РЕТРО СНИМКИ НА 30 КЛАСИЧЕСКИ ХОЛИВУДСКИ ЗВЕЗДИ, ПОЗИРАЩИ С ПУЙКИ

ИЗТОЧНИК: VINTAGE EVERYDAY
ПРЕВОД: : GEMINI 3.1 Pro
РЕДАКТОР: ПАВЕЛ НИКОЛОВ
Готови ли сте за Деня на благодарността? Потопете се в духа на празника с холивудски звезди и пуйки!
Денят на благодарността е официален американски празник. В много американски домакинства празнуването му е загубило голяма част от първоначалното си религиозно значение; вместо това, то се фокусира днес върху готвенето и споделянето на обилна трапеза със семейството и приятелите. Пуйката е основен елемент от празника, толкова повсеместна, че почти се е превърнала в негов синоним, независимо дали е била, или не е била на трапезата през 1621 г., когато пилигримите организирали първото пиршество.
