дома.
1926 г.
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.