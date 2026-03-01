АЛЕКСАНДЪР КИСЬОВ / ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ И ДЕЙСТВИЯТА НА 1 КОННА ДИВИЗИЯ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 ГОДИНА / ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА / 7, 8 и 9 НОЕМВРИ

Текстът на книгата е свален от .pdf формат с OCR Sider:ChatGPT, трансформиран от стария правопис на съвременен с Gemini 3 и редактиран и оформен технически от мене (Павел Николов).
ГЛАВА VIII. ПРИКРИВАНЕ И УКРЕПЯВАНЕ НА АРМИЯТА
7 ноември
Скица № 17
Противникът използва лунната нощ, мъглата през първата половина на деня и постепенно засилва натиска си към юг.
През деня се очертава настъплението на около 2 дружини от к. 84 (Д. Чилибиулуй) край Дунава към с. Сарай; други 2 дружини, също с артилерия, — към с. Балджиу и с. Карапелиг; 1 дружина — от с. Хайдар към с. Махамедча; към с. Куруджа и с. Касимча настъпват също около 2 дружини, подкрепяни с конница и артилерийски огън. Прави впечатление, че противникът през този ден развива силен артилерийски огън. Батареите на конната дивизия, за да подкрепят и закрият своите части, развиват също оживена дейност.
Към 5-6 ч. сл. пл. прикриващите конни части, след като са указали възможното съпротивление, са принудени да се оттеглят зад пехотните окопи. Привечер противникът заема селата Сарай, Балджиу, Карапелит, Мохамедча, Куруджа, Касимча.
Въпреки численото превъзходство на противника и въпреки че вдясно от дивизията противникът се е подал силно към юг, като заема с. Инам-Чешме (№ 1344., от 7.XI.1916 г. 8 ч. 45 м. от началника на Сборната дивизия), началникът на конната дивизия иска да използва естествените качества на заетата позиция и да се задържи на нея, поне докогато това бъде възможно, предупреждава началниците на участъците: да поддържат по-голяма бойна готовност да не би противникът, който е настъпал привечер, да използва лунната нощ и предприеме нощни действия. Да се срещне спокойно и твърдо с огън от близко разстояние и се отблъсне.
(№ 733. и № 735.).
8 ноември
Скоро обаче става ясно, че въпреки естествените преимущества на заетата позиция, но поради това, че тя е прекомерно дълга и слабо заета и може навсякъде лесно да бъде прокъсана, началникът на дивизията заповядва рано сутринта дружината от к. 168. (южно от с. Мохамедча) и ротите и оръдията от к. 252. (Д. Дюлгеру) да се оттеглят в ю.-з. посока и се разположат: първата – на хребета северно от с. Дюлгеру, вторите на к. 170. (източно от с. Дюлгеру). За охранение и разузнаване на десния фланг се оставя 9. конен полк, засилен с 2. конен полк, под общата команда на бригадния командир, полковник Мачев.
Догдето положението към десния фланг е сравнително по-спокойно, срещу левия участък противникът проявява по-голяма дейност. През нощта, след като заема хребета между Ески-Сарай и с. Сарай, прави опит да прехвърли части южно от рекичката, срещу к. 77. Командирът на 6. конен полк, подполковник Стоянов Петър, е принуден да спеши целия полк, като запазва в резерв само 1 полуескадрон.
С получаването на тези сведения, за да се засили 6. конен полк, от Хърсово са повикани ротите и артилерийският взвод и са насочени към к. 96. В Хърсово е изпратен на тяхно място само 1 ескадрон (майор Стоянов Ал.) от 1. конен полк. (№ 26. Е от 10 ч. 20 м. и № 749. от 9 ч. 10 м.).
Лейбгвардейският конен полк, с 1. конна батарея, е насочен в интервала между левия и средния участък, срещу селото Сарай, откъдето противникът също се опитва да застане по левия бряг на рекичката.
