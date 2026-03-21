БЪРД МИЛМАН – КРАЛИЦАТА НА ВИСОКОТО ВЪЖЕ

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : GEMINI 3
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Бърд Милман О’Дей (20 октомври 1890 г. – 5 август 1940 г.) е една от най-прочутите акробатки на високо въже за всички времена. През първите десетилетия на XX век тя печели слава и привлича многобройна публика със своите изпълнения в цирковете „Ринглинг Брадърс“ и „Барнъм и Бейли“.
Родена като Дженайдийн Енгълман в Каньон Сити, Колорадо, още в детството си „Бърд“ опъвала въже между стълбовете на оградата и забавлявала децата от квартала, вървейки по него.
Родителите ѝ били циркови артисти и тя започнала да участва в техните представления под името „Трио Милман“ още на тригодишна възраст. Първите ѝ номера били върху пони, след което преминала към трапец. Бърд прави първото си соло изпълнение на въже едва на 10 години, след като баща ѝ пада от 12-метрова височина и е приет в болница за лечение. Скоро след това тя осъзнава, че нейното призвание е именно въжеиграчеството.
„Въжеиграчка е неправилно определение — тя не ходи по въжето, тя тича по нега, танцува и се люлее по толкова безстрашен начин.“ (рекламен флаер на цирка „Барнъм и Бейли“ от 1913 г.)
През 1917 г. Бърд прави дръзко изпълнение на въже, опънато между 25-ите етажи на срещуположни сгради на Бродуей в Ню Йорк. Тя изпълнява номера на стотици метри над публиката като част от кампанията за държавни военни облигации на САЩ.
Милман не само участва в циркови представления, но се появява и в неми филми, включително продукциите „Тъмнолилаво“ (1920 г.) и „Законът на Юкон“ (1920 г.). Тя излиза на театралната сцена в известните спектакли „Зигфелд Фолис“ през 1916 г., „Среднощно веселие на Зигфелд“ през 1920 г. и „Гринуич Вилидж Фолис“ през 1921 г.
През 1924 г. Бърд се омъжва за бостънския милионер Джоузеф О’Дей. Семейното щастие обаче не трае дълго. Той губи състоянието си при борсовия крах през 1929 г. и умира през 1931 г. Бърд, която е претърпяла множество травми по време на своята кариера, не е в състояние вече да изнася представления. Останала без парични средства, тя се завръща у дома в Каньон Сити и живее с майка си във ферма за пилета. Умира в Каньон Сити, Колорадо, на 5 август 1940 г. от рак, на 49-годишна възраст.
Наследството на Бърд не е забравено в родния ѝ град. Нейна бронзова статуя, дело на местния творец Робърт Хендерсън, е изложена в офиса на Coldwell Banker (на Седма улица и шосе U.S. 50), а неин портрет от художника Едуард Адамик може да бъде видян в обществената библиотека на Каньон Сити. През 2002 г. местният писател Огъст Мъргълман пише, режисира и играе главната роля в пиесата „Бърд Милман“.
Малко след смъртта на Бърд, майка ѝ дарява една от обувките ѝ на Регионалния музей „Роял Гордж“, където е изложена и до днес. Вестникарска статия от 14 март 1941 г. я нарича „обувката, която танцува около света“.
