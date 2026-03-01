АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА / 11 НОЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ
ГЛАВА II. ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В МЕЖДИНАТА СИЛИСТРА – ДОБРИЧ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА III. ДЕЙСТВИЯТА НА КОННАТА ДИВИЗИЯ НА ДЕСНИЯ ФЛАНГ НА III АРМИЯ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2 / ЧАСТ 3
ГЛАВА IV. ОТБРАНИТЕЛНИ БОЕВЕ ПРИ КОТА 90, СЕЛО ПЕРВЕЛИ / ЧАСТ 1 / ЧАСТ 2
ГЛАВА V. НАПАДАТЕЛНИ БОЕВЕ В ПОСОКА НА с. ПЕРВЕЛИ, КЮСТЕНДЖА / ПОДГОТОВКА НА АТАКАТА НА НЕПРИЯТЕЛСКАТА ПОЗИЦИЯ с. ТОПРАХИСАР - с. УРЛУКЬОЙ / АТАКА НА УКРЕПЕНАТА ПОЗИЦИЯ С. ТОПРА-ХИСАР, с. УРЛИКЬОЙ / ЗАЕМАНЕ ГЛАВНАТА НЕПРИЯТЕЛСКА ПОЗИЦИЯ / ЗАЕМАНИЕТО НА с. МУЛЧОВА, с. ТЕКИРГЬОЛ / АТАКА И ЗАЕМАНЕ НА ВТОРАТА ОТБРАНИТЕЛНА ЛИНИЯ И гр. КЮСТЕНДЖА. ПРЕСЛЕДВАНЕ КРАЙ МОРЕТО
ГЛАВА VI. ПРЕСЛЕДВАНЕ ПОКРАЙ МОРЕТО - АТАКАТА ПРИ КАРАМУРАТ
ГЛАВА VII. ПРЕСЛЕДВАНЕ КЪМ ЗАПАД - 25 ОКТОМВРИ — с. ТАРИ-ВЕРДЕ, с. САТИСКЬОЙ / 26 ОКТОМВРИ / 27 ОКТОМВРИ / 28 ОКТОМВРИ / 29 ОКТОМВРИ / 30 ОКТОМВРИ / Спиране на конната дивизия - 31 ОКТОМВРИ / Настъпление на армията - 1 НОЕМВРИ / 2 НОЕМВРИ
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА - 3 НОЕМВРИ
/ 4 и 5 НОЕМВРИ
/ 6 НОЕМВРИ
/ 7, 8 и 9 НОЕМВРИ
/ 10 НОЕМВРИ
ГЛАВА IХ. ОХРАНА НА ЛЕВИЯ ФЛАНГ И ТИЛА НА АРМИЯТА
11 ноември
Още с преминаването на 11. ноември зад фронта на армията на конната дивизия се дава задачата да охранява брега на Дунава от с. Бонасчик до гр. Черна вода и да съдействува на гарнизона на града за отбиване на опитите на противника да мине Дунава.
Зад фронта на армията конната дивизия се разполага 2. конна бригада в с. Кьор-Чешме — в право разпореждане на командующия III. армия, 5. конна бригада, с 2. конен полк, в с. Жабаку; щаба на дивизията, с Лейб Гвардейски и 9. конни полкове, в с. Тортоман.
На 13. ноември в с. Тортоман пристига командующия III. армия, който прави преглед на полковете, които са в селото и изказва пред тях благодарността си за действията на конницата през цялата Добруджанска война и особено през последните дни по прикриването на армията, както и надеждата, че и в предстоящата дейност по отбиване новия опит на противника да изтласка нашите войски из Добруджа, всеки ще изпълни дълга си със същата готовност.
Същия ден на конната дивизия се възлага да охранява брега на Дунава от с. Бонасчик до ез. Олтина, като към конната дивизия се придават за целта 2 пех. дружини и една 15 см. далнобойна батарея, които вече се намират в участъка на дивизията. (№ 7897.).
Вън от тази задача, на дивизията се възлага и грижата да съдействува на 4. дивизия, за отбиване на противника, (№ 7923.)