Към 12 ч. по пладне противникът, около 3 дружини с артилерия, използва гъстата мъгла, своето числено превъзходство срещу 6. конен полк и пресечената местност южно от с. Ески-Сарай, наближава и атакува спешените ескадрони на к. 77. Конниците възсядат и отстъпват към к. 96., прикривани от картечния ескадрон, който, в упорит бой и стрелба, до последна възможност, оставя 1 картечница на противника.
Към 3 ч. сл. пл. ротата от 8. пех. полк, която заема к. 96., се отдръпва на изток на к. 116.; към същото време и гарнизонът на Хърсово пристига на к. 143., югоизточно от Кади-Кашла – положението в левия участък се закрепва временно.
Дивизията обаче има и десния си фланг открит и обхождан от противника. 5. конна бригада води бой на к. 170. срещу противник, който успява да заеме к. 252, западно от с. Касимча и к. 206 югозападно от същото село. По на юг силни неприятелски конни части настъпват от с. Сара-Гьол за с. Картал, техните разезди достигат с. Качамак и с. Римнику.
При това положение от щаба на дивизията се вземат мерки да се проучи за заемане една нова позиция, по на юг, на линията на пехотните авангарди, при с. Капуджи и Д. Тепе (к. 185).
Към 4 ч. сл. пл. се отдава оперативна заповед № 35., която урежда оттеглянето на конната дивизия на новата линия за отбрана: к. 209. (Д. Инширателе), к. к. 165., 106. (могила Драгайка).
В армията е донесено за положението и за решението на началника на дивизията: „през нощта дивизията да се отдръпне на посочената по-горе линия“. (№ 27. Е, 8.XI.1916 год., 4 ч. сл. пл.).
В отговор на това донесение от командуващия III армия се получава, в 6 ч. 25 м., следната заповед:
„В случай че противникът продължава да насяда с превъзходни сили, дивизията трябва да спъва неговото настъпление на всяка крачка. След като това стане невъзможно предвид силен напор на противника, дивизията постепенно да се оттегли на линията на пехотните авангарди, пред главната позиция, където ще трябва да укаже най-сериозно съпротивление, за да се даде време на дивизиите свободно да си вършат окопаването. Пехотните части и артилерията с картечниците да се оттеглят на линията к. 90 ю.и. от с. Гиздарещи, с. Капуджи, к. 209 (Д. Инширателе), където заедно с авангарда на 4. дивизия, под общото началство на полковник Габарев, да укажат сериозно съпротивление. По един конен полк да се изпрати при авангардите при Капуджи и Д. Тепе (к. 185). Останалите конни полкове да се групират в района: с. Ершесек, с. Сатискьой, с. Чатал-Орман.
Началникът на 1. конна дивизия да се разпореди да се рекогносцират проходите през телената мрежа за евентуално групиране при Карол I“. № 7675.
Въз основа на тази заповед по усилената конна дивизия се отдава оперативна заповед № 39., според която отстъплението, което трябва да започне днес в 7 часа сл. пл., има да се извърши както следва:
„§ 2. а) Конницата, с конните батареи, под мое началство, ще продължава да разузнава и задържа противника пред фронта на пехотните части от Дунава до пътя Кулели, с. Сара-Гьол.
След като между противника и нашите пехотни части не остане поле за действие на конницата, конната дивизия ще се оттегли в района на с. Ершесек (2. конна бригада), с. Сатискьой (5. конна бригада), като остави в разпореждането на:
1) Началника на авангарда при с. Капуджи (полковник Габарев).
а) Лейбгвардейския конен полк, който да поддържа връзка с авангарда при Д. Тепе (к. 185.) до к. 214. (Хаджи-Байрам-Тепе) и да охранява вляво до Дунава.
б) 1, 2, 3. конни батареи, които ще бъдат с 1. 2. и 5. конни бригади в посока к. 168., 143. и 176. (източно от с. Картал) и на които полковник Габарев да определи място на позицията си.
2) Началника на авангарда при Д. Тепе (к. 185.)