За противника се знае, че има от другата страна на Дунава слаби пехотни части срещу с. Бонасчик, и по-силни такива, с артилерия, срещу Черна-вода, постове, — в блатата по левия бряг на Дунава. С оперативна заповед № 42. от 14. ноември 1916. г., 6 ч. сл. пл., се урежда в подробности изпълнението на възложените задачи, както следва:
„§ 3. На 1. конна дивизия е заповядано да охранява левия фланг и тил на армията в участъка с. Бонасчик, до ез. Олтина, и да отбива всеки опит на противника да прави десант на десния бряг на Дунава в този участък. За изпълнение на тази задача заповядвам дивизията да се разположи както следва:
1) Десен участък, полковник Мачев, с 2. кон. полк (3 и ¾ ескадрона, 4 картечници), 2 роти от 7. пех. полк и 1 взвод от 2. конна батарея, заема участъка от с. Бонасчик до моста, 1 км. ю. з. от с. Мик-Сеймен — щаба с. Жабаку.
2) Гарнизон в Черна вода, подполковник Куцаров, с 1 дружина от 7. пех. полк, 1 дълга 15 с/м. батарея, 2 оръдия от 2. конен полк, заема участъка 1 км. ю. з. от моста при с. Мик-Сеймен (изключително) до к. 117. (в. Черна-вода) изключително.
3) Среден участък, полковник Кметов, с 1. конен полк (4 ескадрона, 8 картечници), 1 взвод от 1. конна батарея и 2 роти от 7. пех. полк, заема участъка от к. 117. (в. Черна-вода) включително, до с. Маралуй-Мамик включително. Щаб с. Ивринез.
4) Ляв участък, полковник Бананов, с Лейб-Гвардейския конен полк (4 ескадрона, 4 картечници), заема участъка от с. Маралуй-Мамик, изключително, до ез. Олтина изключително. Щаб с. Демирча.
5) Войски в разпореждане на началника на дивизията — 9. конен полк, колоездачната рота, 1. конна батарея (3 оръдия) да се разположи в с. Куюс-Махмуд.
6) Войски в разпореждане командующия III. армия, полковник Табаков, с 6. конен полк и впоследствие и 4. конен полк, да се разположат в с. Тортоман.
§ 4. Приповтаря задачата на участъците.
С § 5. се заповядва частите да тръгнат и заемат участъците си на 15. ноември; само за Лейб Гвардейския конен полк се определя да заеме участъка си на 16., като нощува на 15. срещу 16. в с. Мулчова. До 16. същите части да представят скици за разположението си.
§ 6. Домакинските обози следват частите.
§ 7. Началника на дивизията и щаба до 16. ноември, 8. ч. пр. пл., ще бъдат в с. Тортоман, след това се предвигват в с. Куюс Мамут, през ст. Мирчавода“.
С оперативна заповед № 1. от 14. същи се назначава: дивизионен преден магазин и склад за хляб — в Меджидие, разходен магазин и склад за хляб в с. Кобадин. Дивизионен вещеви склад и хлебопечене в с. Кара-Омер. Интендантството при щаба на дивизията. Дивизионен ветеринарен лазарет и конско депо, с. Бюлбюл-Маре.
На 16. ноември щаба на дивизията се настанява в с. Пещера, заедно с 6. конен полк; 9. конен полуескадрон в — с. Ивринез.
От 2. конен полк към Черноводския гарнизон вместо взвод, се придава 1 ескадрон. В същия ескадрон се включва и отбраната на к. 117., като от средния участък се придава една рота към същия гарнизон.
С този състав на участъците се носи службата по охранението, без особени действия. С противника от време на време се разменя по няколко артилерийски изстрели, или тук таме се оживява между постовете пушечна и картечна стрелба.
По това време, 18. ноември, става смяната на командующия III. армия, генерал лейтенант Тошев, с генерал Нерезов.
На 26. ноември се нарежда, въз основа на искане от командующия III. армия, 2 ескадрона от 4. конен полк с картечния си ескадрон да охраняват морския бряг и езерото Ташавлу. 3. конен полк, след прибирането авангарда на Сборната дивизия, с другите два ескадрона на 4 конен полк се разполагат в Меджидие, в разпореждане на командующия III. Армия.
С напредването на съюзните войски в Ромъния се получава заповед: 3 конни полка от дивизията да преминат при Тутракан в Ромъния и влязат в състава на Дунавската армия.
В перспектива за успешни действия в Ромъния и за да се не къса дивизията, правят се постъпки в армията цялата дивизия да се прехвърли от другата страна на Дунава.
Обаче, вероятната нужда от конница и в Добруджа налага разделянето. Определени са да заминат в Ромъния: полковник Табаков с 3., 6. и 9. конни полкове, с една конна батарея и радиотелеграфната станция.
С оперативна заповед № 43., от 30. ноември, 10 ч. сл. пл., се урежда новото разположение на дивизията, след излизането от състава ѝ на посочените по-горе части.
Според § 2. от тази заповед формира се група в разпореждане на началника на дивизията, под началството на полковник Кметов, в с. Ивринез, от по 2 ескадрона на Лейб Гвардейския и 1. конни полкове.
Десния участък остава в същия си състав.
Началник на средния участък остава подполковник Войников.
§ 3. На същата заповед урежда употреблението на сигналните ракети, които сега се дават в малко по-голямо количество и на конната дивизия.
На 1 ноември русите, след силна артилерийска подготовка, атакуваха позициите на 4 пех. дивизия, от к. 234 до Дунава.
На 2 декември техните атаки продължават. След 5 такива, те успяват да преминат на някои места 1 ред телени мрежи, но с огън са отбити.
(№ 102, 2. XII. 1916 г., 5 ч. 15 м. пр. пл. от началника на 4 Преславска дивизия).
Поради заплашителното положение по фронта на 4 дивизия, от армията се получава нареждане: резервът на конната дивизия да се предвигне от с. Иринеиз в с. Ташбунар (№ 8696).
По същата причина от армията се иска да се изтеглят от Дунавската охрана 4 полка от 7 пехотен полк, които да се групират при Черна-вода и да чакат там до втора заповед. (№ 8705).
Поради тези искания на армията стават наложителни и съответни промени в конната дивизия: двата ескадрона от Лейбгвардейски конен полк да заемат целия участък от Олтина до к. 107 (Черна-вода); двата ескадрона на 1 конен полк с 1 картечен ескадрон на полка се насочват в с. Изринез за резерв на конната дивизия; 2 картечен ескадрон на 1 конен полк остава в действащия участък, тъй като картечният ескадрон на 2 конен полк се придава към 4 пехотна дивизия. (№ 877 и № 879 от 3. XII. 1916 год.)
След упоритите боеве на фронта на 4 Преславска дивизия, в които противникът понесе тежки загуби, той прекратява атаките си и се отдръпва от непосредствено съприкосновение с частите от дивизията. Настъпва едно сравнително затишие.
Към това време във висшето командване на частите от дивизията стават известни промени, с които началника на дивизията цели да даде нов подтик в службата, да възнагради някои отлични офицери и да отстрани по-малко енергичните.
Командир на 1 конна бригада е назначен командира на 6 конен полк — полковник Вуйчев; командир на 2 конна бригада — командира на 4 конна бригада — полковник Табаков; командир на 4 конна бригада — командира на 1 конна бригада — полковник Кметов; командир на 5 конна бригада — полковник Бананов, командир на Лейбгвардейски конен полк; командир на този полк се назначава началникът щаба на дивизията, подполковник Кисьов; командир на 1 конен полк — командира на 3 конен полк, полковник Митов; командир на 3 конен полк — командира на дивизиона от същия полк, подполковник Фтичев; командир на 6 конен полк — командира на дивизион, подполковник Войников и за началник щаба на дивизията — до тогавашния старши адютант, майор Соларов.
С напредването на съюзните войски в Източно Влашко ясно се чувства намалението на бойната дейност на противника срещу части от Дунавското охранение, вследствие на което стават възможни известни прегрупирания на частите, с цел да се създадат по-големи удобства в командването, както и в разположението на частите.
Дружината на 7 пехотен полк в Черна-вода е сменена с 4 маршева дружина и изпратена към полка си; дивизиона на 1 конен полк в с. Ивринез — сменен с дивизион от Лейбгвардейския конен полк и изпратен към полка си в с. Тортоман.
С оперативна заповед № 55 от командующия армията, с дата 7 декември, като се настоява частите да разузнават за дейността на противника, предупреждава ги да се готвят за едно вероятно настъпление.
На 8 декември отряд на генерал Назлъмов минава Дунава и заема гр. Олтеница; на 9 — заема гр. Калараш.
Забелязва се изтегляне на части у противника, положението лека полека назрява за едно ново преминаване в настъпление. Въз основа нарежданията от командующия III армия и в охрана на Дунава от наша страна се правят промени:
На дружината от Черна-вода се възлага наблюдението от Олтина до с. Бонасчик, като разположи по една рота в с. Расово и с. Бонасчик, след което дивизионът от Лейб Гвардейски конен полк с конезадачна рота и конно артилерийски взвод се групира при с. Пещера, а 2 конен полк, заедно с артилерийския взвод, се групира в с. Жабаку (№ 895, 896 и 897 от 8. XII. 1916 г.).
Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.