а) 1. конен полк, който да поддържа връзка вдясно с 3. конен полк, придаден към Сборната дивизия на линията с. Шеремет, к. 195 (Буюк-Кожалак-Тепе) и вдясно с Лейбгвардейския конен полк к. 214. (Хаджи-Байрам-Тепе).
б) Пехотата, полковник Габарев, с 8. пех. полк, 7, 1/47. пех. дружини, с 3., 6. и 9. пеши картечни ескадрони, 2/2. полска с.с. батарея, а впоследствие с Л. Гв. конен полк и 1, 2, 3. конни батареи, да влезе в подчинение на началника на 4. Преславска дивизия, като продължи да се окопава на посочената с оперативна заповед № 38 линия, където да укаже упорна съпротива на противника. Да разпореди да се изучат проходите през телената мрежа на главната позиция за евентуално оттегляне на частите. § 3. Аз ще бъда с ядрото на конницата към к. 168. (ю.з. от с. Дюлгеру)“.
Началник 1. конна дивизия:
(п) Генерал-майор Колев
Началник-щаба:
(п) Полковник Кисьов.
Привечер частите започват и през нощта завършват отдръпването си, необезпокоявани от противника.
За охрана на левия фланг и наблюдение на Дунава е оставен 6. конен полк.
Пехотата се разполага: подполковник Динев, с дружина от 8. пех. полк и 2/2. п.с.с. батарея, на фронта к. 209 до к. 165; майор Ванков с 1/4. дружина и полубатарея от 4/15 п.с.с. батарея, при к. 165., до шосето с. Еркесек – с. Сарай; майор Стойков с 2/8. пех. дружина, 2 роти от 1/7. дружина, 3., 6. и 9. пеши картечни ескадрони – от к. 189 до к. 121 с отбранителната застава на к. 106.; майор Дечев с 4/8. пех. дружина – на 1 км в отстъп зад дружината на полковник Цанев.
9 ноември
Скица № 17
Настъплението на противника продължава предпазливо в този ден, като натискът му е все по-силен и смел срещу левия фланг на конната дивизия, с посока к. 111, к. 143., с. Муслу, с. Тикилещи. В тази посока противникът настъпва с около 3 дружини с артилерия и привечер успява да изтласка конните части и заеме тези села.
По на изток той заема к. 142., к. 168, с. Дюлгеру, откъдето насочва части по на юг, като през този ден вкарва повече артилерия.
Създава доста грижи за началника на дивизията и щаба му донесението на разезд от 1. конен полк, изпратен към с. Топалу, с което съобщава: „за нападението върху поста от 2. рота на 48. пех. полк при с. Топалу, от 9 човека; на поста 6 изчезнали; също и постът на к. 106. (могила Драгайка) бил нападнат; нашата рота напуснала селото и се окопала на к. 85“. Наредено е от началника на дивизията да се провери това донесение и се засили охранението.
За действията през деня и добитите сведения се пращат в армията следните донесения, които добре изясняват положението:
Командуващия армията
От действията на противника днес се вижда, че той продължава да настъпва по-енергично и с повече сили с десния си фланг, опирайки фланга си на р. Дунав. Днешното разузнаване установява: 1) Около 2 дружини руси настъпват по направление к. к. 116-143-111-90, западно от с. Муслу-Бей, като привечер достигнаха с предните си части средата между к. 90 и 111. 2) Друга дружина достига с. Муслу – к. 143. 3) В участъка к. к. 142-168 (североизточно от с. Муслу) настъпват слаби пехотни части, отделни взводове и роти. 4) Пехотни групи се прехвърляли от Д. Дюлгеру към к. 176. 5) Към 3 ч. сл. пл. 4 ескадрона настъпиха по долината на с. Касимча и били спрени с огън при к. 176., източно от с. Картал. 6) Противникът днес поддържа настъплението си с повече артилерия; установени са: по една батарея при к. к. 96. и 116., южно от с. Сарай, при к. 168., южно от с. Дюлгеру и 4. батарея на път за с. Карапелит. 7) Към 2 ч. сл. пл. един неприятелски конен полк с една конна батарея се спуснал от к. 173. към с. Карапелиг. 8) Забелязано е прехвърляне на румънски части с лодки при гр. Хърсово. Дебаркиралите части се оценяват досега на около 1-1 ½ роти.
През днешния ден пехотата се оттегли на позицията на авангардите, където удължи позицията вляво и вдясно и се укрепи; конницата с конните батареи задържаше напредването на неприятелските вериги, като често ги принуждаваше да се спират. През нощта конницата ще поддържа контакта с противника. Трябва да отбележа, че гъстата мъгла, която покрива полето заран, почти до 11 часа, помага на противника да се приближава към нас, ненаказан с огън и затруднява разузнаването и маневрирането ми, ето защо полезни за нас действия започват едва след този час. (№ 167 Б., от с. Сатискьой, 9.XI.1916 г., 5 ч. 30 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия:
(п) Генерал-майор Колев).
Твърде бързо.
Командуващия III армия, копие
н-ците 4. и Сборната дивизии.
Разездът, изпратен от 1. конен полк към с. Топалу, донася, че на мястото, където са били изненадани постовете от 48. пех. полк, при к. 106, са намерени руски патрони; 6 души от изчезналите 9 са се завърнали; по тяхно казване другите били отвлечени. Същият разезд донася, че привечер противникът в състав около дружина атакувал заставата от 7. п. полк на к. 106 и заставата се оттеглила към юг. Ротата от 48. п. полк с двете оръдия получила заповед да се оттегли към с. Топалу.
Противникът е заел привечер с. Муслу-бей и с. Текилещи. В 4. 30 м. сл. пл. една батарея, 4 оръдия, с два взвода пехота, е настъпила от с. Дюлгеру за Картал. В 3 ч. 45 м. сл. пл. 2 роти с 3-оръдейна батарея се насочили от к. 115. към к. 143. Друга батарея от 6 оръдия, след поправка на моста на с. Дюлгеру, се насочва към к. 168. и к. 142. Противникът с около 3 роти продължава да се окопава на к. к. 142., 168. и 170. На к. 206. един неприятелски ескадрон е атакувал вляво и разпръснал нашите разезди. По-късно, в 5 ч. 10 м. сл. пл., 1 конен полк от к. 176. настъпил към юг и изчезнал в дола, след него се появили 2, после още една пехотна рота, всички настъпили към юг и изчезнали в дола. (№ 751 от с. Сатискьой, 9.XI.1916 г., 10 ч. 45 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия:
(п) Генерал-майор Колев).
Твърде бърза.
Командуващия III армия – копие
н-ците 4. и Сборната дивизии.
Конният полк, който от два часа след пладне (донесение 167. Б) с една батарея влезе в Карапелит, в 4 ч. 10 м. сл. пл. е влязъл в с. Дюлгеру. В 5 ч. 20 м. една рота с два конни взвода се насочва от с. Дюлгеру към к. 206. Противникът продължавал да се окопава (6 ч. 20 м. сл. пл.) на к. к. 142., 168. и 170. с около 3 роти. Към 6 ч. 15 м. срещу нашия разезд се е явил един румънски разезд, въоръжен със сабли. От заловен пленник от 244. п. полк, 61. дивизия, се установява, че армията, действаща срещу нас, била съставена от Сибирския корпус (2 дивизии) – от 115. и 61. дивизии, всичко 4 пехотни дивизии, плюс една конна дивизия – руска и слаби румънски пехотни, конни и артилерийски части. Тази нощ полкът им се готвел да настъпи към с. Картал. (№ 752., от с. Сатискьой, 9.XI.1916 г., 11 ч. 30 м. сл. пл.
Началник на 1. конна дивизия:
(п) Генерал-майор Колев).
(Следва)
